«МЮ» готов продать Каземиро, Варана и Санчо зимой. Клуб хочет подписать Тодибо

«Манчестер Юнайтед» готов расстаться с тремя игроками в ближайшее время.

Манкунианцы готовы выслушать предложения по ряду именитых игроков, поскольку главный тренер тен Хаг хочет, чтобы состав полностью соответствовал его подходу.

По информации The Independent, для трансфера в зимнее трансферное окно доступны , и . Клуб «проявит гибкость», если получит предложения по другим игрокам.

Что качается Каземиро, то тен Хаг хочет видеть в команде полузащитника другого типа. Сам бразилец тоже склоняется к тому, чтобы покинуть « ».

Отмечается, что только после продаж игроков «Юнайтед» приступит к покупкам новичков. Главной целью клуба является приобретение центрального защитника, главным кандидатом на эту роль считается Жан-Клер Тодибо из «Ниццы». Также манкунианцы могут подписать еще одну «восьмерку».

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!