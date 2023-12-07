«МЮ» готов продать Каземиро, Варана и Санчо зимой. Клуб хочет подписать Тодибо

Теги Ницца Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Рафаэль Варан Каземиро Эрик тен Хаг Джейдон Санчо Жан-Клер Тодибо Футбол

«Манчестер Юнайтед» готов расстаться с тремя игроками в ближайшее время.

Манкунианцы готовы выслушать предложения по ряду именитых игроков, поскольку главный тренер Эрик тен Хаг хочет, чтобы состав полностью соответствовал его подходу.

По информации The Independent, для трансфера в зимнее трансферное окно доступны Каземиро, Рафаэль Варан и Джейдон Санчо. Клуб «проявит гибкость», если получит предложения по другим игрокам. 

Что качается Каземиро, то тен Хаг хочет видеть в команде полузащитника другого типа. Сам бразилец тоже склоняется к тому, чтобы покинуть «МЮ». 

Отмечается, что только после продаж игроков «Юнайтед» приступит к покупкам новичков. Главной целью клуба является приобретение центрального защитника, главным кандидатом на эту роль считается Жан-Клер Тодибо из «Ниццы». Также манкунианцы могут подписать еще одну «восьмерку». 

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9 комментариев
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Это неполный список тех, с кем разосрался Тен Хаг.
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Бавария вроде хотела цз и опорника.
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Ожидаемо...
Потенциальные покупатели будут до последнего сбивать цену зная ситуацию в МЮ...
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Санчо, Каземиро, Варан, Погба, Мхитарян, Санчес, Ди Мария, Фалькао.Просто тотальный провал по интеграции звёзд у МЮ после САФ
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Я против ухода Каземиро.
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Ответ Партизанен
А не легче продать Тен Хага
Легче. Поэтому МЮ и в дерьме последние 10 лет.
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