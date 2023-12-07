«Ак Барс» проиграл «Локомотиву» и «Северстали» с общим счетом 2:7
«Ак Барс» проиграл второй матч подряд в КХЛ.
Команда тренера Зинэтулы Билялетдинова уступила «Локомотиву» (1:3) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
В прошлом матче клуб из Татарстана проиграл «Северстали» (1:4).
«Ак Барс» находится на пятом месте в таблице Восточной конференции, имея в активе 48 баллов в 40 играх.
причем все игры вообще без каких-то идей
одна победа над Витязем с последних двух выездов
весной в четверке будут, а там как повезёт
Первый период за барсами полностью. Хорошо, что 1 пустили.
По второму периоду тоже не сложилось впечатление перелома, как и в начале третьего.
Странно, что Кащань сломалась после первого же удаления.