Джорджо Кьеллини: «АПЛ намного лучше других лиг. «Вест Хэм» на уровне лучшего клуба Серии А»
Джорджо Кьеллини поставил АПЛ выше других чемпионатов.
– Играть в Англии очень сложно для любого футболиста, потому что там надо быть физически готовым более чем на 100 процентов. Эта лига намного лучше любой другой в мире. Мало кто может быстро к ней адаптироваться, времени игрокам там не дают, особенно молодым.
Скамакка провел один год в «Сассуоло», поэтому ему было сложно стабильно проявлять себя [в «Вест Хэме»]. Он очень хороший футболист и заслуживает, чтобы ему дали чуть больше времени, чтобы команда верила в него чуть больше. Но я понимаю, что ждать там нельзя, потому что нужно побеждать. Если есть более сильный футболист, приходится его ставить.
– То есть дело не в культурных различиях?
– Нет, я так не думаю. То же самое было бы в том случае, если бы Скамакка перешел в «Ювентус», «Интер» или «Милан». Ему нужно было время.
Возможно, в Италии попроще, потому что он знаком с чемпионатом, но «Вест Хэм» на одном уровне с лучшей командой Серии А.
Вы видели Смоллинга, Томори, Лофтус-Чика? Они с точки зрения физической подготовки втрое лучше большинства футболистов в Италии. Они обладают таким превосходством, которое позволяет им уничтожать соперников. И противостоять такому нелегко, – сказал защитник «Лос-Анджелеса».
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
Интер был абсолютно на равных с Сити в прошлом финале ЛЧ. А Сити - на голову выше Вест Хэма.
Я бы сказал иначе - 5-6 лучших клубов Англии - на уровне 2-3 лучших клубов Италии.
Но не середняки АПЛ всё же.
В отдельно взятой игре, да, может проиграть и Сассуоло, это футбол, мяч круглый, а в сериале откровенно левых игроков и команд минимум
Владельцы - правители Эмиратов и Саудовской Аравии или Катара, беглые российские, индийские и малайзийские олигархи, американские магнаты, греческие судовладельцы и прочие сомнительные люди
Тренеры - исключительно иностранцы, ни один тренер англичанин не выигрывал АПЛ (!) , ни один тренер англичанин не выигрывал ЛЧ и ЛЕ. В последний раз тренеры англичане выигрывали Еврокубки ровно 40 лет назад, в 1984-м году.
Английские футболисты в самих клубах тоже только на вторых ролях и не более, всю погоду что сейчас что 10 что 20 лет назад делали легионеры
Но вот Астон Вилла и Ньюкасл точно
МЮ с Ньюкаслом просто рвут лч
Upd. Извини, не понял сразу, что ты угараешь.
Выиграли,молодцы!
Но говорить что в Ла Лиге лучше ставят оборону,это бред 🤔
Вест Хем на уровне Интера, финалиста ЛЧ? Которому лишь фатальное невезение помешало победить в финале? Скажите это ПСЖ, Баварии, Реалу, Барсе и т.д, что они играют в медленный футбол, а быстро бегать сдуру весь матч- главное качество в футболе... Они начнут смеяться, ибо как клубы они сами могут поставить на колени любой(!) английский клуб.А Кьеллини и вовсе ставит знак равенства между Астон Виллой и Интером!!!
Вывод: не всякий хороший футболист имеет хорошие мозги и ясность в мыслях.