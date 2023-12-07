Радимов о дисквалификации Карпина на 2 игры: «За слово «дебил» в отношении КДК меня забанили аж на 5 матчей! Наказания за 17 лет стали куда гуманнее»
Владислав Радимов прокомментировал дисквалификацию Валерия Карпина.
Напомним, КДК РФС дисквалифицировал главного тренера «Ростова» на 2 матча Мир РПЛ, один из которых – условно. После матча с ЦСКА в 17-м туре Карпин в эфире «Матч ТВ» резко раскритиковал решение провести игру, несмотря на сильный снегопад: «Какой дебил принимал решение играть, какой идиот? Че они делают? Футбол убивают? И так в России футбол не особо, мягко говоря».
«Валерия Карпина за использование слова «дебил» дисквалифицировали на один матч, еще один – условно.
А ведь многие любители футбола постарше помнят, как за это же слово, но в отношении КДК, я когда-то получил бан аж на пять игр!
Наказания в нашем футболе стали куда гуманнее за 17 лет, не правда ли? Зато фраза, как говорится, «ушла в народ» и нередко появлялась на трибунах усилиями болельщиков.
Вообще, было бы интересно узнать, как бы сейчас наказали игрока за подобное высказывание. Может, кто-то рискнет?» – написал экс-игрок «Зенита».
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