Радимов о дисквалификации Карпина на 2 игры: «За слово «дебил» в отношении КДК меня забанили аж на 5 матчей! Наказания за 17 лет стали куда гуманнее»

Владислав Радимов прокомментировал дисквалификацию Валерия Карпина.

Напомним, КДК РФС дисквалифицировал главного тренера « » на 2 матча Мир , один из которых – условно. После матча с ЦСКА в 17-м туре Карпин в эфире «Матч ТВ» резко раскритиковал решение провести игру, несмотря на сильный снегопад: «Какой дебил принимал решение играть, какой идиот? Че они делают? Футбол убивают? И так в России футбол не особо, мягко говоря».

« за использование слова «дебил» дисквалифицировали на один матч, еще один – условно.

А ведь многие любители футбола постарше помнят, как за это же слово, но в отношении КДК, я когда-то получил бан аж на пять игр!

Наказания в нашем футболе стали куда гуманнее за 17 лет, не правда ли? Зато фраза, как говорится, «ушла в народ» и нередко появлялась на трибунах усилиями болельщиков.

Вообще, было бы интересно узнать, как бы сейчас наказали игрока за подобное высказывание. Может, кто-то рискнет?» – написал экс-игрок « ».

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