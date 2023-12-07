Тикнизян назвал Петербург футбольной столицей России: «Зенит» доминирует 5 лет. Это факт»

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия Наир Тикнизян Футбол

Наир Тикнизян ответил на вопрос о футбольной столице России.

«Зенит» доминирует на протяжении пяти последних лет. Поэтому думаю, что Санкт-Петербург. Это факт», – сказал защитник «Локомотива».

Напомним, что Наир родился в Санкт-Петербурге.

После 17 туров Мир РПЛ «Краснодар» лидирует в турнирной таблице, набрав 35 очков. «Зенит» идет вторым с 33 баллами, «Локомотив» – шестым с 28 очками. 

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66 комментариев
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А что вообще означает определение "футбольная столица"?
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Видимо, наметился в зенит.
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А мне непонятно, кому вообще интересно, у какого города звание футбольной столицы? Оно что-то даёт? Зачем об этом спрашивать постоянно? Это же абсолютно бесполезная информация
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Ответ Любезный Коссутий
Сан-Паоло - футбольная столица России. так точнее. заколебали.
Сан-Паулу! Садись, Коссутий. Два
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Ответ Railway/
А что вообще означает определение "футбольная столица"?
А ты в точку! Вот в Испании, где футбольная столица!? А в Англии????
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Ответ Railway/
А что вообще означает определение "футбольная столица"?
Тоже не понимаю, вот Петербург большой красивый город с немаленьким населением с одной командой ну с командой чемпионом вот уже 5 лет. Москва большая и красивая с клубами которые только в этом сезоне начали как то стабильно обыгрывать Зенит и то это не их заслуга, при этом в городе много клубов. Вот и вопрос какой у кого критерий главный, мне плевать мне больше интереснее что в Россия была футбольной страной для этого нужно больше полей и манежей
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Ответ vendigo
только вот на один клуб ходят больше чем на все 30 московских вместе взятые
В городе 5 млн человек , говорят уже 10 млн , куда им еще ходить то ? Бггг
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Ответ MosFzz
У питерских при употреблении этого словосочетания в штанах теснее становится. Аутотренинг такой. Когда сосуля на голову падает, вспоминаешь, что ты в футбольное столице все-таки и сразу не так обидно.:)
https://news.rambler.ru/disasters/49953176-moment-padeniya-gigantskoy-sosulki-na-generala-mchs-v-moskve-popal-na-kameru/

Тут вы явно на опыте))
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Темы, которые не хотелось бы брать в 2024 год:
- где футбольная столица?
- самый популярный клуб страны?
- что думаете про «Слово пацана»?
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В ЦСКА глупенькие игроки долго не задерживаются. Потому Тикнизян и не в ЦСКА.
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Ответ eugens
https://news.rambler.ru/disasters/49953176-moment-padeniya-gigantskoy-sosulki-na-generala-mchs-v-moskve-popal-na-kameru/ Тут вы явно на опыте))
Все бывает. Но мем "сосули" питерского происхождения не случайно.:)
+2
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Ответ Ветер
футбольная столица - это там , где футбольная жизнь кипит, а не где в городе "болото", в виде одного клуба. не может быть столица провинциальной.
Странно. А деревня столицей быть может. Хоть и большая.
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Опять какие-то вымышленные столицы для питерских придумывают.:)
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Кто вообще придумал этот бредовый вопрос и продолжает спрашивать футболистов? Столица это не лучший город, не самый заслуженный город и так далее. Это город, где располагаются органы федеральной (республиканской) власти. Поэтому нет ни футбольной, ни северной, ни культурной столицы. Есть столица России, столица Ингушетии или Республики Алтай, например.
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Ответ Катя_СПб
Странно. А деревня столицей быть может. Хоть и большая.
Если Москва деревня , которая занимает первое местов в Европе по цифровизации, опередив Вену , а по комфорту проживания , логистике , доступности услуг один из лучших столиц Мира - деревня , то что тогда говорить про Санкт -Петербург , где уже больше половины населения приехали из деревень и что такое молочка и кура не знают . Бггг
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Ответ Ganibale
Тоже не понимаю, вот Петербург большой красивый город с немаленьким населением с одной командой ну с командой чемпионом вот уже 5 лет. Москва большая и красивая с клубами которые только в этом сезоне начали как то стабильно обыгрывать Зенит и то это не их заслуга, при этом в городе много клубов. Вот и вопрос какой у кого критерий главный, мне плевать мне больше интереснее что в Россия была футбольной страной для этого нужно больше полей и манежей
Локо и Динамо обыграли Зенит - это не их заслуга. А чья тогда? Против Зенита в этих матчах переодетый реал что ли играл?
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Ответ Railway/
А что вообще означает определение "футбольная столица"?
Город, где много клубов

Город, который штампует своих игроков и они разъезжаются по провинцияи, как тот же дзюпа
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Ответ eugens
Мем раздут столичной прессой буквально из ничего. Однажды Матвеенко сказала, что хочет опробовать технологию сбивания сосуль лазерами, которую ей предложил...вы не поверите, Лужков. Но про первоисточник деликатно забыли, в те года его высмеивать было опасно и весь ржачь сосредоточился на Матвиенко, тем более что глупость подобного решения была очевидна любому мало-мальски грамотному человеку.
Эта столичная пресса сейчас с вами в одной комнате?
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Ответ Dynamite
А мне непонятно, кому вообще интересно, у какого города звание футбольной столицы? Оно что-то даёт? Зачем об этом спрашивать постоянно? Это же абсолютно бесполезная информация
У питерских при употреблении этого словосочетания в штанах теснее становится. Аутотренинг такой. Когда сосуля на голову падает, вспоминаешь, что ты в футбольное столице все-таки и сразу не так обидно.:)
+5
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0
Ответ MosFzz
Все бывает. Но мем "сосули" питерского происхождения не случайно.:)
Мем раздут столичной прессой буквально из ничего.
Однажды Матвеенко сказала, что хочет опробовать технологию сбивания сосуль лазерами, которую ей предложил...вы не поверите, Лужков. Но про первоисточник деликатно забыли, в те года его высмеивать было опасно и весь ржачь сосредоточился на Матвиенко, тем более что глупость подобного решения была очевидна любому мало-мальски грамотному человеку.
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Ответ Викт0р Степанович
А зачем тебе эта информация? Неужели забыл то прекрасное время как от динамо 7 банок вынимали?
А как насчет 9 от Зенита? Предпочëл забыть?
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Ответ MosFzz
Эта столичная пресса сейчас с вами в одной комнате?
Да, сидит прямо в моем смартфоне. Я не забанен ни в Гугле ни в Яндексе и хоть сейчас могу перечитать статейки тех лет)
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Ответ Джиза
Кто вообще придумал этот бредовый вопрос и продолжает спрашивать футболистов? Столица это не лучший город, не самый заслуженный город и так далее. Это город, где располагаются органы федеральной (республиканской) власти. Поэтому нет ни футбольной, ни северной, ни культурной столицы. Есть столица России, столица Ингушетии или Республики Алтай, например.
Интересно получается. Столица субъекта федерации Республика Алтай есть, а столицы субъекта федерации город Санкт-Петербург нет.
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Ответ Честный контроль
В ЦСКА глупенькие игроки долго не задерживаются. Потому Тикнизян и не в ЦСКА.
Прекрасно! 👍
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Ответ Георгий Большаков
Почему он отказался от гражданства России, но не от проживания в России? Какая-то слабая ненависть у него
а теперь "патриот" по теме пару слов....прочти заголовок: может поможет сориентироваться по теме.
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Ответ Синий туман
Скорее избирательная. Все хотят жить в России , пользоваться её благами.Но на благо России работать никто не желает. В Россию приезжают только наживаться за её счёт.
Синие Большаковы, вы хоть понимаете на сколько глупо и не по теме, вы свою слабую ненависть демонстрируете?!
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Ответ Викт0р Степанович
А зачем тебе эта информация? Неужели забыл то прекрасное время как от динамо 7 банок вынимали?
Кажется тебе не понравилось, но ничего не попишешь.
Нравится, не нравится, терпи, моя красавица.
08 08 2007 Зенит - Динамо 9:3
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Похоже сделали предложение о переходе 😁
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Ответ Зелёный гопник
Похоже сделали предложение о переходе 😁
Может не сделали, а Наир специально выпрашивает у них это предложение.
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должен же Питер быть какой-нибудь столицей )
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Значит скоро будет оформлять трансфер)
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Футбольная столица - не там, где находится чемпион, а где много футбола, много клубов, много академий. В любом случае в России это Москва. На место второй столицы претендуют Питер и Краснодар.
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В футбольной столице обязательно должна быть крыша...
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два Еврокубка в футбольной столице
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А вот и замена Круговому. Не зря Зениту в каждом матче сезона забивал. В ход пошел ещё козырь
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В зенит напрашивается!
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футбольная столица - это там , где футбольная жизнь кипит, а не где в городе "болото", в виде одного клуба. не может быть столица провинциальной.
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Обляковщина в действии! Кто выскажется следующим?
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Хорошая попытка, Наир, но нет - у тебя паспорт не тот🇧🇷
+4
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Какие критерии у "Футбольной столицы"?
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