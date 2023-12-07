Тен Хаг не жалеет, что исключил Санчо из состава «МЮ»: «Нет, я бы не стал поступать иначе»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Джейдон Санчо Футбол

Эрик тен Хаг заявил, что не изменил решение по Джейдону Санчо.

Вингер отстранен от работы с основной командой «Манчестер Юнайтед» с сентября. Вингер публично не согласился со словами тренера насчет уровня его тренировок и с тех пор на поле не выходит.

У тен Хага спросили, мог бы он поступить иначе, если бы имел возможность сделать это сейчас.

«Нет, я бы не стал поступать иначе», – ответил нидерландец.

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22 комментария
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Принципиальность - это здорово. Вот только Санчо это весьма ценный актив, был приобретен за 85 млн, а сейчас его капитализация постоянно падает и уже достигла 30 млн. Если бы ТХ давал результат, то на его принципиальность владельцам клуба можно было бы закрыть глаза. Пока же это все похоже на простое самодурство.
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Что сделал Клопп в первых сезонах в Ливерпуле? Избавился от всех недовольных. Сейчас у него банда преданных игроков, которые весь матч играют в том числе ради него. Почему бы Тен Хагу не делать то же самое.
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Ответ Savarona25
Принципиальность - это здорово. Вот только Санчо это весьма ценный актив, был приобретен за 85 млн, а сейчас его капитализация постоянно падает и уже достигла 30 млн. Если бы ТХ давал результат, то на его принципиальность владельцам клуба можно было бы закрыть глаза. Пока же это все похоже на простое самодурство.
Дашь слабину в ситуации с Санчо - вся дисциплина коллектива пойдет по женскому половому органу. Тренер не должен прогибаться под футболиста, независимо от его статуса, цены и прочего.
И ТХ дает результат. В первом же сезоне вывел клуб в ЛЧ, взял КАЛ и вполне на равных бодались с Сити в финале КА.
Или вам нужен требл с первого же сезона? Так не бывает.
+7
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Ответ CyberUnited
Что сделал Клопп в первых сезонах в Ливерпуле? Избавился от всех недовольных. Сейчас у него банда преданных игроков, которые весь матч играют в том числе ради него. Почему бы Тен Хагу не делать то же самое.
Избавлялся - да
Только Клопп ещё и приглашал
Игроков
Которые теперь звёзды мирового футбола
И играют ради него

А вот тут нюанс всплывает
Между теми кого приглашал Клопп и как они начали феерить
И теми кого пригласил Тен Хаг
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Тен Хааг: «Жалею ли я о Санчо? Нет, ведь он не игрок моего агенства, его не я покупал»
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Конечно не жалеет, ведь теперь есть шанс обменять Санчо на голландца из Боруссии Дортмунд)
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Морган : Мошенник... А-ха-ха-ха.. 😀🤭
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Санчо там наверное уже Колду прошел на платину и докатал карьеру тренера в фифе до 2060-го
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Ответ Savarona25
Принципиальность - это здорово. Вот только Санчо это весьма ценный актив, был приобретен за 85 млн, а сейчас его капитализация постоянно падает и уже достигла 30 млн. Если бы ТХ давал результат, то на его принципиальность владельцам клуба можно было бы закрыть глаза. Пока же это все похоже на простое самодурство.
Лол
Не могу простить Ферги, что он прогнулся под шантаж Руни и выписал ему чек(заслуженный), вместо пинка под зад.
Тен Хаг вообще ничего не сделал криминального с Санчо. Ему задали вопрос - он дал расплывчатый ответ, что есть те, кто на тренировках лучше, а заявка не резиновая.
В ситуации с Роналду он слицемерил несколько раз, поэтому он не прав в целом, а не потому что выпустил Роналду на 87.
С Санчо же он ничего лишнего и противоречащего не говорил, поэтому в этой ситуации абсолютно прав.
У Санчо есть простой выбор - извиниться.
Если ТенХаг будет позволять игрокам такие выпады в прессу, то рано или поздно всё рванëт.
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Ответ PredatorMax
Дашь слабину в ситуации с Санчо - вся дисциплина коллектива пойдет по женскому половому органу. Тренер не должен прогибаться под футболиста, независимо от его статуса, цены и прочего. И ТХ дает результат. В первом же сезоне вывел клуб в ЛЧ, взял КАЛ и вполне на равных бодались с Сити в финале КА. Или вам нужен требл с первого же сезона? Так не бывает.
сам ответил на свой вопрос...всё что он взял - это кал, как и игра команды самый настоящий кал
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Ответ JohnnyMulka
Избавлялся - да Только Клопп ещё и приглашал Игроков Которые теперь звёзды мирового футбола И играют ради него А вот тут нюанс всплывает Между теми кого приглашал Клопп и как они начали феерить И теми кого пригласил Тен Хаг
какой нюанс? Клопп разве приглашал мировых звёзд?
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