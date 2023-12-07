Григорьянц о бане Абаскаля: «Он признал вину, сожалел о поступке. Действия Бериши вне наших компетенций – судья увидел провокацию, по правилам это желтая»

Теги Спартак премьер-лига Россия дисквалификации судьи Ахмат КДК РФС Артур Григорьянц Бернард Бериша Евгений Кукуляк Гильермо Абаскаль Футбол

В КДК РФС объяснили решение по конфликту Гильермо Абаскаля с Бернардом Беришей.

Напомним, на 34-й минуте матча между «Ахматом» и «Спартаком» (2:1) Бернард Бериша отпраздновал гол Гамида Агаларова возле скамейки красно-белых, прыгнув ногами вперед рядом с Гильермо Абаскалем. Главный тренер «Спартака» повалил Беришу, за что арбитр Евгений Кукуляк показал ему красную карточку. Бериша в данном эпизоде получил желтую карточку.

КДК дисквалифицировал Абаскаля на две игры Мир РПЛ, еще на один матч – условно. Действия Бериши на заседании не рассматривались.

«Мы на заседании говорили о том, что действия Абаскаля могли быть восприняты зрителями как провокационные. Ведь после этого полетели бутылки на поле.

Что касается действий Бериши, то судья оценил действия как провокацию. По правилам игры это желтая карточка. Мы не могли обсуждать этот вопрос, поскольку это вне наших компетенций.

В заседании приняли участие Абаскаль, его переводчик, [глава пресс-службы «Спартака»] Зеленов, юрист. Он [Абаскаль] признал свое поведение неправильным, сожалел о своем поступке, сказал, что тренер не должен так поступать, что это были эмоции, и что он примет любое наказание в свой адрес.

Мы посмотрели все материалы: два видео – основного вещателя и «Спартака». Пришли к следующему: дисквалифицировать на три матча РПЛ, из которых один матч – условный. Испытательный срок – один год. Наказание принято за агрессивное поведение», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.

У Абаскаля бан на два матча за бросок Бериши – пропустит «Зенит». Карпина наказали за «дебила»

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

15 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
"действия Абаскаля могли быть восприняты зрителями как провокационные"

Хорошо, что Бериша никого не провоцировал, да?
+21
-1
+20
Тогда будем прыгать каждый матч в технические зоны. Вот смеху то будет, всего лишь желтая карточка
+19
0
+19
Ответ igls54
Вывод: Абаскаль - не пацан, пацаны не извиняются
не знаю, кто Абаскаль, но Бериша - чушпан точно
+11
-1
+10
Вывод: Абаскаль - не пацан, пацаны не извиняются
+7
-1
+6
«Действия Бериши вне наших компетенций»

А что так? Испужались?🤡
+3
0
+3
Ответ jqzn88xn6n
Тогда будем прыгать каждый матч в технические зоны. Вот смеху то будет, всего лишь желтая карточка
Ага, вопиющий прецедент
+3
0
+3
Ответ Bartez1986
не знаю, кто Абаскаль, но Бериша - чушпан точно
он всегда был "с гнильцой".И почему не рассматривается " заход с двух ног в ЧУЖУЮ тех. зону"
+3
0
+3
Свободу Абаскалю!!!)
+3
-1
+2
В компетенции КДК, устраивать поборы с клубов после каждого тура-штрафуя тех.
+2
0
+2
ЭСК видимо создан, чтобы отмазывать судей, потому что другой деятельности от них не видно
+1
0
+1
Иногда нужно действовать не по правилам, а по моральным принципам .
+1
0
+1
Скорее по понятиям, чем по правилам, в которых подобные действия явно не прописаны...напрашиваются аналогии с эфимерными правилами, которые продвигает США в мировом порядке, одним словом беспредел...
+1
-1
0
Да-да, ваша компетенция - чесания яиц разглядывать.
0
0
0
у того и другого провокация по словам этого гения. одному - жёлтая, второму - красная. это как?
0
0
0
Кстати, Карпин все таки за дебила ответил на том же КДК дисквалифицией на один матч.... Когда я писал сразу после матча о необходимости привлечения к ответственности за публичное оскорбление меня все заминусовали....почему то Карпина за это не клеймуют как Абаскаля все кому не лень...
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий