Кучеров прервал серию из 11 подряд матчей с очками. У него 6 бросков за 23:26 с «Нэшвиллом» при 7:31 в большинстве

Теги Тампа-Бэй Нэшвилл НХЛ Никита Кучеров Хоккей

Никита Кучеров прервал серию из 11 подряд игр с очками.

Форвард «Тампы» не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (1:5). 

В 11 предыдущих матчах он набрал 21 (6+15) очко. За счет передач в каждой из 11 игр он установил новый рекорд «Лайтнинг» по продолжительности серии матчей с ассистами. 

Рекорд «Тампы» по числу игр подряд с очками в рамках одной регулярки принадлежит Стивену Стэмкосу (2009/10, 18 игр, 17+16 на отрезке). Личный рекорд Кучерова – 12 игр (2018/19 и 2019/20). 

Сегодня Никита (23:26 – первое время среди форвардов «Тампы», 7:31 – в большинстве, «минус 1») нанес 6 бросков в створ и 2 – мимо створа. В его активе также 2 блока и 1 силовой прием, статистика потерь и перехватов – 1:2. 

Кучеров продолжает лидировать в гонке бомбардиров НХЛ с 44 (17+27) очками в 27 играх.

2 комментария
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Если у Куча игра не идет, Тампу можно сразу сливать в этом сезоне. Больше таперов там нет. Стабильных.
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