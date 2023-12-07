Абаскаль дисквалифицирован на 2 матча плюс 1 условно за конфликт с Беришей. Тренер «Спартака» пропустит игру с «Зенитом»

Теги Спартак Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия дисквалификации КДК РФС Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль пропустит как минимум две игры из-за дисквалификации.

Напомним, на 34-й минуте матча между «Ахматом» и «Спартаком» (2:1) Бернард Бериша отпраздновал гол Гамида Агаларова возле скамейки красно-белых, прыгнув ногами вперед рядом с Гильермо Абаскалем. Главный тренер «Спартака» повалил Беришу, за что арбитр Евгений Кукуляк показал ему красную карточку. Бериша в данном эпизоде получил желтую карточку.

Сегодня состоялось заседание КДК РФС, на котором был рассмотрен этот эпизод.

По информации «РБ Спорт», Абаскаль был дисквалифицирован на 2 игры и еще одну – условно. 

Таким образом, испанский специалист не сможет руководить командой в матчах против «Крыльев Советов» (9 декабря) и «Зенита» (3 марта) в Мир РПЛ.

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67 комментариев
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Они реально - клоуны!!! А Бериша сколько матчей дискаы получил?
+58
-7
+51
Ничего, приедет Бериша в Москву ещё.
+30
-7
+23
Ответ Go-go-love
Они реально - клоуны!!! А Бериша сколько матчей дискаы получил?
А бериша в благодарность от налогоплательщиков России получит Мерседес, новая модель.
+25
-3
+22
фраза Радимова как нельзя к месту
+16
-1
+15
Я правильно понимаю, что показать яйца, причём не факт, что судье - это 3 матча, а долбануть игрока об газон - 2?
И это столько же, сколько за слово дебил и ***дство...

КДК бесполезная организация, вообще никакой логики
+20
-6
+14
Беришу за этот эпизод наградили орденом за заслуги перед Чеченской Республикой. Орден лично вручал самый достойный и титулованный орденоносец республики Адам Кадыров
+16
-4
+12
Откровенно пожалели. Помнится, Боаш за подобное в адрес бокового уехал на шесть игр
+22
-11
+11
Ответ Go-go-love
Они реально - клоуны!!! А Бериша сколько матчей дискаы получил?
Дон, какая дисквалификация?
Серб не виноват
+11
-4
+7
Позорище а не лига
+12
-6
+6
Давно уже известно что там сидят 🤡🤡🤡
+7
-1
+6
Ответ gusilebedi
Ну приедет и что ?) к чему этот коммент. В Спартаке нет Горлуковича , который бы его наказал . Клуб просто ситуацию отпустил и положил на тренера . Хотя абаскаль сам виноват во всей ситуации . Бериша мерзкий игрок , на уровне мерзости примерно с Бариновым.
Что значит, сам виноват во всей ситуации?
Он виноват лишь в том, что сорвался.
Провокацию устроил клоун Бериша.
+3
0
+3
Легко отделался, а ведь мог бы быть избит Адамом Кадыровым в подтрибунном помещении
+4
-1
+3
Трусливые клоуны. Не забудьте Берише потом джентльмена года вручить.
+5
-3
+2
А Беришу не хотите дисквалифицировать, человекоподобные создания?
+3
-1
+2
Жаль. Жалко и беспомощно скачущий на бровке рыжий клоун добавляет удовольствия привычному деклассированию Спартачка ))
+5
-3
+2
Адаму Кадырову медаль за такое!!
+1
0
+1
по матчу за каждую ногу Бериши и ещё один условно за то, что Бериша не прямо в Абаскаля влетел
+1
0
+1
Ответ Дядя ТУРА
и что вы ему сделаете? покричите чё нибудь?) так вас же и оштрафуют
Ну как вариант, чисто в игровом моменте ноги переломать и хрен с ним на красную.
+1
0
+1
Вот кстати пример про симуляции и мужское поведение в футболе.
Покатайся Абаскаль там калачиком, и повторы бы посмотрели, и красную Берише дали.
Не оправдываю симуляции, но это полный идиотизм, что такое происходить может
+1
0
+1
Ответ Alex1104
Ничего, приедет Бериша в Москву ещё.
Ну приедет и что ?) к чему этот коммент. В Спартаке нет Горлуковича , который бы его наказал . Клуб просто ситуацию отпустил и положил на тренера . Хотя абаскаль сам виноват во всей ситуации .
Бериша мерзкий игрок , на уровне мерзости примерно с Бариновым.
+8
-7
+1
Ответ Bleffinho
ты не правильно понимаешь, потому что игрок летел в Абаскаля двумя ногами вперёд, что значительно меняет дело
Это как-то его оправдывает?
Ну и я вообще не об этом, а о логике вынесения решений
+2
-1
+1
Беспредел...
+2
-1
+1
Бериша типичный косовский дикарь,под стать клубу
+1
0
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Ответ Zlodimir
А бериша в благодарность от налогоплательщиков России получит Мерседес, новая модель.
И заодно Адам Кадыров получит новую медаль
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Ответ murzzzzzilka
И кого же вы ждёте?
Гвардиоллу, видимо, поскольку Спартак должен играть в атакующий футбол (но может ему это и не важно. :) ).
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Ответ murzzzzzilka
Что значит, сам виноват во всей ситуации? Он виноват лишь в том, что сорвался. Провокацию устроил клоун Бериша.
В этом и виноват , что сорвался ))))
Стой ровно, ничего не делай , явная провокация )
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Ответ gusilebedi
В этом и виноват , что сорвался )))) Стой ровно, ничего не делай , явная провокация )
«Вся ситуация» - включает в себя и мерзкую провокацию.
Абаскаль не на пустом месте швырнул его.
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Ответ Олег Соколов
Ну всё правильно,Карпин за дебила и идиота 1+1, а Абаскалю за провокацию 2+1.....,а ну там же матч с Зенитом. Значит точно чистая случайность и всё по регламенту )🤦
Да-да, Зенит очень боится наличия Абаскаля на скамейке, ведь когда он на ней есть, то Зенит просто уничтожается
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Ответ Роман
Дон, какая дисквалификация? Серб не виноват
Он албанец
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Ответ Go-go-love
Они реально - клоуны!!! А Бериша сколько матчей дискаы получил?
Дон, абаскаль еще прощения просить будет
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Ответ Alex1104
Он албанец
Родился в городе Печ, это Сербия.
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Ответ DontYouSay
Откровенно пожалели. Помнится, Боаш за подобное в адрес бокового уехал на шесть игр
Когда Боаш бросал бокового??
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Ответ евГений
Бот перепутал ветки)) Здесь речь не про Карпина (который что-то там сказал), а про Абаскаля, в которого двумя ногами вперед въезжал Бериша.
Не знаю, какие ты ветки перепутал и при чем тут Карпин, но вот, держи:
https://www.sports.ru/football/1032731206.html
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Ответ MachineGunKelly
Когда Боаш бросал бокового??
Он действительно не бросал - толкал (не бокового правда, резервного), после чего собственно и уехал отдыхать на шесть игр
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Ответ Сергей Кондратьев
Я правильно понимаю, что показать яйца, причём не факт, что судье - это 3 матча, а долбануть игрока об газон - 2? И это столько же, сколько за слово дебил и ***дство... КДК бесполезная организация, вообще никакой логики
ты не правильно понимаешь, потому что игрок летел в Абаскаля двумя ногами вперёд, что значительно меняет дело
+2
-2
0
Ответ Alex1104
Ничего, приедет Бериша в Москву ещё.
и что вы ему сделаете? покричите чё нибудь?) так вас же и оштрафуют
+12
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Много говорили про питерский админиесурс, но на самом деле настоящий админресурс у горных бородатых обиженок
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Абаскалю - дисквалификацию, а Берише - 8 орденов, как одному пухлому отпрыску и новую машину по параллельному импорту. Зазеркалье какое-то...
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Что этот Абаскаль себе позволяет. Помнится он пошёл(не прыгал) в сторону Федотова со словами про фэер плэй. Тогда признали действия не то экстремизмом или терроризмом, не помню дословно. Надо петицию писать о признании инагентом. Сбор подписей провести в Грозном чтобы избежать махинаций. Пригласить независимого эксперта из Москвы, кого-нибудь кто и за Спартак поиграл и в Испании. Чтобы знали там лучше чем Абаскаля.
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Все таки Радимов был прав в свое время...
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я представляю, как с дисквалификации Абаскаля угорает Бериша вместе со всем Ахматом. Весь российский футбол выставил себя сегодня слабаками и клоунами, ещё и на фоне дисквала Карпина.
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Извинился абаскаль?)
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До игры с Зенитом может закончить быть тренером.
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крови не было
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Абаскалю самое время сбежать (Уйти в отставку)
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Короче он это специально сделал чтобы игру с Зенитом по телевизору смотреть.
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Дебилы, руки прочь от Абаскаля!
+1
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Комментарий удален пользователем
А Берише выдать беруши.
+1
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Главное, что серба не отстранили, дон!
+6
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