Андрей Назаров: «Ротенберг может и 400 игр выиграть в КХЛ. Первая сотня очень тяжелая – все вопросы задают. Когда 100 побед выбиваешь, вопросы отпадают»

Теги СКА Андрей Назаров КХЛ Роман Ротенберг Матч ТВ Хоккей

Андрей Назаров поздравил Романа Ротенберга с достижением 100 побед в КХЛ.

Роман Ротенберг, возглавляющий СКА, в матче против «Трактора» (3:1) одержал 100-ю победу в КХЛ в качестве тренера.

«Могу только поздравить Романа Борисовича с этим достижением.

Не стоит останавливаться на этой отметке, сезон продолжается, вся борьба впереди.

В этом году он продлил контракт на пять лет. Роман Борисович может и 400 матчей выиграть в КХЛ.

Первая сотня очень тяжелая, потому что все задают вопросы. А когда 100 побед выбиваешь, дальше уже вопросы отпадают», – сказал бывший главный тренер СКА Андрей Назаров.

7 комментариев
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Когда Назарова возьмете в систему СКА . Качественно мужик работает. Больше не будет , наверное, ваших врачей долбить в раздевалке .
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Андрейка всё глубже и глубже)))
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Да всё Андрюша, тебя и в сочи брали не потянул, нет больше мест, ну если только языком вместо туалетной бумаги роме
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Пора на новый уровень переходить - выходить на лёд в первой пятёрке, например. Хотелось бы увидеть 100 заброшенных шайб великого
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Лизнул так лизнул
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Андрюша, не дадут тебе работу все равно)
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Ответ Beast
Пора на новый уровень переходить - выходить на лёд в первой пятёрке, например. Хотелось бы увидеть 100 заброшенных шайб великого
Сразу во всех четырех
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