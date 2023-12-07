Тикнизян назвал Петербург футбольной столицей России: «Зенит» доминирует 5 лет. Это факт»
Наир Тикнизян ответил на вопрос о футбольной столице России.
«Зенит» доминирует на протяжении пяти последних лет. Поэтому думаю, что Санкт-Петербург. Это факт», – сказал защитник «Локомотива».
Напомним, что Наир родился в Санкт-Петербурге.
После 17 туров Мир РПЛ «Краснодар» лидирует в турнирной таблице, набрав 35 очков. «Зенит» идет вторым с 33 баллами, «Локомотив» – шестым с 28 очками.
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Тут вы явно на опыте))
- где футбольная столица?
- самый популярный клуб страны?
- что думаете про «Слово пацана»?
Город, который штампует своих игроков и они разъезжаются по провинцияи, как тот же дзюпа
Однажды Матвеенко сказала, что хочет опробовать технологию сбивания сосуль лазерами, которую ей предложил...вы не поверите, Лужков. Но про первоисточник деликатно забыли, в те года его высмеивать было опасно и весь ржачь сосредоточился на Матвиенко, тем более что глупость подобного решения была очевидна любому мало-мальски грамотному человеку.
Нравится, не нравится, терпи, моя красавица.
08 08 2007 Зенит - Динамо 9:3