Кузнецов провел 700-й матч в НХЛ и забросил 5-ю шайбу в сезоне. У него 10 очков в 20 играх

Теги Вашингтон Даллас НХЛ Евгений Кузнецов Хоккей

Евгений Кузнецов провел 700-й матч в НХЛ и забросил 5-ю шайбу в сезоне.

Форвард «Вашингтона» отличился в матче регулярного чемпионата с «Далласом» (4:5 Б). 

В активе россиянина, вернувшегося в состав после пребывания в запасе, стало 10 (5+5) очков в 20 играх сезона. 

За карьеру в рамках регулярок – 561 (170+391) балл в 700 играх. 

Сегодня Кузнецов (20:57 – первое время среди форвардов «Кэпиталс», 1:33 – в большинстве, 0:39 – в меньшинстве, «0») нанес 2 броска в створ ворот и 3 мимо.

Также отметился 1 силовым приемом, 1 перехватом и 62,5% на точке вбрасывания (выиграл 5 попыток из 8). Свой буллит в послематчевой серии не реализовал. 

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Надо попробовать перезагрузиться ему в другом клубе.
+1
0
+1
Ответ AntOn
Какая пропасть между ним и Кучеровым. Куч растет и матереет с каждым сезоном, чего не скажешь о челябинском самородке.
Кучерову в принципе никто не ровня из ныне действующих соплеменничков
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий