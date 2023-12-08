Овечкин остался без голов в 8 матчах подряд. У него передача, 3 броска и 1 хит за 17:49 с «Далласом» при 4:11 в большинстве

Теги Вашингтон Даллас Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин остался без голов в 8 матчах подряд.

Капитан «Вашингтона» не отметился заброшенными шайбами в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом» (4:5 Б). 

Россиянин сделал результативную передачу, которая позволила ему достичь отметки 1500 очков за карьеру в рамках регулярок. 

В активе 38-летнего форварда стало 15 (5+10) очков в 23 играх в этом сезоне. 

Сегодня Александр (17:49, 4:11 – в большинстве, «0») нанес 3 броска в створ ворот и применил 1 силовой прием. Свой буллит в послематчевой серии не реализовал.

Овечкин (827 шайб за карьеру в рамках регулярок) занимает 2-е место среди лучших снайперов в истории лиги, уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

34 комментария
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Где-то под Байконуром загрустил мужичок ведущий статистику😔
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+19
Ответ Maxim Shumov
Броски, конечно, убойные)) там дай бог 1 из 100 залетит
Как не провести параллель с Федей Емельяненко.
Тот так же никогда не отличался атлетизмом - громил соперником с огромным пузаном. Но это было до 30, а потом всё стало мешать.
+19
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Броски, конечно, убойные)) там дай бог 1 из 100 залетит
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+12
Ответ Александр Морозов
Величие Гретцки с каждым матчем все явнее проявляется..и никаким образом не умаляет также великую карьеру Овечкина
великая карьера? один, ОДИН проход дальше первого раунда в ПО! повезло , что в том сезоне Кузнецову подвезли особенно классный порошок и он в одно лица сделал Вашик чемпионом! а так Овечкин просто классная стрелялка, чуть лучше Ковальчука.
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20 шайб за сезон уже видятся очень хорошим результатом
+6
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+6
у меня остался всего один вопрос. В конце этого сезона завяжет или продолжит мучать себя и команду ещё в следующем?
+9
-5
+4
Очень важна аура. Раньше у защитников и вратарей коленки тряслись, в разумных пределах конечно. Сейчас же они видят перед собой безобидного старпёра.
+4
0
+4
Лучшие ассистенты среди LW (регулярный сезон):

1. Джонни Бьюсик - 813
2. Люк Робитайл - 726
3. Дэйв Андрейчук - 698
4. Брендан Шэнахэн - 698
5. Рей Уитни - 679
6. 🐑 - 673
+8
-5
+3
пора в динамо
+4
-1
+3
Ответ Omar Sivori
Все Саня, хватит, завязывай, не нужен тебе этот рекорд, народ мучается...
Величие Гретцки с каждым матчем все явнее проявляется..и никаким образом не умаляет также великую карьеру Овечкина
+9
-6
+3
Ответ Cruel Snake
Интересно такую статистику ведёт «Дух Хлебонасущенского»
Статистику выходов на лёд
+6
-3
+3
десятку выбьет?)
+3
-1
+2
Ответ Мікалай Ланец
да и ufc тогда было совсем другим. Я бы сказал менее профессиональным.
Емельяненко не дрался в UFC
+3
-1
+2
Ответ Russia_the_best
Например, Болт, Фелпс и Фуркад вовремя ушли.
Справедливости ради - никто бы наверное не ушел после сезона с 42 шайбами и когда да рекорда остается 72.
Вот, если после этого сезона уйдет сам- респект.
+3
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+2
Ответ Montenegro Serbian
Где-то под Байконуром загрустил мужичок ведущий статистику😔
я вместо него, пока он грустит😂овечкину осталось 35 раз пожать руки американским военным перед игрой, чтобы побить рекорд великого😂😂😂
+2
0
+2
Все Саня, хватит, завязывай, не нужен тебе этот рекорд, народ мучается...
+6
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Даллас обломал с голом в пустые ворота, совести у них нет, сравняли гады)
+6
-4
+2
Ответ Russia_the_best
Например, Болт, Фелпс и Фуркад вовремя ушли.
А Том Бреди например в 42 года супербоул выиграл, а Джордж Форман стал чемпионом в тяжелом весе тоже после 40. Можно много еще примеров найти.
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Ответ \\\ VORON ///
Овечкин первый по гол+пас в Вашингтоне. Возможно нужно завязать всем игрокам Вашингтона?
А я всё жду, когда уже вылезут со своим последним аргументом свидетели "он лучший по очкам".
Давно не слушно уже тех кто- ему хватит 3 сезонов по 25.
видимо что-то поняли)
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Ответ АРХАТ
Как не провести параллель с Федей Емельяненко. Тот так же никогда не отличался атлетизмом - громил соперником с огромным пузаном. Но это было до 30, а потом всё стало мешать.
да и ufc тогда было совсем другим. Я бы сказал менее профессиональным.
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+1
Ответ АРХАТ
Как не провести параллель с Федей Емельяненко. Тот так же никогда не отличался атлетизмом - громил соперником с огромным пузаном. Но это было до 30, а потом всё стало мешать.
Например, Болт, Фелпс и Фуркад вовремя ушли.
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Бэттмену надо что-то предпринимать, иначе никакого «Рекорда». Перспективно выглядит запрет на въезд в левый круг соперников, если там уже находится Санька, «Хоум офис» же, чего им там ошиваться.
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Ответ Maxim Shumov
Броски, конечно, убойные)) там дай бог 1 из 100 залетит
Не ври. Намного лучше! 6 из 100 сейчас у него по статистике. Если откинуть в пустые, то 3.5
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Ответ Мікалай Ланец
да и ufc тогда было совсем другим. Я бы сказал менее профессиональным.
Фёдор никогда в UFC не дрался, он больше по M-1 и StrikeForce.
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хит у Сани вроде такого:
Не надо печалиться,
Вся жизнь впереди,
Вся жизнь впереди,
Стой в круге и жди.
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Жаль, не видно у него стремления к решению своих проблем.
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кризис среднего..
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уже даже не смешно, живот болит, хе-хе
зы: почти любой из ботома за 7-8 минут игрового времени эти 5 шайб положит в треть сезона, когда buyout?
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Овечкин похоже уже не тот
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Интересно такую статистику ведёт «Дух Хлебонасущенского»
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