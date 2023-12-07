Андрей Назаров: «Ротенберг может и 400 игр выиграть в КХЛ. Первая сотня очень тяжелая – все вопросы задают. Когда 100 побед выбиваешь, вопросы отпадают»
Андрей Назаров поздравил Романа Ротенберга с достижением 100 побед в КХЛ.
Роман Ротенберг, возглавляющий СКА, в матче против «Трактора» (3:1) одержал 100-ю победу в КХЛ в качестве тренера.
«Могу только поздравить Романа Борисовича с этим достижением.
Не стоит останавливаться на этой отметке, сезон продолжается, вся борьба впереди.
В этом году он продлил контракт на пять лет. Роман Борисович может и 400 матчей выиграть в КХЛ.
Первая сотня очень тяжелая, потому что все задают вопросы. А когда 100 побед выбиваешь, дальше уже вопросы отпадают», – сказал бывший главный тренер СКА Андрей Назаров.