Мостовой готов тренировать «Спартак»: «Уже всех перепробовали, почему бы и нас не попробовать?»
Александр Мостовой готов потренировать «Спартак».
– Когда вы получите лицензию и если вам предложат возглавить «Спартак» – согласитесь?
– Однажды я сказал: «Уже всех перепробовали в роли главного тренера «Спартака». Почему бы и нас не попробовать?
– То есть согласитесь.
– А почему бы и нет? – сказал бывший полузащитник красно-белых.
Александр Мостовой: «У меня достаточно тренерского опыта, я всю жизнь играл, просто бумажки нет. Что-то изменилось, мяч и ворота другие? Ложная «девятка», 5-я зона – это не по-футбольному»
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
Тем, кто смотрит Медфильмы на Ютубе знаком такой диагноз в психиатрии как бред величия.
Я конечно не психиатр, глядя на содержания его интервью...
"Я то что?! Ты то кто?! Была установка игрокам, я четко объяснил,неделю повторял, что делать надо - победить или выйграть, одно из двух... Но они походу неумные, ###, не поняли. Мяч им в слепую зону!"
Окажись котик в такой ситуации на пресс-конференции, да под вспышками фотокамер, он будет шипеть в микрофон, расцарапает морду назойливому журналисту и скроется в какую-нибудь щель.
Есть гораздо более каноничное для Спартака парнокопытное животное, которое как раз отличается спокойным нравом.
Но первый вопрос этому клоуну должен быть один:
- А кого ты тренировал до Спартака? Спартак не та команда, на которой ты должен учиться
Представляю как подгорят пердаки у всяких «заслуженных» тренеров, и это будет весело)
Потому что Мостовой не тренер, странный вопрос.
– Ну нет, так нет – облегчённо выдохнули в Спартаке