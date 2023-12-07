Погба могут дисквалифицировать на 4 года за допинг. Это запрос прокуратуры

Поль Погба может быть дисквалифицирован на 4 года.

Напомним, 20 августа чемпион мира сдал положительную допинг-пробу на тестостерон. Повторная проба подтвердила изначальный результат. 30-летний француз временно отстранен от футбола.

По информации Sky Sport, антидопинговая прокуратура запросила четырехлетнюю дисквалификацию для .

Контракт хавбека с « » действует до 2026 года.

Погба провалил допинг-тест. Что об этом известно?

Вторая допинг-проба Погба – тоже положительная. Грозит бан на 2-4 года

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!