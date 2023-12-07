«Абаскаль повел себя совсем уж по-пацански. С Беришей 90% лиги готовы поступить так же, но надо уметь сдерживаться». Непомнящий о бане тренера «Спартака»

Теги Спартак премьер-лига Россия Ахмат Валерий Карпин Валерий Непомнящий Бернард Бериша Михаил Галактионов Гильермо Абаскаль Футбол

Валерий Непомнящий высказался о дисквалификации Гильермо Абаскаля.

Напомним, на 34-й минуте матча между «Ахматом» и «Спартаком» (2:1) Бернард Бериша отпраздновал гол Гамида Агаларова возле скамейки красно-белых, прыгнув ногами вперед рядом с Гильермо Абаскалем. Главный тренер «Спартака» повалил Беришу, за что арбитр Евгений Кукуляк показал ему красную карточку. Бериша в данном эпизоде получил желтую карточку.

КДК РФС дисквалифицировал Абаскаля на две игры Мир РПЛ, еще на один матч – условно. Действия Бериши на заседании не рассматривались.

«Вы знаете, я хоть и проходил все этапы тренерской карьеры, но подобных ситуаций избегал – при худшем сценарии я получал штраф за выход из пределов технической зоны.

Понимаете, существуют тренеры абсолютно разных формаций. Это и вопрос, извините, воспитания и темперамента. С одной стороны, нарушил – получи наказание. С другой, каждый имеет право на проявление эмоций. Я прекрасно понимаю и принимаю Карпина: если игру можно было перенести, то почему этого не было сделано? Я понимаю и Галактионова, но не понимаю Абаскаля.

Испанец повел себя совсем уж по-пацански. Да, с Беришей 90% лиги готовы поступить таким же образом, но надо уметь сдерживаться. Карпин сам однажды с Игорем Денисовым вступил в яркую перепалку прямо на поле, но устояли же, не подрались», – сказал бывший главный тренер «Томи».

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9 комментариев
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Абаскаль как раз таки повёл себя по пацански, признал то, чего не делал, не стал оправдываться и доказывать свою невиновность, Бериша упал сам по актерски или в данной терминалогии по бабски, никто его не валил....
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Если Беришу наказывать за такое только желтой,то получается игроки могут выкидывать такую дичь без последствий. Провокатор должен получать больше наказания, чем ответивший
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Слово Спартака. Бериша на газоне.
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Ещё один терпила нарисовался. Абаскаль, как нормальный мужчина поступил.
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Как же легко что нужно было делать по повторам. Абаскаль просто по-человески эмоционально поступил
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правильно поступил!
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Ответ luu
Слово Спартака. Бериша на газоне.
Ахах
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Ответ Марат Люсьеныч
Если Беришу наказывать за такое только желтой,то получается игроки могут выкидывать такую дичь без последствий. Провокатор должен получать больше наказания, чем ответивший
А как ты его удалишь, если такие правила футбола
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