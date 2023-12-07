Карпин за слова про «дебила» дисквалифицирован на 2 матча РПЛ, один из них – условно

Валерий Карпин дисквалифицирован на две игры Мир РПЛ.

Напомним, « » уступил ЦСКА (0:2) в выездном матче 17-го тура Мир РПЛ. Игра проходила в условиях сильного снегопада. Сообщалось, что решение о проведении матча принял судья Рафаэль Шафеев, в то время как была готова перенести игру на понедельник.

После матча в эфире «Матч ТВ» резко раскритиковал решение провести матч, несмотря на ухудшение погодных условий: «Какой дебил принимал решение играть, какой идиот? Че они делают? Футбол убивают? И так в России футбол не особо, мягко говоря».

По информации «РБ Спорт», за эти слова главный тренер «Ростова» дисквалифицирован на 2 матча РПЛ, один из которых – условно.

Ранее сообщалось, что ему может грозить дисквалификация на срок до 4 игр.

Таким образом, Карпин не сможет в технической зоне руководить «Ростовом» в матче 18-го тура с «Ахматом», который состоится 9 декабря.

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