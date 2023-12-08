Овечкин набрал 1500-е очко в НХЛ. Он 16-й игрок в истории лиги с таким достижением, среди европейцев – 2-й, среди россиян – 1-й

Александр Овечкин – 16-й игрок в истории НХЛ, набравший 1500+ очков.

Капитан « » отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата с «Далласом» (4:5 Б).

В третьем периоде россиянин начал атаку, после которой Дилан Строум забросил свою 100-ю шайбу в лиге.

В 23 играх в текущем сезоне 38-летний форвард набрал 15 (5+10) баллов. За карьеру в рамках регулярок – 1500 (827+673) баллов в 1370 играх.

До Овечкина в истории только 15 игроков набрали 1500+ очков. Из них 14 представляют Канаду и 1 – Чехию. Таким образом, стал 2-м европейцем и 1-м россиянином в истории лиги с таким достижением.

Кроме Овечкина, в список входят Уэйн Гретцки (2857 баллов в 1487 играх), (1921 в 1733), Марк Мессье (1887 в 1765), Горди Хоу (1850 в 1767), Рон Фрэнсис (1798 в 1731), Марсель Дионн (1771 в 1348), Стив Айзерман (1755 в 1514), Марио Лемье (1723 в 915), Джо Сакик (1641 в 1378), Фил Эспозито (1590 в 1282), Рэй Бурк (1579 в 1612), Джо Торнтон (1539 в 1714), Марк Рекки (1533 в 1652), Пол Коффи (1531 в 1409) и Сидни Кросби («Питтсбург», 1529 в 1215).