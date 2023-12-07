НБА. Внутрисезонный турнир. 1/2 финала. «Милуоки» сыграет с «Индианой», «Лейкерс» – с «Новым Орлеаном»

Теги результаты Индиана Лейкерс Милуоки Новый Орлеан НБА Внутрисезонный турнир НБА Баскетбол

В четверг, 7 декабря, состоятся матчи 1/2 финала внутрисезонного турнира НБА.

«Милуоки» встретится с «Индианой», «Лейкерс» – с «Новым Орлеаном».

НБА

Внутрисезонный турнир

Плей-офф

1/2 финала

Милуоки – Индиана
Дата проведения
8 декабря, 01.00, «T-Mobile Arena»
Онлайн матча

Лейкерс – Новый Орлеан
Дата проведения
8 декабря, 05.00, «T-Mobile Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Плей-офф «Кубка НБА» стартовал. И как же мощно!

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2 комментария
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За малыша Хали и Зиончика с бургером
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Так краткий анализ о предпочтительных победителях сегодня

Как там нынче модно говорить: Сила в правде! А правда в честном баскетболе, а значит сегодня за Zийона БИГФУТА Уильмса.

Деду в Вегас хочется, потешить свое величие (хотя он не тянет уже) и ради этого он готов беспринципно идти по головам команд.

Престарелый дед, подмявший под себя всех судей, весь руководящий состав НБА, слишком уж засиделся и уже стал токсичным, а потому требует жесткого выноса с площадки. Согласны?

Let’s Go, Pelicans!
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