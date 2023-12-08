Овечкин набрал 1500-е очко в НХЛ. Он 16-й игрок в истории лиги с таким достижением, среди европейцев – 2-й, среди россиян – 1-й

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Александр Овечкин – 16-й игрок в истории НХЛ, набравший 1500+ очков.

Капитан «Вашингтона» отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата с «Далласом» (4:5 Б). 

В третьем периоде россиянин начал атаку, после которой Дилан Строум забросил свою 100-ю шайбу в лиге. 

В 23 играх в текущем сезоне 38-летний форвард набрал 15 (5+10) баллов. За карьеру в рамках регулярок – 1500 (827+673) баллов в 1370 играх.

До Овечкина в истории НХЛ только 15 игроков набрали 1500+ очков. Из них 14 представляют Канаду и 1 – Чехию. Таким образом, Александр стал 2-м европейцем и 1-м россиянином в истории лиги с таким достижением. 

Кроме Овечкина, в список входят Уэйн Гретцки (2857 баллов в 1487 играх), Яромир Ягр (1921 в 1733), Марк Мессье (1887 в 1765), Горди Хоу (1850 в 1767), Рон Фрэнсис (1798 в 1731), Марсель Дионн (1771 в 1348), Стив Айзерман (1755 в 1514), Марио Лемье (1723 в 915), Джо Сакик (1641 в 1378), Фил Эспозито (1590 в 1282), Рэй Бурк (1579 в 1612), Джо Торнтон (1539 в 1714), Марк Рекки (1533 в 1652), Пол Коффи (1531 в 1409) и Сидни Кросби («Питтсбург», 1529 в 1215).

22 комментария
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Достижение как ни крути
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+23
Что ни говори, но Ови глыба по меркам российского и мирового хоккея!
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Ответ Андрей Богаткин
Что ни говори, но Ови глыба по меркам российского и мирового хоккея!
Тут без спорно, но сейчас по игре в лиге ни в какие ворота.
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Лемье в пересчете на игры Грецкого набрал бы ровно 2800 очков.
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Ну тут базару ноль - крутое достижение
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Из Европейцев есть только Ягр и теперь Ови!!!
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100-я шайба и 1500-я передача
красиво
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В какой бы игровой форме сейчас не был, со спортивной точки зрения великое достижение! Поздравление Ови и всем болельщикам!!!
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Ответ Montenegro Serbian
Ну тут у Гретцки вообще космостатистика. Почти в 2 раза больше очков, чем у Сани на данный момент (хотя по сути тот уже плюс/минус заканчивает карьеру) Есть тут олдфаги? Я просто в силу возраста ещё не интересовался НХЛ когда там Гретцки играл: он там вообще абсолютный бог и царь был? Танос от хоккея? Или ещё какие-нибудь причины? Ну типа суперпартнеры под рукой всегда или как-то по-другому играли в то время?
Действительно,Гретцки был в той НХЛ как Месси в пивной лиге Запорожья. И его Эдмонтон и партнеры как Барселона в чемпионате Сан-Марино
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Самые искренние поздравления Александру. Выдающееся достижение. Но пора забивать. Удачи.
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Из 15 великих за все времена и народы, все канадцы и Ягр и Ови, единственные представители от не канадского мира, мощное достижение! Ови и Сиду здоровья, результативных игр и продвижения среди реально великих. Среди сильных игроков 1000 это результат, среди великих 1500. Уэйн конечно за пределами разума, за 2, почти под 3...
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+1
Ответ Андрей Богаткин
Что ни говори, но Ови глыба по меркам российского и мирового хоккея!
по весу в этом сезоне, да. глыба!
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Ответ Montenegro Serbian
Ну тут у Гретцки вообще космостатистика. Почти в 2 раза больше очков, чем у Сани на данный момент (хотя по сути тот уже плюс/минус заканчивает карьеру) Есть тут олдфаги? Я просто в силу возраста ещё не интересовался НХЛ когда там Гретцки играл: он там вообще абсолютный бог и царь был? Танос от хоккея? Или ещё какие-нибудь причины? Ну типа суперпартнеры под рукой всегда или как-то по-другому играли в то время?
На sports есть прекрасная статья о том как он добился таких цифр и почему. Поищите
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Ови крутой!
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Кому шайбу то отдали?! Ови или Строуму?)
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Ответ Андрей Богаткин
Что ни говори, но Ови глыба по меркам российского и мирового хоккея!
Которая катится к закату. Думал он ещё пару сезонов попылит, но увы 😢
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