Тайриз Халибертон набрал 27 очков и 15 передач в победном полуфинале с «Милуоки»

Теги Индиана Милуоки НБА Баскетбол - видео Тайриз Халибертон Внутрисезонный турнир НБА Баскетбол

Разыгрывающий «Индианы» Тайриз Халибертон помог команде выйти в финал внутрисезонного турнира НБА.

Во встрече 1/2 финала с «Милуоки» (128:119) Халибертон набрал 27 очков, 7 подборов, 15 передач и 1 блок-шот без единой потери.

За 37 минут Тайриз 11 из 19 с игры и 2 из 2 с линии.

У лидера «Пэйсерс» 3-й матч в сезоне с как минимум 25 очками и 15 передачами без потерь. В НБА никто другой с сезона-77/78 не демонстрировал подобную статистику более одного раза.

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2 комментария
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Прорывной сезон для него
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Как же хорошо.
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