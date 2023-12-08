Кучеров прервал серию из 11 подряд матчей с очками. У него 6 бросков за 23:26 с «Нэшвиллом» при 7:31 в большинстве

Никита Кучеров прервал серию из 11 подряд игр с очками.

Форвард «Тампы» не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с « » (1:5).

В 11 предыдущих матчах он набрал 21 (6+15) очко. За счет передач в каждой из 11 игр он установил новый рекорд «Лайтнинг» по продолжительности серии матчей с ассистами.

Рекорд « » по числу игр подряд с очками в рамках одной регулярки принадлежит Стивену Стэмкосу (2009/10, 18 игр, 17+16 на отрезке). Личный рекорд Кучерова – 12 игр (2018/19 и 2019/20).

Сегодня Никита (23:26 – первое время среди форвардов «Тампы», 7:31 – в большинстве, «минус 1») нанес 6 бросков в створ и 2 – мимо створа. В его активе также 2 блока и 1 силовой прием, статистика потерь и перехватов – 1:2.

продолжает лидировать в гонке бомбардиров с 44 (17+27) очками в 27 играх.