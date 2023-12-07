Погба могут дисквалифицировать на 4 года за допинг. Это запрос прокуратуры

Теги Ювентус Сборная Франции по футболу серия А Италия дисквалификации допинг Поль Погба Футбол

Поль Погба может быть дисквалифицирован на 4 года.

Напомним, 20 августа чемпион мира сдал положительную допинг-пробу на тестостерон. Повторная проба подтвердила изначальный результат. 30-летний француз временно отстранен от футбола. 

По информации Sky Sport, антидопинговая прокуратура запросила четырехлетнюю дисквалификацию для Погба

Контракт хавбека с «Ювентусом» действует до 2026 года.

Погба провалил допинг-тест. Что об этом известно?

Вторая допинг-проба Погба – тоже положительная. Грозит бан на 2-4 года

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20 комментариев
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а мог стать легендой Юве, если б в свое время не вернулся в МЮ
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Он карьеру закончил уже как пару лет, так что для Погба жизнь сильно не поменяется
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думаю, он не сильно расстроится, так как с футболом он закончил давно
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Тогда месси должны были пожизненно дисквалифицировать за то что колол гормон роста( является допинговым препаратом) всю карьеру.
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Ответ Андерлехт Брюггевич
потенциал у парня был не ниже нынешнего беллингема, если не выше.
Потенциал был, дисциплины не было.После перехода в МЮ в основном говорили о его прическах и недовольстве тренерами.
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Ответ АРТУР АЛИЕВ
а мог стать легендой Юве, если б в свое время не вернулся в МЮ
Юве этот трансфер тоже был очень актуален на самом деле. Он не был определяюще важен, а сумма очень приличная.
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потенциал у парня был не ниже нынешнего беллингема, если не выше.
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У Погба оч странная карьера, вроде что-то умел, что-то выиграл, в хороших командах играл, а впечатление как будто всё просрал
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Ответ фк кабинет
Потенциал был, дисциплины не было.После перехода в МЮ в основном говорили о его прическах и недовольстве тренерами.
У него и до МЮ была любовь потусить. Просто в Ювентусе его проблемы маскировались за шлейфом хорошей игры, которая обеспечивалась стилем Юве и тем, что у Погба были очень качественные партнеры.
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Ответ Moffo
У Погба оч странная карьера, вроде что-то умел, что-то выиграл, в хороших командах играл, а впечатление как будто всё просрал
Ну так он все и просрал. Его любовь к тусовкам была сильнее, чем любовь к футболу.
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Ответ Антонио Мартынов
Юве этот трансфер тоже был очень актуален на самом деле. Он не был определяюще важен, а сумма очень приличная.
Согласен. но лучший Погба был именно в том Ювентусе
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Он еще в моменте перехода в Манчестер Юнайтед можно сказать завершил карьеру, пылил лишь отрезками и то в основном за сборную.

Но сейчас об этом уже можно сказать официально.
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Мировой футбол отдохнет от этого дурачка
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Нам будет не хватать его танцев
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Маур уже тогда все понимал.
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Занимал в Юве место Сапогова.
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Какой же Моур/Сульшер (нужное подчеркнуть) физрук! Вот в сборной Погба отлично играет.
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Пошло давление)
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