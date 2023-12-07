«Ак Барс» проиграл «Локомотиву» и «Северстали» с общим счетом 2:7

Теги Ак Барс Локомотив Северсталь Зинэтула Билялетдинов КХЛ Хоккей

«Ак Барс» проиграл второй матч подряд в КХЛ.

Команда тренера Зинэтулы Билялетдинова уступила «Локомотиву» (1:3) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

В прошлом матче клуб из Татарстана проиграл «Северстали» (1:4).

«Ак Барс» находится на пятом месте в таблице Восточной конференции, имея в активе 48 баллов в 40 играх.

13 комментариев
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Удивительно конечно, насколько богатая команда играет в настолько бедный хоккей. Как и платить сумасшедшие деньги тренеру, который ставит игру, которая не соответствует уровню кхл. Иной бы тренер, который дорожит репутацией, давно бы ушёл, да у этого видимо деньги только в глазах
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Ак барс в гостях - это просто ужас
причем все игры вообще без каких-то идей
одна победа над Витязем с последних двух выездов
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Молодчики игроки Локомотива -дожали Барсов в третьем периоде !
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да нормально все у них.
весной в четверке будут, а там как повезёт
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Браво, Хайдарыч, потрясающий хоккей, команда готова к ПО на 101%👍
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Злимся, грустим, но в команду верим ✊
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Ответ barsik94
Браво, Хайдарыч, потрясающий хоккей, команда готова к ПО на 101%👍
Был на матче.
Первый период за барсами полностью. Хорошо, что 1 пустили.
По второму периоду тоже не сложилось впечатление перелома, как и в начале третьего.
Странно, что Кащань сломалась после первого же удаления.
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Это отскок могли по игре двадцать пустить,это почти победа для Билла:)
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Ответ rtr_return
Тут случай, когда уровень тренера уже не соответствует уровню команды
Хайдярович - великолепный специалист,просто складывает ощущение что играют максимально не напряжно и тренера устраивают ,все равно идут высоко, а победа в дивизионе особо не нужна
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