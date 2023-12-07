Карпин за слова про «дебила» дисквалифицирован на 2 матча РПЛ, один из них – условно

Теги Ростов премьер-лига Россия дисквалификации судьи Валерий Карпин Рафаэль Шафеев Футбол

Валерий Карпин дисквалифицирован на две игры Мир РПЛ.

Напомним, «Ростов» уступил ЦСКА (0:2) в выездном матче 17-го тура Мир РПЛ. Игра проходила в условиях сильного снегопада. Сообщалось, что решение о проведении матча принял судья Рафаэль Шафеев, в то время как РПЛ была готова перенести игру на понедельник.

После матча Карпин в эфире «Матч ТВ» резко раскритиковал решение провести матч, несмотря на ухудшение погодных условий: «Какой дебил принимал решение играть, какой идиот? Че они делают? Футбол убивают? И так в России футбол не особо, мягко говоря». 

По информации «РБ Спорт», за эти слова главный тренер «Ростова» дисквалифицирован на 2 матча РПЛ, один из которых – условно.

Ранее сообщалось, что ему может грозить дисквалификация на срок до 4 игр.

Таким образом, Карпин не сможет в технической зоне руководить «Ростовом» в матче 18-го тура с «Ахматом», который состоится 9 декабря.

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62 комментария
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Я подумал один из дебилов условно )))
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-2
+51
А д*била допустившего проведение матча на сколько матчей дисквалифицировали?)
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Как бы смешно не было, но возможно такое мягкое решение потому, что никто не хочет принимать ответственность за проведение этого матча.

Если бы он назвал кого-то конкретного, то да, а так он сказал про человека, которого у нас будто бы и нет, потому что все валят вину друг на друга и потерпевшего от оскорбления не нашлось)
+34
-2
+32
Ну и? И чё? Ииииии?
+30
-6
+24
Ответ Дмитрий Иванченко
Как бы смешно не было, но возможно такое мягкое решение потому, что никто не хочет принимать ответственность за проведение этого матча. Если бы он назвал кого-то конкретного, то да, а так он сказал про человека, которого у нас будто бы и нет, потому что все валят вину друг на друга и потерпевшего от оскорбления не нашлось)
и никто из "журналистов" не спросит,а кто принимал решение о проведении матча?
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Прям лояльненько. По сравнению с подобными наказаниями других тренеров
+11
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+10
Какой дебил дал бан?
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+7
За дебила забанили на 1 игру,за идиота условно!!
В целом правильно разобрались👍👍👍
+6
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+4
Ответ Ева Витебская
Прыжок был не на человека, а рядом с человеком. (вы правда не видите разницы? или только притворяетесь дурачком) Можно по факту что-то сказать и в бан. А вот тут нельзя не согласиться, даже гражданства лишают за слово по факту. Например в Латвии прошел такой закон. Ну а детская попытка передергивать и манипулировать настолько очевидна, что хочется посоветовать вам не выставлять свою глупость напоказ. ))
Рядом получилось только потому что Абаскаль увернулся.
И еще, даже если рядом. Это провокационное действие. Соболев рошу пальцем не трогал, но подержался за яйца и получил красную. Здесь провокация почти такая же, только в другой форме
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+3
Ответ Иван Дорн
Комментарий скрыт
А руководство клуба причем???
+5
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+3
По полям
По полям
Синий трактор едет к нам.
В нем сидит дебилов много
И песенку поют
+3
0
+3
Ответ brace
ну назвать дебилом уже понятно - это 1 матч + 1 условно, а вот подержаться..? вот тут надо всё взвесить и подходить с холодной головой!
Ну, если Лукаку подержится, то тут должно быть гораздо строже!
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Ответ Отец Абду
Комментарий удален пользователем
Прыжок был не на человека, а рядом с человеком.
(вы правда не видите разницы? или только притворяетесь дурачком)
Можно по факту что-то сказать и в бан.
А вот тут нельзя не согласиться, даже гражданства лишают за слово по факту. Например в Латвии прошел такой закон.

Ну а детская попытка передергивать и манипулировать настолько очевидна, что хочется посоветовать вам не выставлять свою глупость напоказ. ))
+5
-4
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А были времена на 6 дисквалифицировали: Радимов,Ширл и без условностей.
Вобщем так можно,всего-то один реальный матч,бгггг.
+6
-5
+1
Ответ Дмитрий Иванченко
Как бы смешно не было, но возможно такое мягкое решение потому, что никто не хочет принимать ответственность за проведение этого матча. Если бы он назвал кого-то конкретного, то да, а так он сказал про человека, которого у нас будто бы и нет, потому что все валят вину друг на друга и потерпевшего от оскорбления не нашлось)
Тогда за что наказание если назвали дебилом неизвестное лицо?)))
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Ответ Алексей Зимин
и никто из "журналистов" не спросит,а кто принимал решение о проведении матча?
Журналисты как в рот воды набрали.
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Ответ Дмитрий Иванченко
Как бы смешно не было, но возможно такое мягкое решение потому, что никто не хочет принимать ответственность за проведение этого матча. Если бы он назвал кого-то конкретного, то да, а так он сказал про человека, которого у нас будто бы и нет, потому что все валят вину друг на друга и потерпевшего от оскорбления не нашлось)
Круговая порука...все только МЫкают, прикрывая свою безответственность.
+3
-2
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Условное наказание это как? Типа можно подходить к технической зоне, но не входить в нее? Наденут специальный браслет, который будет пищать?
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Ответ goshforever
Если эстонец будет еще хамить, в следующий раз получит дискву с бонусным матчем
остался всё равно последний матч. потом перерыв до весны ...так что это условно, будет тоже условно
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Вроде по делу, а вроде и Валера прав
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Ответ Andrew Weird
Пора уже собрать статистику, каковы у них расценки, сколько стоит назвать дебилом, а сколько подержаться за пах. Прайс лист, так сказать...
ну назвать дебилом уже понятно - это 1 матч + 1 условно, а вот подержаться..?
вот тут надо всё взвесить и подходить с холодной головой!
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Ответ Magico!
Рядом получилось только потому что Абаскаль увернулся. И еще, даже если рядом. Это провокационное действие. Соболев рошу пальцем не трогал, но подержался за яйца и получил красную. Здесь провокация почти такая же, только в другой форме
Соболев вообще не спортсмен,его близко нельзя подпускать к спорту.Ему в советские времена оторвали с корнем то,что он на поле показал.
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Ответ Magico!
Рядом получилось только потому что Абаскаль увернулся. И еще, даже если рядом. Это провокационное действие. Соболев рошу пальцем не трогал, но подержался за яйца и получил красную. Здесь провокация почти такая же, только в другой форме
Без сомнения провокация, и возможно заслуживает красной карточки( это уж пусть судьи решают).
И вполне можно возмущаться несправедливостью и двойными стандартами...
А вот брехать не нужно, в правильном обществе за брехню могут ( и должны) спросить. Подписался за брехуна, будешь отвечать вместе с ним.
Всегда думай перед тем как вписаться за чесотку и интригана.
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Эти дебилы еще и БАН умеют давать😏
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Ответ Дмитрий Иванченко
Так спрашивали же. Все ссылаются друг друга. Большая часть указывала на судью, но Глебов в интервью сказал мол судья ему ответил, что это не его решение было
Слуцкий сказал, что в регламенте вообще не прописано, у кого есть право матч отменить до его начала в случае снегопада.
Но судья может дать стартовый свисток, и если посчитает, что играть в таких условиях нельзя (разметку не видно, например) и/или есть угроза здоровью футболистов, то имеет право увести команды с поля - после этого официально можно запускать процедуру переноса матча.
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Ответ Михаил Баканев
Тогда за что наказание если назвали дебилом неизвестное лицо?)))
За нецензурную лексику )
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Ответ Дмитрий Иванченко
Так спрашивали же. Все ссылаются друг друга. Большая часть указывала на судью, но Глебов в интервью сказал мол судья ему ответил, что это не его решение было
хотя по мне лучше так играть,чем как бывало во Владике)
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Ответ Дмитрий Иванченко
Как бы смешно не было, но возможно такое мягкое решение потому, что никто не хочет принимать ответственность за проведение этого матча. Если бы он назвал кого-то конкретного, то да, а так он сказал про человека, которого у нас будто бы и нет, потому что все валят вину друг на друга и потерпевшего от оскорбления не нашлось)
Абаскалю за борцовский приём дали всего на 1 матч больше. Сейчас КДК добренький.
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Комментарий удален пользователем
А он говорил "ДЕБИЛ УСЛОВНО"?
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Ответ Алексей Зимин
и никто из "журналистов" не спросит,а кто принимал решение о проведении матча?
Так спрашивали же. Все ссылаются друг друга. Большая часть указывала на судью, но Глебов в интервью сказал мол судья ему ответил, что это не его решение было
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Ответил за дебила
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Пора уже собрать статистику, каковы у них расценки, сколько стоит назвать дебилом, а сколько подержаться за пах. Прайс лист, так сказать...
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Ну точно debils
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Ответ Давид Agabekyan
Сами попросили последние туры поставить в гостях, в потом выясняется, что не на юге холодно
Такой снегопад - это редкость)) если огненный дождь пойдёт, то матч тоже не надо будет переносить?)
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Ответ Усы НадеждыГеннадиевны
А д*била допустившего проведение матча на сколько матчей дисквалифицировали?)
Он д..бил,его нельзя
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Ответ Усы НадеждыГеннадиевны
А д*била допустившего проведение матча на сколько матчей дисквалифицировали?)
Для начала надо чтобы кто-то сознался, что это его решение)
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Два за дебила - это сила )
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За правду ведь не наказывают.
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Как то очень дешево дебил обошелся
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Радимову за дебилов дали более в свое время. Видимо, теперь осознают. Скоро будут награждать.
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Ну типа непонятно, кого он в итоге дебилом назвал.)0
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дебилы дали за дебила
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С одной стороны - одна игра, тем более домашняя и против Ромащенко, это ерунда. А с другой стороны - а за что вообще дискву дали?))
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Дебилы, руки прочь от Валеры!
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Условные дебилы (с)
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По лайту. Абаскалю дали 2+1, Валере 1+1
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Дебильное наказание
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