«Спартак» и экс-директор «Зенита» Рибальта ведут переговоры (Иван Карпов)

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Хавьер Рибальта Пол Эшуорт Футбол

Экс-директор «Зенита» Хавьер Рибальта может получить работу в «Спартаке».

Инсайдер Иван Карпов сообщил, что «Спартак» активно ведет с Рибальтой переговоры о назначении на должность спортивного директора.

Испанец, работавший также в «Ювентусе», «Манчестер Юнайтед», «Парме» и «Марселе», – один из кандидатов на место спортивного директора красно-белых, он готов к этому вызову. Помимо него рассматривается еще несколько специалистов, однако появление Хавбера в «Спартаке» наиболее вероятно.

Клуб рассчитывает решить вопрос уже в декабре – после утверждения кандидатуры на совете директоров. Но из-за нюансов решение может затянуться до января. Планируется, что Пол Эшуорт, занимающий этот пост в настоящее время, останется в клубе на новой должности.

«Я близок к назначению в «Спартак»? Нет, это неправда», – сказал Рибальта Sport24.

Рибальта работал в «Зените» с 2018 по 2021 год. С июня 2022 года испанец занимал пост спортивного директора «Марселя», но покинул клуб в октябре в связи с изменениями в структуре правления.

Ранее сообщалось, что в число кандидатов на пост спортивного директора «Спартака» включены Роберто Олабе из «Реал Сосьедад» и Луиш Кампуш из «ПСЖ».

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27 комментариев
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Карп опять похмелиться забыл
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При Рибальте был продан в ПСЖ Паредес.
Куплены Ракицкий, Азмун, Барриос, Маркизио☕
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Карпов, дальше можно не читать
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Наконец-то в нормальном клубе поработает, а то после Юве и перед Марселем таковых не было)
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Очередная ,,утка,, скорее всего.
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Пол гораздо хлеще! Вон Ковальчука подписали.
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Ага, а Федун с Зенитом !))
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еще один инсайдер подтвердил инфу и назвал фамилию еще одного кандидата - скаут Бенфики Томаш Амарал.
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А что это даст?Не будут больше Рябчуков привозить?
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у нас закончились мячи,клюшки..... ещё и менеджеры....
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"ХавЬера" исправьте
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а СПЕЦИАЛИСТЫ без дела сидят.... Мостовой....😯😆
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Ответ kokakoka
При Рибальте был продан в ПСЖ Паредес. Куплены Ракицкий, Азмун, Барриос, Маркизио☕
Маркизио - свободный агент
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Ответ Roman Araslanov
Наконец-то в нормальном клубе поработает, а то после Юве и перед Марселем таковых не было)
нормальный клуб 7 не хватает)
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