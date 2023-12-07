Антидопинговая служба Италии запросила два года дисквалификации для Грассля

Теги допинг сборная Италии мужское катание Даниэль Грассль Фигурное катание

Антидопинговая прокуратура Италии запросила два года дисквалификации для фигуриста Даниэла Грассля.

Об этом сообщило агентство ANSA. 

В начале сентября стало известно, что Грассль пропустил три допинг-теста. Ранее он покинул группу российского тренера Этери Тутберидзе, у которой занимался с января этого года.

Позже Грассль, который является серебряным призером чемпионата Европы-2022, снялся со всех турниров нынешнего сезона.

Итальянский ученик Тутберидзе влип из-за пропуска трех допинг-тестов. Как это возможно?

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25 комментариев
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Покатался у Тутберидзе 😆
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Приключение итальянца в России.
К сожелению закончилось не как в кино.
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Если Грассль действительно получит 2 года дисквала, то с дальнейшей карьерой можно будет практически попрощаться.
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Очень жаль ((((((
Давно болею за Даника... Если влепят такой дисквал, думаю, уже не вернется ((( Парень он ранимый...
А ведь так мечтал блистать на домашней Олимпиаде...
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любишь кататься, люби и на допинг тесты ходить
+8
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Просят-два, дадут-год. Чё мы иностранцев не знаем.
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Ответ Anna Morgan
до этого заполнял и ничего, а уехал в москву, так сразу разучился))
А ну понятно, ТШТ ему руки скручивали, чтобы ни в коем случае ничего не заполнил. Бред пишите
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Ответ RS919
Покатался у Тутберидзе 😆
А Тутберидзе должна была ему систему Адамс заполнять? Первые тренеры не научили, или свои мозги отсутствуют, нечего на других пенять. Не первый год соревнуется
+7
-6
+1
Ответ Wintersun
Просят-два, дадут-год. Чё мы иностранцев не знаем.
А начнёт показания давать - вообще простят.
+2
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Все правильно, может тогда мозги включит
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История с Лысенко и другими никого не учит. 2 года для фигуриста это конец карьеры. Бесславный.
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Допинг-офицеры так сильно расстроились что 3 раза не нашли его дома.
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С какой даты запрашивается отстранение от соревнований? И значит ли это, что ему придется пропустить Олимпиаду?
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Ответ RS919
Покатался у Тутберидзе 😆
Тутберидзе всё чаще преследуют допинг скандалы
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