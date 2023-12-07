Джорджо Кьеллини: «АПЛ намного лучше других лиг. «Вест Хэм» на уровне лучшего клуба Серии А»

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Джорджо Кьеллини поставил АПЛ выше других чемпионатов.

– Играть в Англии очень сложно для любого футболиста, потому что там надо быть физически готовым более чем на 100 процентов. Эта лига намного лучше любой другой в мире. Мало кто может быстро к ней адаптироваться, времени игрокам там не дают, особенно молодым.

Скамакка провел один год в «Сассуоло», поэтому ему было сложно стабильно проявлять себя [в «Вест Хэме»]. Он очень хороший футболист и заслуживает, чтобы ему дали чуть больше времени, чтобы команда верила в него чуть больше. Но я понимаю, что ждать там нельзя, потому что нужно побеждать. Если есть более сильный футболист, приходится его ставить.

– То есть дело не в культурных различиях?

– Нет, я так не думаю. То же самое было бы в том случае, если бы Скамакка перешел в «Ювентус», «Интер» или «Милан». Ему нужно было время.

Возможно, в Италии попроще, потому что он знаком с чемпионатом, но «Вест Хэм» на одном уровне с лучшей командой Серии А.

Вы видели Смоллинга, Томори, Лофтус-Чика? Они с точки зрения физической подготовки втрое лучше большинства футболистов в Италии. Они обладают таким превосходством, которое позволяет им уничтожать соперников. И противостоять такому нелегко, – сказал защитник «Лос-Анджелеса».

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47 комментариев
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В Апл просто нереальные скорости. Как будто они бегают все 90 минут на x1.5 перемотке
+37
-1
+36
Всё по делу. Смотришь АПЛ, как будто кто-то в FIFA на максимальной сложности играет и играет здорово...
+40
-7
+33
Астон Вилла, пожалуй поборолась бы за скудетто.
+28
-2
+26
Ответ RealJon
Комментарий скрыт
Так это Реал с нормальной защитой получил 4 на Этихаде последние 2 приезда?
+18
-5
+13
Да да МЮ и Ньюкасл разрывают лигу чемпионов
+16
-3
+13
Ответ Salamat Tolegen
Комментарий скрыт
👆 этот пьяный)
+11
-1
+10
Ответ Тёма Тёма
Всё по делу. Смотришь АПЛ, как будто кто-то в FIFA на максимальной сложности играет и играет здорово...
Какому делу.😂 Что ВХ на уровне Интера ? Бред сивой собаки
+10
-3
+7
АПЛ - лучшая лига, но не надо уж так преувеличивать.

Интер был абсолютно на равных с Сити в прошлом финале ЛЧ. А Сити - на голову выше Вест Хэма.

Я бы сказал иначе - 5-6 лучших клубов Англии - на уровне 2-3 лучших клубов Италии.

Но не середняки АПЛ всё же.
+7
0
+7
В еврокубках правда только так отлетают эти Вест Хэмы
+9
-3
+6
Ответ Bill Zapulil
Астон Вилла, пожалуй поборолась бы за скудетто.
Астон Вилла выиграла бы Сериал на длинный чемпионат. Причем уверенно, сомнений ноль.
В отдельно взятой игре, да, может проиграть и Сассуоло, это футбол, мяч круглый, а в сериале откровенно левых игроков и команд минимум
+13
-7
+6
Ответ Доминатор3000
Так это Реал с нормальной защитой получил 4 на Этихаде последние 2 приезда?
Так это 5 из 6 противостояний между Реалом и английскими грандами закончились в пользу Мадрида за последние 2 года ?
+9
-4
+5
просто Кьел решил подстебнуть Интер, ведь доминирует в лиге не Ювентус. Так бы никогда такого бы не сказал
+11
-7
+4
АПЛ - это СуперЛига где нет ничего английского.

Владельцы - правители Эмиратов и Саудовской Аравии или Катара, беглые российские, индийские и малайзийские олигархи, американские магнаты, греческие судовладельцы и прочие сомнительные люди

Тренеры - исключительно иностранцы, ни один тренер англичанин не выигрывал АПЛ (!) , ни один тренер англичанин не выигрывал ЛЧ и ЛЕ. В последний раз тренеры англичане выигрывали Еврокубки ровно 40 лет назад, в 1984-м году.

Английские футболисты в самих клубах тоже только на вторых ролях и не более, всю погоду что сейчас что 10 что 20 лет назад делали легионеры
+4
0
+4
Суперлига.
+3
0
+3
Зря он так, сегодняшний Интер размажет Вест Хэм.
+8
-5
+3
Ответ Salamat Tolegen
Комментарий скрыт
Закусывай хоть через раз
+3
-1
+2
Ответ Filipp Gorski
Насчет Вест Хэма не знаю Но вот Астон Вилла и Ньюкасл точно
Ньюкасл пусть сперва научится сыграть хотя бы в ничью с Боруссией, куда им до Серии А
+2
0
+2
Лофтус Чик и Смоллинг - два откровенных бревна. Нашёл кого в пример привести.
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Кьелини что ты гонишь!
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Ответ Андрей Меньшиков
МЮ кризисный, у а Нью-Касла эпидемия трав.
АПЛ это лига одного клуба - МанСити. Все остальное это пиар и бабки
+4
-3
+1
Насчет Вест Хэма не знаю
Но вот Астон Вилла и Ньюкасл точно
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0
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В рейтинге клуб эло, в первой десятке 4 с англии, два германии, один с италии, три с испании
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Жестокая правда от одного из лучших игроков Серии А в 2010-х годах. А между тем достаточно открыть трансфермаркт и посмотреть стоимости команд, там это и показано открыто в последние годы.
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0
Кьеллини хорош 💪🏽
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Ответ Мақсат Алдаш
Астог вилли, ливер, тотт не согласен
Сити взявший 6 чемпионств за последние 10 сезонов согласны
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Ответ Arthur Jacob
А по факту АПЛ это лига одного клуба - МС.
Астог вилли, ливер, тотт не согласен
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Ответ exshepardjack
условный арсенал сейчас интеру твоему воткнет)))
Ага ага, надеюсь увидимся в плей офф
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Ответ Ми Ли
Да да МЮ и Ньюкасл разрывают лигу чемпионов
МЮ кризисный, у а Нью-Касла эпидемия трав.
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Ответ Невский баклан
Зря он так, сегодняшний Интер размажет Вест Хэм.
Да их все из топ6 прошлого сезона на куски порвут
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Ответ Тёма Тёма
Всё по делу. Смотришь АПЛ, как будто кто-то в FIFA на максимальной сложности играет и играет здорово...
Фифа мало общего с реальным футболом имеет, аркада по типу nfs среди гонок
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Дада
МЮ с Ньюкаслом просто рвут лч
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Ответ Bill Zapulil
Астон Вилла, пожалуй поборолась бы за скудетто.
Лол, их бы изнасиловали за такое отношение к обороне. Я уважаю Эмери и желаю ему топ-4 и даже больше. Сильный перекос на своё поле, 3 клиншита в 15 играх. Какое скудетто?

Upd. Извини, не понял сразу, что ты угараешь.
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С оговорками конечно, иначе бы клубы АПЛ выносили в одну калитку всех в низших еврокубках. Но от правды недалеко
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Ответ Timur Timur
В Апл просто нереальные скорости. Как будто они бегают все 90 минут на x1.5 перемотке
Особенности показа апл. Что не означает что там бегают медленно) бегают быстро, но не так как выглядит на экране) так же и в нба и в нхл. Смотришь вживую не так прилизано и быстро все выглядит. Но быстрее чем в кхл или единой лиге втб или как там правильно
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Ответ Дмитрий Формусатий
Так это 5 из 6 противостояний между Реалом и английскими грандами закончились в пользу Мадрида за последние 2 года ?
Это не отменяет моих слов))
Выиграли,молодцы!
Но говорить что в Ла Лиге лучше ставят оборону,это бред 🤔
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АПЛ- быстрая лига, согласен. Все осталъные( Германия, Италия, Испания, Франция и т.д.) играют медленней, но это не значит хуже.
Вест Хем на уровне Интера, финалиста ЛЧ? Которому лишь фатальное невезение помешало победить в финале? Скажите это ПСЖ, Баварии, Реалу, Барсе и т.д, что они играют в медленный футбол, а быстро бегать сдуру весь матч- главное качество в футболе... Они начнут смеяться, ибо как клубы они сами могут поставить на колени любой(!) английский клуб.А Кьеллини и вовсе ставит знак равенства между Астон Виллой и Интером!!!
Вывод: не всякий хороший футболист имеет хорошие мозги и ясность в мыслях.
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Скоро Саудиты заберут всех иностранных тренеров с АПЛ и останетесь со своими Хауами и Дайшами. Будет тупая бей-беги лига.
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