Тен Хаг не жалеет, что исключил Санчо из состава «МЮ»: «Нет, я бы не стал поступать иначе»
Эрик тен Хаг заявил, что не изменил решение по Джейдону Санчо.
Вингер отстранен от работы с основной командой «Манчестер Юнайтед» с сентября. Вингер публично не согласился со словами тренера насчет уровня его тренировок и с тех пор на поле не выходит.
У тен Хага спросили, мог бы он поступить иначе, если бы имел возможность сделать это сейчас.
«Нет, я бы не стал поступать иначе», – ответил нидерландец.
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И ТХ дает результат. В первом же сезоне вывел клуб в ЛЧ, взял КАЛ и вполне на равных бодались с Сити в финале КА.
Или вам нужен требл с первого же сезона? Так не бывает.
Только Клопп ещё и приглашал
Игроков
Которые теперь звёзды мирового футбола
И играют ради него
А вот тут нюанс всплывает
Между теми кого приглашал Клопп и как они начали феерить
И теми кого пригласил Тен Хаг
Не могу простить Ферги, что он прогнулся под шантаж Руни и выписал ему чек(заслуженный), вместо пинка под зад.
Тен Хаг вообще ничего не сделал криминального с Санчо. Ему задали вопрос - он дал расплывчатый ответ, что есть те, кто на тренировках лучше, а заявка не резиновая.
В ситуации с Роналду он слицемерил несколько раз, поэтому он не прав в целом, а не потому что выпустил Роналду на 87.
С Санчо же он ничего лишнего и противоречащего не говорил, поэтому в этой ситуации абсолютно прав.
У Санчо есть простой выбор - извиниться.
Если ТенХаг будет позволять игрокам такие выпады в прессу, то рано или поздно всё рванëт.