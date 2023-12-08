Разыгрывающий «Индианы» помог команде выйти в финал внутрисезонного турнира .

Во встрече 1/2 финала с « » (128:119) Халибертон набрал 27 очков, 7 подборов, 15 передач и 1 блок-шот без единой потери.

За 37 минут Тайриз 11 из 19 с игры и 2 из 2 с линии.

У лидера «Пэйсерс» 3-й матч в сезоне с как минимум 25 очками и 15 передачами без потерь. В НБА никто другой с сезона-77/78 не демонстрировал подобную статистику более одного раза.