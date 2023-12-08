Овечкин остался без голов в 8 матчах подряд. У него передача, 3 броска и 1 хит за 17:49 с «Далласом» при 4:11 в большинстве

Александр Овечкин остался без голов в 8 матчах подряд.

Капитан « » не отметился заброшенными шайбами в игре регулярного чемпионата с « » (4:5 Б).

Россиянин сделал результативную передачу, которая позволила ему достичь отметки 1500 очков за карьеру в рамках регулярок.

В активе 38-летнего форварда стало 15 (5+10) очков в 23 играх в этом сезоне.

Сегодня Александр (17:49, 4:11 – в большинстве, «0») нанес 3 броска в створ ворот и применил 1 силовой прием. Свой буллит в послематчевой серии не реализовал.

(827 шайб за карьеру в рамках регулярок) занимает 2-е место среди лучших снайперов в истории лиги, уступая лишь Уэйну Гретцки (894).