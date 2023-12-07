Акинфеев попросил не сравнивать его с Яшиным и Дасаевым: «Мне это дико неудобно. Я всегда ориентировался на наших великих вратарей, упоминание рядом с ними – большая честь»
Игорь Акинфеев попросил не сравнивать его со Львом Яшиным и Ринатом Дасаевым.
Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер высоко оценил достижения Акинфеева: «Уважаю Яшина, Дасаева и других, но все рекорды поставил Игорь, все переплюнул уже».
«Честно признаюсь, весь день мне присылают комментарии в контексте дискуссии о моей скромной персоне. Лично я против таких сравнений, тем более с нашими великими вратарями, лучшими в своих эпохах – Львом Ивановичем Яшиным и Ринатом Файзрахмановичем Дасаевым.
Мне дико неудобны эти сравнения. Для меня всегда было важным просто играть в футбол, делать свое дело хорошо, не подставлять тех, для кого я играю. Я всегда ориентировался на наших великих вратарей, и, конечно, упоминание рядом с ними всегда было для меня большой честью. Но ни в коем случае не в моем воспитании сравнивать себя с ними.
Спасибо большое моим поклонникам, которые пытаются приводить аргументы в мою пользу, но я прошу этого не делать. Все эти сравнения бессмысленны и несут только лишние негативные эмоции», – сказал вратарь ЦСКА.
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Поэтому, не сомневаюсь что выговорил )
Но вот ceктaнты, которые старательно лепят из него великого вратаря всю карьеру, очень сильно вредят своим фанатизмом своему кумиру. А главное - не понимают этого.
Ну и длительность карьеры не сравнить, и еврокубки...
Вот Яшин - действительно особняком стоит.
Да и в целом, сравнивать разные эпохи (да и разные чемпионаты) - неблагодарное дело...
А что касается того, что в Европе не поиграл:
Зато возглавляет такой список. Это дорогого стоит.
https://www.sportbible.com/football/news-top-10s-revealed-the-30-most-loyal-players-in-footballs-top-10-leagues-20210211
В фигурном катании же таких исключений нет.