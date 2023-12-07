Бартон против того, чтобы девушки комментировали мужской футбол: «Это как если бы я говорил о вязании. Мужчина, слушающий женщин-комментаторов, должен проверить голову»

Теги Джоуи Бартон премьер-лига Англия телевидение женский футбол соцсети девушки и спорт Футбол

Джоуи Бартон выступил против того, чтобы женщины комментировали мужской футбол.

В среду Amazon Prime освещал шесть матчей АПЛ, назначив женщин комментаторами и экспертами. 

«Женщины не должны говорить с каким-либо авторитетом о мужской игре. Ну же, давайте говорить серьезно. Это совершенно другая игра. Мы всегда будем смотреть на вещи по-разному.

Женская игра процветает. Фантастика. Я не могу серьезно относиться к тому, что говорят [женщины] на мужском поприще. Любой мужчина, который слушает женщин в качестве сольных комментаторов или соведущих, должен проверить голову», – написал Бартон вчера. 

Сегодня экс-футболист вновь высказался на эту тему. 

«Я придерживаюсь всего, что я сказал о женщинах, комментирующих мужской футбол. Это как если бы я говорил о вязании или нетболе – это вне моей зоны комфорта. 

Мы зашли слишком далеко. Сейчас невозможно посмотреть игру, не услышав чепухи. Любой мужчина, который говорит иначе, – абсолютный придурок. 

Женская игра процветает. Это приятно видеть. Это фантастический вид спорта сам по себе. Действительно интересный. Его приятно смотреть. В плане техники и тактики разница с мужским футболом не такая уж большая. В плане физики – другая планета. Пока вы сами не испытали это, вы не можете говорить, что бы вы сделали в определенной ситуации в определенный момент. Нет.

У них есть великолепная женская сборная Англии (которая побеждает!), есть собственная Премьер-лига. У него есть своя Лига Чемпионов. Пожалуйста, ради всего святого, комментируйте эти турниры! Вы можете говорить все, что хотите. Вы будете иметь право на это. У вас есть реальный опыт происходящего там.

Евнухи могут не согласиться, но кто-то должен был это сказать. Бесит, что это должен быть я», – заявил бывший игрок бывший игрок «Манчестер Сити», «Ньюкасла» и «КПР». 

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29 комментариев
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иногда смотрю трансляции АПЛ и комментирует женщина - у меня с головой все в порядке, мб стоит проверить голову самому Бартону
+23
-13
+10
По этой логике мужчины не должны комментировать женский теннис, лыжи, биатлон (Губер вскроется же!)
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Что не так с вязанием? Я умею крючком вязать салфетки, в школе даже кружок вел на внекласске. Хорошее занятие, медитативное.
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Бартон прав

Поэтому я против нагучева с покатыми плечами и женской фигурой
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Думаю, это последнее, что мы когда-либо услышим от мсье Бартона в серьезном медиапространстве (помимо его твиттера).
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+5
Место женщины - на кухне, а футбол игра для мужиков
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-16
+3
Мужик рассказывающий о вязании... А это ниша! Пойду запилю видеобложик на Ютубе. Может заодно и вязать научусь.
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"Пока вы сами не испытали это, вы не можете говорить, что бы вы сделали в определенной ситуации в определенный момент. Нет."
А к не не имеющим соответствующих физических данных (или реального игрового опыта) комментаторам-мужчинам это тоже относится? Странный у него способ определять компетентность в вопросе, если честно.

Хотя, конечно, женщины-комментаторы чисто ради повесточки без оглядки на качество работы - нафиг надо.
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Бартон конечно слишком отбитый на голову. Асоциальный тип, нашли кого спрашивать.
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веселый был чувак
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Был бы профессионализм и приятный голос, остальное неважно.
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Когда искал трансляцию АПЛ и попал на комментарии Маши Макаровой.
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в штатах футбол (по их сокер) женский вид спорта.
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Все зависит от профессионализма конкретного человека , а не от гениталий.
Я бы, кстати , посмотрел матч с Заремой в роли комментатора)
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В комментаторе главное не гениталии, а хорошее знание предмета, умение комментировать и профессионализм.

Сейчас и среди мужиков нормальных комментаторов можно на пальцах одной руки посчитать
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Бартон, похоже, так и не проверился, иначе бы уже помогли.
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Если честно это стремление женщин к равенству с мужчинами уже бесит. Почему они не рвутся работать на шахте или грузчиками ???
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такие толерантны комменты!А я не могу слушать женский комментарий футбола
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Ответ А. Мостовой
Место женщины - на кухне, а футбол игра для мужиков
Места мужика на заводе или на фронте. Выключи свою тыкалку, займись делом!
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Ответ Stadjer
По этой логике мужчины не должны комментировать женский теннис, лыжи, биатлон (Губер вскроется же!)
причем здесь Губер и какой то дурачок из Англии?
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Ответ His Dudeness
Мужик рассказывающий о вязании... А это ниша! Пойду запилю видеобложик на Ютубе. Может заодно и вязать научусь.
Как и мужик делающий ноготки , я ща не шучу, думаю даже ради интереса многие девушки бы записались.
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Ответ Дима Рогач
Как и мужик делающий ноготки , я ща не шучу, думаю даже ради интереса многие девушки бы записались.
Да я как интуитивный маркетолог совершенно четко представляю, что средней отвратности мужик при уровне профессионализма чуть выше среднего будет иметь ошеломляющий успех в любой сфере услуг для бабов. Но предыдущий коммент был не об этом )
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