«Абаскаль повел себя совсем уж по-пацански. С Беришей 90% лиги готовы поступить так же, но надо уметь сдерживаться». Непомнящий о бане тренера «Спартака»
Валерий Непомнящий высказался о дисквалификации Гильермо Абаскаля.
Напомним, на 34-й минуте матча между «Ахматом» и «Спартаком» (2:1) Бернард Бериша отпраздновал гол Гамида Агаларова возле скамейки красно-белых, прыгнув ногами вперед рядом с Гильермо Абаскалем. Главный тренер «Спартака» повалил Беришу, за что арбитр Евгений Кукуляк показал ему красную карточку. Бериша в данном эпизоде получил желтую карточку.
КДК РФС дисквалифицировал Абаскаля на две игры Мир РПЛ, еще на один матч – условно. Действия Бериши на заседании не рассматривались.
«Вы знаете, я хоть и проходил все этапы тренерской карьеры, но подобных ситуаций избегал – при худшем сценарии я получал штраф за выход из пределов технической зоны.
Понимаете, существуют тренеры абсолютно разных формаций. Это и вопрос, извините, воспитания и темперамента. С одной стороны, нарушил – получи наказание. С другой, каждый имеет право на проявление эмоций. Я прекрасно понимаю и принимаю Карпина: если игру можно было перенести, то почему этого не было сделано? Я понимаю и Галактионова, но не понимаю Абаскаля.
Испанец повел себя совсем уж по-пацански. Да, с Беришей 90% лиги готовы поступить таким же образом, но надо уметь сдерживаться. Карпин сам однажды с Игорем Денисовым вступил в яркую перепалку прямо на поле, но устояли же, не подрались», – сказал бывший главный тренер «Томи».
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