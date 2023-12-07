Джорджо Кьеллини: «АПЛ намного лучше других лиг. «Вест Хэм» на уровне лучшего клуба Серии А»

Джорджо Кьеллини поставил АПЛ выше других чемпионатов.

– Играть в Англии очень сложно для любого футболиста, потому что там надо быть физически готовым более чем на 100 процентов. Эта лига намного лучше любой другой в мире. Мало кто может быстро к ней адаптироваться, времени игрокам там не дают, особенно молодым.

Скамакка провел один год в «Сассуоло», поэтому ему было сложно стабильно проявлять себя [в « »]. Он очень хороший футболист и заслуживает, чтобы ему дали чуть больше времени, чтобы команда верила в него чуть больше. Но я понимаю, что ждать там нельзя, потому что нужно побеждать. Если есть более сильный футболист, приходится его ставить.

– То есть дело не в культурных различиях?

– Нет, я так не думаю. То же самое было бы в том случае, если бы перешел в « », « » или « ». Ему нужно было время.

Возможно, в Италии попроще, потому что он знаком с чемпионатом, но «Вест Хэм» на одном уровне с лучшей командой Серии А.

Вы видели Смоллинга, Томори, Лофтус-Чика? Они с точки зрения физической подготовки втрое лучше большинства футболистов в Италии. Они обладают таким превосходством, которое позволяет им уничтожать соперников. И противостоять такому нелегко, – сказал защитник «Лос-Анджелеса».

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