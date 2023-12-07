Тен Хаг не жалеет, что исключил Санчо из состава «МЮ»: «Нет, я бы не стал поступать иначе»

Эрик тен Хаг заявил, что не изменил решение по Джейдону Санчо.

Вингер отстранен от работы с основной командой « » с сентября. Вингер публично не согласился со словами тренера насчет уровня его тренировок и с тех пор на поле не выходит.

У тен спросили, мог бы он поступить иначе, если бы имел возможность сделать это сейчас.

«Нет, я бы не стал поступать иначе», – ответил нидерландец.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!