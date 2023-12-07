Григорьянц о бане Абаскаля: «Он признал вину, сожалел о поступке. Действия Бериши вне наших компетенций – судья увидел провокацию, по правилам это желтая»

В КДК РФС объяснили решение по конфликту Гильермо Абаскаля с Бернардом Беришей.

Напомним, на 34-й минуте матча между « » и « » (2:1) отпраздновал гол Гамида Агаларова возле скамейки красно-белых, прыгнув ногами вперед рядом с Гильермо Абаскалем. Главный тренер «Спартака» повалил Беришу, за что арбитр показал ему красную карточку. Бериша в данном эпизоде получил желтую карточку.

КДК дисквалифицировал Абаскаля на две игры Мир РПЛ, еще на один матч – условно. Действия Бериши на заседании не рассматривались.

«Мы на заседании говорили о том, что действия Абаскаля могли быть восприняты зрителями как провокационные. Ведь после этого полетели бутылки на поле.

Что касается действий Бериши, то судья оценил действия как провокацию. По правилам игры это желтая карточка. Мы не могли обсуждать этот вопрос, поскольку это вне наших компетенций.

В заседании приняли участие Абаскаль, его переводчик, [глава пресс-службы «Спартака»] Зеленов, юрист. Он [ ] признал свое поведение неправильным, сожалел о своем поступке, сказал, что тренер не должен так поступать, что это были эмоции, и что он примет любое наказание в свой адрес.

Мы посмотрели все материалы: два видео – основного вещателя и «Спартака». Пришли к следующему: дисквалифицировать на три матча РПЛ, из которых один матч – условный. Испытательный срок – один год. Наказание принято за агрессивное поведение», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.

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