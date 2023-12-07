Акинфеев попросил не сравнивать его с Яшиным и Дасаевым: «Мне это дико неудобно. Я всегда ориентировался на наших великих вратарей, упоминание рядом с ними – большая честь»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Лев Яшин Ринат Дасаев Сборная России по футболу Футбол

Игорь Акинфеев попросил не сравнивать его со Львом Яшиным и Ринатом Дасаевым.

Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер высоко оценил достижения Акинфеева: «Уважаю Яшина, Дасаева и других, но все рекорды поставил Игорь, все переплюнул уже».

«Честно признаюсь, весь день мне присылают комментарии в контексте дискуссии о моей скромной персоне. Лично я против таких сравнений, тем более с нашими великими вратарями, лучшими в своих эпохах – Львом Ивановичем Яшиным и Ринатом Файзрахмановичем Дасаевым.

Мне дико неудобны эти сравнения. Для меня всегда было важным просто играть в футбол, делать свое дело хорошо, не подставлять тех, для кого я играю. Я всегда ориентировался на наших великих вратарей, и, конечно, упоминание рядом с ними всегда было для меня большой честью. Но ни в коем случае не в моем воспитании сравнивать себя с ними.

Спасибо большое моим поклонникам, которые пытаются приводить аргументы в мою пользу, но я прошу этого не делать. Все эти сравнения бессмысленны и несут только лишние негативные эмоции», – сказал вратарь ЦСКА.

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73 комментария
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Достойно, Игорь 👍. А то тут многие извелись до кровавых слюней
+131
-7
+124
Скромность украшает великих👏👏👏
+93
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий скрыт
🤡🤡🤡
+55
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+48
Игорь оказался гораздо умнее и тактичнее гинера, будем объективны👍
+41
-5
+36
Ответ Bashibuzuck
Скромность украшает великих👏👏👏
Да по недавнему интервью было видно, что понтов у Акинфеева нет. Хороший русский парень.
+39
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+33
Молодец! Достойно уважения!
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достойно сказал
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Молодца! Отличный пример для молодёжи!
+13
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Ответ bubareska
Что, прям отчество Дасаева выговорил?)
Думаю, что Акинфеев и Дасаев очень много встречались в жизни и Игорь обращался по имени отчеству.
Поэтому, не сомневаюсь что выговорил )
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Красавчик! Не болею за ЦСКА, но Игорь достоин уважения не только как футболист.
+12
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Причём тут скромность? Игорян здраво смотрит на вещи как нормальный человек.
+7
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+7
Адекватно, респект Игорю!
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Все правильно сказано.
+6
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+6
Ответ Bashibuzuck
Скромность украшает великих👏👏👏
Да и не только великих, нам бы всем не помешало)
+6
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+5
Одним словом УВАЖУХА
+4
0
+4
Вот давно уже подметил: Акинфеев нормальный простой мужик, вспыльчивый на поле, конечно, но кто из нас не без греха.
Но вот ceктaнты, которые старательно лепят из него великого вратаря всю карьеру, очень сильно вредят своим фанатизмом своему кумиру. А главное - не понимают этого.
+7
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Акинфеев намного сильнее Дасаева, имхо
+11
-7
+4
Игорь - это скромность и ум!
+8
-5
+3
приобретать мудрость вместе с годами могут не только лишь все. Молодец, Игорь
+3
0
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Ответ ApXuMaHqPuT
Игорь оказался гораздо умнее и тактичнее гинера, будем объективны👍
Я бы не недооценивал ум Гинера. Наглость, бестактность, окей
+3
0
+3
Ответ градус ненависти
Акинфеев намного сильнее Дасаева, имхо
Дасаев, при всём уважении к тому его титулу - в основном его за счёт успехов той сборной получил, так думается...
Ну и длительность карьеры не сравнить, и еврокубки...
Вот Яшин - действительно особняком стоит.
Да и в целом, сравнивать разные эпохи (да и разные чемпионаты) - неблагодарное дело...
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Это делает честь Акинфееву!
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Близко не болельщица ЦСКА но эти слова Игоря заслуживают уважения. МОЛОДЕЦ!!!!!!
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Умнее и скромнее олигарха
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Просто лучший из возможных ответов, красавец
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Молодец Игорь!
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Почему Акинфеев не заслуживает сравнения с великими вратарями? У них команды были сильнее, при этом у Игоря достижений не меньше! Долгая стабильная карьера, Кубок УЕФА и четвертьфинал ЧМ дают совершенно логичное право сравнивать его с великими.
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Молодец Игорь как всегда скромен
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Ну, что-что, а скромности Игорю не занимать.

А что касается того, что в Европе не поиграл:

Зато возглавляет такой список. Это дорогого стоит.
https://www.sportbible.com/football/news-top-10s-revealed-the-30-most-loyal-players-in-footballs-top-10-leagues-20210211
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Спасибо Игорь за адекватность. В отличии от некоторых твоих фанатов тут)
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Сафонову учиться, а то, как связался с новой женщиной, так понесло парня, Акинфеева мне не упоминайте, он ничего не добился, я, я, я, я, я. Вот Игорь молодцом, делает свое дело, уже много лет, травмы тяжелые перенес, уровень держит, ошибки были, но всегда вставал после них и все равно, скромный и понимает свою роль, уважение ему.
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Не всем елей в свой адрес заходит.
В фигурном катании же таких исключений нет.
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Ответил взвешенно и рассудительно. Уважение, молодец.
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Это всё Гинер!
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий скрыт
так же как и Алонсо можно сравнивать только с кем-то типа Шумахера. младшего...
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Игорь красавец, один сказал- другие раздули, а отдуваться ему,на всеравно, просто пример тактичности))
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Ответ Птюч, Ёж.
поэтому и пришлось сказать самому. а то Гиннера подвесить патриоты уже хотели.
Я как раз про них, орали тут с вытаращенными глазами про антирекорд и южную корею, а тож кто-то посмел похвалить Акинфеева
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Ответ Кокич
Не всем елей в свой адрес заходит. В фигурном катании же таких исключений нет.
ну а зачем сравнивать - нормального мужика (пусть и с какими-то заморочками) со средой, в которой, мужеска пол - в подавляющем большинстве - 100% нарциссы, а женский пол - вчерашние школьницы с минимальным интеллектом?
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На футбольном поле Игорь давно всем всё доказал. Единственная (и, возможно, самая важная) проверка, которую ему осталось пройти – жизнь после футбола. Не стать типичным депутатом, не наговорить и не натворить глупостей, не обесценить своё наследие и не похоронить репутацию, которую он так долго строил. Надеюсь, у него получится.
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Молодец, достойно ответил
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Из всех игроков своего поколения.Акинфеев, безусловно, самый адекватный и являеется живым примером для всех просто.
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Ответ трахтенберг месть коней
Имхо, Акинфеев даже рядом не стоит с Дасаевым. Дасаев был намного сильнее, т.к. смотрел и того и другого
Да тут великий знаток вратарского ремесла нарисовался
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Игорёк - красавчик! Хотя и добился многого, что со сборной, что с ЦСКА.
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Ответ <=Ubriaco_Belloccio=>
Почему Акинфеев не заслуживает сравнения с великими вратарями? У них команды были сильнее, при этом у Игоря достижений не меньше! Долгая стабильная карьера, Кубок УЕФА и четвертьфинал ЧМ дают совершенно логичное право сравнивать его с великими.
Четвертьфинал ЧМ - это достижение, что ли?
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ну, Игорь всегда был спокойный....а, что - Гинер еще рулит конями? Что-то он заржал не по делу...
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Ответ bubareska
Что, прям отчество Дасаева выговорил?)
ну пусть даже скопипастил)
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Ответ Rio de Janeiro
На постсоветском пространстве по регалиям точно никого и рядом нет
Игнашевич
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Личность
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красиво. скромно. с уважением. Красавец Игорь. Ранее и мыслей не было, чтобы так написать консому вратарю. Уважение заслужил! Желаю ему еще долгих лет в футболе.
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На постсоветском пространстве по регалиям точно никого и рядом нет
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