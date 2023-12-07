Мостовой готов тренировать «Спартак»: «Уже всех перепробовали, почему бы и нас не попробовать?»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Матч ТВ Футбол

Александр Мостовой готов потренировать «Спартак».

– Когда вы получите лицензию и если вам предложат возглавить «Спартак» – согласитесь?

– Однажды я сказал: «Уже всех перепробовали в роли главного тренера «Спартака». Почему бы и нас не попробовать?

– То есть согласитесь.

– А почему бы и нет? – сказал бывший полузащитник красно-белых.

Александр Мостовой: «У меня достаточно тренерского опыта, я всю жизнь играл, просто бумажки нет. Что-то изменилось, мяч и ворота другие? Ложная «девятка», 5-я зона – это не по-футбольному»

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

64 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Нас -это он как истинный царь о себе во множественном числе говорит?
Тем, кто смотрит Медфильмы на Ютубе знаком такой диагноз в психиатрии как бред величия.
Я конечно не психиатр, глядя на содержания его интервью...
+31
-7
+24
Так и предвкушаю, если кто-нибудь додумается и назначит его тренером, первое интервью:
"Я то что?! Ты то кто?! Была установка игрокам, я четко объяснил,неделю повторял, что делать надо - победить или выйграть, одно из двух... Но они походу неумные, ###, не поняли. Мяч им в слепую зону!"
+31
-11
+20
Санек точно выведет Спартак в пердив
+21
-8
+13
Меня тоже ещё не пробовали. Я раньше в очереди стоял. За мной будете.
+12
-1
+11
Я конечно не люблю Спартак, но не настолько, чтобы желать ему Мостового тренером
+11
-4
+7
Ответ Саша Пушкин
Нас -это он как истинный царь о себе во множественном числе говорит? Тем, кто смотрит Медфильмы на Ютубе знаком такой диагноз в психиатрии как бред величия. Я конечно не психиатр, глядя на содержания его интервью...
Ты как челобитную царю подаешь!?! (с)
+10
-4
+6
Ответ Вечно в бане
А мне кажется, что вместо Царя, лучше назначить тренером Спартака, скажем, котика. Результат будет такой же, зато котик будет очень мило мурлыкать на пресс-конференциях, а не нести одну и ту же чушь по десятому кругу.
Никакой котик не мурлыкает во время стресса, а главный тренер Спартака это как раз повышенный стресс и постоянное давление.
Окажись котик в такой ситуации на пресс-конференции, да под вспышками фотокамер, он будет шипеть в микрофон, расцарапает морду назойливому журналисту и скроется в какую-нибудь щель.
Есть гораздо более каноничное для Спартака парнокопытное животное, которое как раз отличается спокойным нравом.
+5
0
+5
Боже упаси.
+6
-3
+3
Ответ grek087
Комментарий скрыт
Александр, перелогиньтесь
+5
-2
+3
Нас? Он что, как Голлум стал?
+4
-2
+2
это который Нальчик?
+3
-1
+2
Такому проще дать,чем объяснить почему болит голова...(женская поговорка)
+2
0
+2
В очередь после Парфёнова,Шалимова и Юрана зря что ли они слепые зоны учили?
+2
-1
+1
Правильно понимает суть. К нему обратятся, только когда все остальные закончатся.
+1
0
+1
Замени лучше Ротенберга в СКА - футбол, хоккей - какая разница. Если ему можно, то тебе и подавно.
+1
0
+1
А мне кажется, что вместо Царя, лучше назначить тренером Спартака, скажем, котика. Результат будет такой же, зато котик будет очень мило мурлыкать на пресс-конференциях, а не нести одну и ту же чушь по десятому кругу.
+5
-4
+1
Вы - привлекательны. Я - чертовски привлекателен! Чего зря время терять?
+1
-1
0
Ответ Spartak Zenit
это который Нальчик?
это который Тамбов
0
0
0
Ответ Николай Бойко
Я конечно не люблю Спартак, но не настолько, чтобы желать ему Мостового тренером
😂
+1
-1
0
Остается только представить как он будет словесно втаптывать игроков в грязь сравнивая с собой.
+1
-1
0
Не знаю

Но первый вопрос этому клоуну должен быть один:

- А кого ты тренировал до Спартака? Спартак не та команда, на которой ты должен учиться
+3
-3
0
новость 🔥 я спать
0
0
0
Что хочет Мостовой понятно было и без его пояснений .И давно.
0
0
0
Смешной он когда разговаривает))) столько глупостей от всего сердца не многие могут выдавать)))
0
0
0
Про таких мужчин девушки говорят "Проще дать, чем объяснить, почему нет". Такое ощущение, что в итоге Мост всё же наноет себе пост :-)
0
0
0
Сперва уволит всех, кто не можеть чеканить 200 раз, после этого проблема разрешится само собой
0
0
0
это, между прочим, аргумент
0
0
0
Если ещё вот это-го.............
0
0
0
Не, ну а что вам жалко что ли?)
0
0
0
Надеюсь, что его никогда не позовут. Никуда.
0
0
0
сразу видно не большого ума человек. спалил всю контору словом "нас". они - это ветераны спартака, поливающие грязью абаскаля с одной целью, получить должность и тянуть деньги из клуба
0
0
0
Если пофантазировать: а вдруг Мостовой со Спартаком станет чемпионом?)
Представляю как подгорят пердаки у всяких «заслуженных» тренеров, и это будет весело)
0
0
0
Он о себе во множественном числе??
0
0
0
«Почему бы»
Потому что Мостовой не тренер, странный вопрос.
0
0
0
Пур Клоппа! Почему бы нет?!
0
0
0
Нас - я и Николая второго
0
0
0
Надо было "Нас" написать.
0
0
0
– А почему бы и нет? – сказал бывший полузащитник красно-белых.
– Ну нет, так нет – облегчённо выдохнули в Спартаке
0
0
0
ты не будешь тренером никогда! угомонись
+1
-1
0
Ну возьмите меня...
0
0
0
представляя Царя тренером красно-белых, вспоминаю сериал Волобуева «Последний министр»…
0
0
0
каковы Ваши навыки в ПауэрПойнт?
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий