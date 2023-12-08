Тренин забросил 6-ю шайбу в сезоне, набрав «+3» в матче с «Тампой». У него 8 очков в последних 11 играх

Яков Тренин забросил 6-ю шайбу в сезоне, набрав «+3» в матче с «Тампой».

Форвард « » установил окончательный счет в игре регулярного чемпионата с «Лайтнинг» (5:1), поразив пустые ворота.

В активе стало 8 (6+2) баллов в 25 играх сезона при полезности «+7». При этом все очки он набрал в последних 11 играх.

Сегодня Яков (14:26, 3:28 – в меньшинстве, «+3») отметился 2 бросками в створ и 1 перехватом.