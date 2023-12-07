Абаскаль дисквалифицирован на 2 матча плюс 1 условно за конфликт с Беришей. Тренер «Спартака» пропустит игру с «Зенитом»

Гильермо Абаскаль пропустит как минимум две игры из-за дисквалификации.

Напомним, на 34-й минуте матча между «Ахматом» и « » (2:1) Бернард Бериша отпраздновал гол Гамида Агаларова возле скамейки красно-белых, прыгнув ногами вперед рядом с . Главный тренер «Спартака» повалил Беришу, за что арбитр Евгений Кукуляк показал ему красную карточку. Бериша в данном эпизоде получил желтую карточку.

Сегодня состоялось заседание КДК РФС, на котором был рассмотрен этот эпизод.

По информации «РБ Спорт», Абаскаль был дисквалифицирован на 2 игры и еще одну – условно.

Таким образом, испанский специалист не сможет руководить командой в матчах против « » (9 декабря) и « » (3 марта) в Мир .

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