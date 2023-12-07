Тикнизян назвал Петербург футбольной столицей России: «Зенит» доминирует 5 лет. Это факт»

Наир Тикнизян ответил на вопрос о футбольной столице России.

« » доминирует на протяжении пяти последних лет. Поэтому думаю, что Санкт-Петербург. Это факт», – сказал защитник « ».

Напомним, что Наир родился в Санкт-Петербурге.

После 17 туров Мир «Краснодар» лидирует в турнирной таблице, набрав 35 очков. «Зенит» идет вторым с 33 баллами, «Локомотив» – шестым с 28 очками.

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