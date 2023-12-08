Кузнецов провел 700-й матч в НХЛ и забросил 5-ю шайбу в сезоне. У него 10 очков в 20 играх

Евгений Кузнецов провел 700-й матч в НХЛ и забросил 5-ю шайбу в сезоне.

Форвард «Вашингтона» отличился в матче регулярного чемпионата с «Далласом» (4:5 Б).

В активе россиянина, вернувшегося в состав после пребывания в запасе, стало 10 (5+5) очков в 20 играх сезона.

За карьеру в рамках регулярок – 561 (170+391) балл в 700 играх.

Сегодня Кузнецов (20:57 – первое время среди форвардов «Кэпиталс», 1:33 – в большинстве, 0:39 – в меньшинстве, «0») нанес 2 броска в створ ворот и 3 мимо.

Также отметился 1 силовым приемом, 1 перехватом и 62,5% на точке вбрасывания (выиграл 5 попыток из 8). Свой буллит в послематчевой серии не реализовал.