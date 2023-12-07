НБА. Внутрисезонный турнир. 1/2 финала. «Милуоки» сыграет с «Индианой», «Лейкерс» – с «Новым Орлеаном»
В четверг, 7 декабря, состоятся матчи 1/2 финала внутрисезонного турнира НБА.
«Милуоки» встретится с «Индианой», «Лейкерс» – с «Новым Орлеаном».
Внутрисезонный турнир
1/2 финала
- Дата проведения
- 8 декабря, 01.00, «T-Mobile Arena»
- Дата проведения
- 8 декабря, 05.00, «T-Mobile Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Как там нынче модно говорить: Сила в правде! А правда в честном баскетболе, а значит сегодня за Zийона БИГФУТА Уильмса.
Деду в Вегас хочется, потешить свое величие (хотя он не тянет уже) и ради этого он готов беспринципно идти по головам команд.
Престарелый дед, подмявший под себя всех судей, весь руководящий состав НБА, слишком уж засиделся и уже стал токсичным, а потому требует жесткого выноса с площадки. Согласны?
Let’s Go, Pelicans!