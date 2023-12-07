Карпин за слова про «дебила» дисквалифицирован на 2 матча РПЛ, один из них – условно
Валерий Карпин дисквалифицирован на две игры Мир РПЛ.
Напомним, «Ростов» уступил ЦСКА (0:2) в выездном матче 17-го тура Мир РПЛ. Игра проходила в условиях сильного снегопада. Сообщалось, что решение о проведении матча принял судья Рафаэль Шафеев, в то время как РПЛ была готова перенести игру на понедельник.
После матча Карпин в эфире «Матч ТВ» резко раскритиковал решение провести матч, несмотря на ухудшение погодных условий: «Какой дебил принимал решение играть, какой идиот? Че они делают? Футбол убивают? И так в России футбол не особо, мягко говоря».
По информации «РБ Спорт», за эти слова главный тренер «Ростова» дисквалифицирован на 2 матча РПЛ, один из которых – условно.
Ранее сообщалось, что ему может грозить дисквалификация на срок до 4 игр.
Таким образом, Карпин не сможет в технической зоне руководить «Ростовом» в матче 18-го тура с «Ахматом», который состоится 9 декабря.
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Если бы он назвал кого-то конкретного, то да, а так он сказал про человека, которого у нас будто бы и нет, потому что все валят вину друг на друга и потерпевшего от оскорбления не нашлось)
В целом правильно разобрались👍👍👍
И еще, даже если рядом. Это провокационное действие. Соболев рошу пальцем не трогал, но подержался за яйца и получил красную. Здесь провокация почти такая же, только в другой форме
По полям
Синий трактор едет к нам.
В нем сидит дебилов много
И песенку поют
(вы правда не видите разницы? или только притворяетесь дурачком)
Можно по факту что-то сказать и в бан.
А вот тут нельзя не согласиться, даже гражданства лишают за слово по факту. Например в Латвии прошел такой закон.
Ну а детская попытка передергивать и манипулировать настолько очевидна, что хочется посоветовать вам не выставлять свою глупость напоказ. ))
Вобщем так можно,всего-то один реальный матч,бгггг.
вот тут надо всё взвесить и подходить с холодной головой!
И вполне можно возмущаться несправедливостью и двойными стандартами...
А вот брехать не нужно, в правильном обществе за брехню могут ( и должны) спросить. Подписался за брехуна, будешь отвечать вместе с ним.
Всегда думай перед тем как вписаться за чесотку и интригана.
Но судья может дать стартовый свисток, и если посчитает, что играть в таких условиях нельзя (разметку не видно, например) и/или есть угроза здоровью футболистов, то имеет право увести команды с поля - после этого официально можно запускать процедуру переноса матча.