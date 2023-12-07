Радимов о дисквалификации Карпина на 2 игры: «За слово «дебил» в отношении КДК меня забанили аж на 5 матчей! Наказания за 17 лет стали куда гуманнее»

Теги Зенит Ростов Владислав Радимов премьер-лига Россия дисквалификации Валерий Карпин КДК РФС Футбол

Владислав Радимов прокомментировал дисквалификацию Валерия Карпина.

Напомним, КДК РФС дисквалифицировал главного тренера «Ростова» на 2 матча Мир РПЛ, один из которых – условно. После матча с ЦСКА в 17-м туре Карпин в эфире «Матч ТВ» резко раскритиковал решение провести игру, несмотря на сильный снегопад: «Какой дебил принимал решение играть, какой идиот? Че они делают? Футбол убивают? И так в России футбол не особо, мягко говоря». 

«Валерия Карпина за использование слова «дебил» дисквалифицировали на один матч, еще один – условно.

А ведь многие любители футбола постарше помнят, как за это же слово, но в отношении КДК, я когда-то получил бан аж на пять игр!

Наказания в нашем футболе стали куда гуманнее за 17 лет, не правда ли? Зато фраза, как говорится, «ушла в народ» и нередко появлялась на трибунах усилиями болельщиков.

Вообще, было бы интересно узнать, как бы сейчас наказали игрока за подобное высказывание. Может, кто-то рискнет?» – написал экс-игрок «Зенита».

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13 комментариев
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Из этой новости самое страшное осознавать, что Радимов играл 17 лет назад…
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да здравствует наш КДК! самый гуманный КДК в мире!
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Но в интеллектуальном плане так и не поменялись.
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из-за такой дисквалификации Зенит, возможно, упустил шанс стать чемпионом. Кстати, московские СМИ тогда ни о каком беспределе не кричали))
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Так Влад чиновников назвал, а Карпин - судью. А чиновники, как известно, люди тонкой душевной организации
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Может и гуманнее, но актуальности слова Влада не потеряли. В КДК всё те же ... и сидят.
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Тебе по совокупности дали.
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