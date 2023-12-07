Форвард «Спартака» Цыплаков не стал забивать, оказавшись перед пустыми воротами. «Сочи» отобрал шайбу и забил в ответной атаке

Теги Спартак видео КХЛ Сочи Герман Рубцов Артем Волков 1997 Максим Цыплаков Данил Авершин Хоккей

Максим Цыплаков решил не забивать гол в пустые ворота.

«Спартак» победил «Сочи» (4:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

При счете 4:2 в третьем периоде южане заменили вратаря на шестого полевого игрока.

Защитник «Сочи» Артем Волков упустил шайбу в своей зоне, ее подобрал нападающий «Спартака» Максим Цыплаков.

Перед игроком красно-белых находились пустые ворота, однако форвард не стал забивать и отдал передачу Герману Рубцову, которому помешали нанести бросок по пустым воротам – шайбу с крюка Рубцова смахнул тот же Волков.

Сочинцы перехватили шайбу, и в ответной атаке нападающий Даниил Авершин кистевым броском со средней зоны забил гол в ворота Дмитрия Николаева.

33 комментария
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Ответ Павел Павлов
главное заголовок покликбейтнее сделать;)))))
А что заголовок не совпадает с содержимым?
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А ещё в юности был финт пижонства выйти на ворота соперника жопой и толкнуть шайбу себе через коньки в сетку. Макс может попробовать в следующий раз))
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Жаль что Сочи не сравняли, за такое должен быть оштрафован и наказан переводом в 4 звено на несколько матчей
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Какие-то чудеса в играх Спартака происходят) То игроки Динамо в овере на смену убегут бросив все, то в пустые не бросают...
+9
-2
+7
Патрик Штефан вошёл в чат.

https://youtu.be/9bBns6ZUn0U?si=NvIu_xfR72iNrfbd
+7
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Ставочники заплакали, обвиняя Цыплакова во всех смертных ))) Хотя там банально всё - имея на счету уже 19 шайб, хотел помочь отличиться товарищу, не забивающему почти два месяца. Кабы счёт сравнялся, получил бы по первое число, а так - похохочут в раздевалке и забудут.
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Ответ Arti22
Жамнов его изнасилует
Вы явно знаете о чём говорите, тоже переходили ему дорогу? ))
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хотел как многие написать про цыплакова плохое, но когда на повторе увидел что соперник подскользнулся в своей зоне, передумал. Нормальный момент, я бы так же сыграл на месте цыплакова
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Ответ Эд..19
Ставочники заплакали, обвиняя Цыплакова во всех смертных ))) Хотя там банально всё - имея на счету уже 19 шайб, хотел помочь отличиться товарищу, не забивающему почти два месяца. Кабы счёт сравнялся, получил бы по первое число, а так - похохочут в раздевалке и забудут.
Все равно должен получить. Пусть не так сильно, как если бы счет сравнялся, но должен, ИМХО.
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Волков не упустил шайбу по технической ошибке и не проиграл её в борьбе с нападающим, а потерял её в следствии падения. Артём не забил её исходя из справедливого спортивного духа. Это была его первая реакция характеризующего его как мужчину. А остальное всё вода про деньги и гы-гы комментатиоров, которые ничего подобного не видели и еще долго не поймут таких вещей. Скорее всего будет наказан, ибо решать такое в одиночку нельзя, но эпизод в дальнейшем уйдёт в плюсовую сторону и у наставников. Такие симпатичные поступки украшают далеко не только хоккей.
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Макс конечно начудил, чуток и всё.....
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Можно было уже "финт Сапогова" сделать и шлемом в падении затащить шайбу )))
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Я такое в первый раз вижу, думал кхл уже ничем удивить не сможет)
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Ладно матч закончился победно для Спартака , а если бы Сочи победил !Интересного тогда было бы послушать интервью Цыплакова !
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Можно было и лакросс исполнить сразу,чего мелочиться....
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Ответ feral t.
Ага ,банально, ты действительно думаешь, что хоккей под эгидой фонбета не договорной?
Нет. Фонбет такой же спонсор, как, допустим, ранее Шкода какая-нибудь. Они и так деньги лопатой гребут на лохах. Репутация на рынке ставочных услуг превыше всего. Им не к чему пачкаться на договорняках. Иначе постыдное разоблачение и крах бизнеса. Зачем им это? Можно тихо-мирно обувать наивных юзеров и иметь и без этого хорошие барыши.
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