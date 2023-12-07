«Спартак» и экс-директор «Зенита» Рибальта ведут переговоры (Иван Карпов)

Экс-директор «Зенита» Хавьер Рибальта может получить работу в «Спартаке».

Инсайдер Иван Карпов сообщил, что « » активно ведет с переговоры о назначении на должность спортивного директора.

Испанец, работавший также в «Ювентусе», «Манчестер Юнайтед», «Парме» и «Марселе», – один из кандидатов на место спортивного директора красно-белых, он готов к этому вызову. Помимо него рассматривается еще несколько специалистов, однако появление Хавбера в «Спартаке» наиболее вероятно.

Клуб рассчитывает решить вопрос уже в декабре – после утверждения кандидатуры на совете директоров. Но из-за нюансов решение может затянуться до января. Планируется, что , занимающий этот пост в настоящее время, останется в клубе на новой должности.

«Я близок к назначению в «Спартак»? Нет, это неправда», – сказал Рибальта Sport24.

Рибальта работал в « » с 2018 по 2021 год. С июня 2022 года испанец занимал пост спортивного директора «Марселя», но покинул клуб в октябре в связи с изменениями в структуре правления.

Ранее сообщалось, что в число кандидатов на пост спортивного директора «Спартака» включены Роберто Олабе из «Реал Сосьедад» и Луиш Кампуш из «ПСЖ».

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