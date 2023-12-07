Мостовой готов тренировать «Спартак»: «Уже всех перепробовали, почему бы и нас не попробовать?»

Александр Мостовой готов потренировать «Спартак».

– Когда вы получите лицензию и если вам предложат возглавить « » – согласитесь?

– Однажды я сказал: «Уже всех перепробовали в роли главного тренера «Спартака». Почему бы и нас не попробовать?

– То есть согласитесь.

– А почему бы и нет? – сказал бывший полузащитник красно-белых.

Александр Мостовой: «У меня достаточно тренерского опыта, я всю жизнь играл, просто бумажки нет. Что-то изменилось, мяч и ворота другие? Ложная «девятка», 5-я зона – это не по-футбольному»

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