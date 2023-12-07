Погба могут дисквалифицировать на 4 года за допинг. Это запрос прокуратуры
Поль Погба может быть дисквалифицирован на 4 года.
Напомним, 20 августа чемпион мира сдал положительную допинг-пробу на тестостерон. Повторная проба подтвердила изначальный результат. 30-летний француз временно отстранен от футбола.
По информации Sky Sport, антидопинговая прокуратура запросила четырехлетнюю дисквалификацию для Погба.
Контракт хавбека с «Ювентусом» действует до 2026 года.
Погба провалил допинг-тест. Что об этом известно?
Вторая допинг-проба Погба – тоже положительная. Грозит бан на 2-4 года
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Но сейчас об этом уже можно сказать официально.