Андрей Назаров: «Ротенберг может и 400 игр выиграть в КХЛ. Первая сотня очень тяжелая – все вопросы задают. Когда 100 побед выбиваешь, вопросы отпадают»

Андрей Назаров поздравил Романа Ротенберга с достижением 100 побед в КХЛ.

, возглавляющий СКА, в матче против «Трактора» (3:1) одержал 100-ю победу в в качестве тренера.

«Могу только поздравить Романа Борисовича с этим достижением.

Не стоит останавливаться на этой отметке, сезон продолжается, вся борьба впереди.

В этом году он продлил контракт на пять лет. Роман Борисович может и 400 матчей выиграть в КХЛ.

Первая сотня очень тяжелая, потому что все задают вопросы. А когда 100 побед выбиваешь, дальше уже вопросы отпадают», – сказал бывший главный тренер СКА Андрей Назаров.