Антидопинговая служба Италии запросила два года дисквалификации для Грассля
Антидопинговая прокуратура Италии запросила два года дисквалификации для фигуриста Даниэла Грассля.
Об этом сообщило агентство ANSA.
В начале сентября стало известно, что Грассль пропустил три допинг-теста. Ранее он покинул группу российского тренера Этери Тутберидзе, у которой занимался с января этого года.
Позже Грассль, который является серебряным призером чемпионата Европы-2022, снялся со всех турниров нынешнего сезона.
Итальянский ученик Тутберидзе влип из-за пропуска трех допинг-тестов. Как это возможно?
К сожелению закончилось не как в кино.
Давно болею за Даника... Если влепят такой дисквал, думаю, уже не вернется ((( Парень он ранимый...
А ведь так мечтал блистать на домашней Олимпиаде...