Абаскаль дисквалифицирован на 2 матча плюс 1 условно за конфликт с Беришей. Тренер «Спартака» пропустит игру с «Зенитом»
Гильермо Абаскаль пропустит как минимум две игры из-за дисквалификации.
Напомним, на 34-й минуте матча между «Ахматом» и «Спартаком» (2:1) Бернард Бериша отпраздновал гол Гамида Агаларова возле скамейки красно-белых, прыгнув ногами вперед рядом с Гильермо Абаскалем. Главный тренер «Спартака» повалил Беришу, за что арбитр Евгений Кукуляк показал ему красную карточку. Бериша в данном эпизоде получил желтую карточку.
Сегодня состоялось заседание КДК РФС, на котором был рассмотрен этот эпизод.
По информации «РБ Спорт», Абаскаль был дисквалифицирован на 2 игры и еще одну – условно.
Таким образом, испанский специалист не сможет руководить командой в матчах против «Крыльев Советов» (9 декабря) и «Зенита» (3 марта) в Мир РПЛ.
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
И это столько же, сколько за слово дебил и ***дство...
КДК бесполезная организация, вообще никакой логики
Серб не виноват
Он виноват лишь в том, что сорвался.
Провокацию устроил клоун Бериша.
Покатайся Абаскаль там калачиком, и повторы бы посмотрели, и красную Берише дали.
Не оправдываю симуляции, но это полный идиотизм, что такое происходить может
Бериша мерзкий игрок , на уровне мерзости примерно с Бариновым.
Ну и я вообще не об этом, а о логике вынесения решений
Стой ровно, ничего не делай , явная провокация )
Абаскаль не на пустом месте швырнул его.
https://www.sports.ru/football/1032731206.html