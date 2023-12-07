Бартон против того, чтобы девушки комментировали мужской футбол: «Это как если бы я говорил о вязании. Мужчина, слушающий женщин-комментаторов, должен проверить голову»

Джоуи Бартон выступил против того, чтобы женщины комментировали мужской футбол.

В среду Amazon Prime освещал шесть матчей , назначив женщин комментаторами и экспертами.

«Женщины не должны говорить с каким-либо авторитетом о мужской игре. Ну же, давайте говорить серьезно. Это совершенно другая игра. Мы всегда будем смотреть на вещи по-разному.

Женская игра процветает. Фантастика. Я не могу серьезно относиться к тому, что говорят [женщины] на мужском поприще. Любой мужчина, который слушает женщин в качестве сольных комментаторов или соведущих, должен проверить голову», – написал вчера.

Сегодня экс-футболист вновь высказался на эту тему.

«Я придерживаюсь всего, что я сказал о женщинах, комментирующих мужской футбол. Это как если бы я говорил о вязании или нетболе – это вне моей зоны комфорта.

Мы зашли слишком далеко. Сейчас невозможно посмотреть игру, не услышав чепухи. Любой мужчина, который говорит иначе, – абсолютный придурок.

Женская игра процветает. Это приятно видеть. Это фантастический вид спорта сам по себе. Действительно интересный. Его приятно смотреть. В плане техники и тактики разница с мужским футболом не такая уж большая. В плане физики – другая планета. Пока вы сами не испытали это, вы не можете говорить, что бы вы сделали в определенной ситуации в определенный момент. Нет.

У них есть великолепная женская сборная Англии (которая побеждает!), есть собственная Премьер-лига. У него есть своя Лига Чемпионов. Пожалуйста, ради всего святого, комментируйте эти турниры! Вы можете говорить все, что хотите. Вы будете иметь право на это. У вас есть реальный опыт происходящего там.

Евнухи могут не согласиться, но кто-то должен был это сказать. Бесит, что это должен быть я», – заявил бывший игрок бывший игрок «Манчестер Сити», «Ньюкасла» и «КПР».

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