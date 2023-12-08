Овечкин остался без голов в 8 матчах подряд. У него передача, 3 броска и 1 хит за 17:49 с «Далласом» при 4:11 в большинстве
Александр Овечкин остался без голов в 8 матчах подряд.
Капитан «Вашингтона» не отметился заброшенными шайбами в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом» (4:5 Б).
Россиянин сделал результативную передачу, которая позволила ему достичь отметки 1500 очков за карьеру в рамках регулярок.
В активе 38-летнего форварда стало 15 (5+10) очков в 23 играх в этом сезоне.
Сегодня Александр (17:49, 4:11 – в большинстве, «0») нанес 3 броска в створ ворот и применил 1 силовой прием. Свой буллит в послематчевой серии не реализовал.
Овечкин (827 шайб за карьеру в рамках регулярок) занимает 2-е место среди лучших снайперов в истории лиги, уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
Тот так же никогда не отличался атлетизмом - громил соперником с огромным пузаном. Но это было до 30, а потом всё стало мешать.
1. Джонни Бьюсик - 813
2. Люк Робитайл - 726
3. Дэйв Андрейчук - 698
4. Брендан Шэнахэн - 698
5. Рей Уитни - 679
6. 🐑 - 673
Вот, если после этого сезона уйдет сам- респект.
Давно не слушно уже тех кто- ему хватит 3 сезонов по 25.
видимо что-то поняли)
Не надо печалиться,
Вся жизнь впереди,
Вся жизнь впереди,
Стой в круге и жди.
зы: почти любой из ботома за 7-8 минут игрового времени эти 5 шайб положит в треть сезона, когда buyout?