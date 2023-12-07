Антидопинговая служба Италии запросила два года дисквалификации для Грассля

Антидопинговая прокуратура Италии запросила два года дисквалификации для фигуриста Даниэла Грассля.

Об этом сообщило агентство ANSA.

В начале сентября стало известно, что Грассль пропустил три допинг-теста. Ранее он покинул группу российского тренера Этери Тутберидзе, у которой занимался с января этого года.

Позже Грассль, который является серебряным призером чемпионата Европы-2022, снялся со всех турниров нынешнего сезона.

Итальянский ученик Тутберидзе влип из-за пропуска трех допинг-тестов. Как это возможно?