«Ак Барс» проиграл «Локомотиву» и «Северстали» с общим счетом 2:7

«Ак Барс» проиграл второй матч подряд в КХЛ.

Команда тренера уступила « » (1:3) в игре Фонбет чемпионата .

В прошлом матче клуб из Татарстана проиграл « » (1:4).

« » находится на пятом месте в таблице Восточной конференции, имея в активе 48 баллов в 40 играх.