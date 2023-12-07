«МЮ» готов продать Каземиро, Варана и Санчо зимой. Клуб хочет подписать Тодибо
«Манчестер Юнайтед» готов расстаться с тремя игроками в ближайшее время.
Манкунианцы готовы выслушать предложения по ряду именитых игроков, поскольку главный тренер Эрик тен Хаг хочет, чтобы состав полностью соответствовал его подходу.
По информации The Independent, для трансфера в зимнее трансферное окно доступны Каземиро, Рафаэль Варан и Джейдон Санчо. Клуб «проявит гибкость», если получит предложения по другим игрокам.
Что качается Каземиро, то тен Хаг хочет видеть в команде полузащитника другого типа. Сам бразилец тоже склоняется к тому, чтобы покинуть «МЮ».
Отмечается, что только после продаж игроков «Юнайтед» приступит к покупкам новичков. Главной целью клуба является приобретение центрального защитника, главным кандидатом на эту роль считается Жан-Клер Тодибо из «Ниццы». Также манкунианцы могут подписать еще одну «восьмерку».
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
Потенциальные покупатели будут до последнего сбивать цену зная ситуацию в МЮ...