Форвард «Спартака» Цыплаков не стал забивать, оказавшись перед пустыми воротами. «Сочи» отобрал шайбу и забил в ответной атаке
Максим Цыплаков решил не забивать гол в пустые ворота.
«Спартак» победил «Сочи» (4:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
При счете 4:2 в третьем периоде южане заменили вратаря на шестого полевого игрока.
Защитник «Сочи» Артем Волков упустил шайбу в своей зоне, ее подобрал нападающий «Спартака» Максим Цыплаков.
Перед игроком красно-белых находились пустые ворота, однако форвард не стал забивать и отдал передачу Герману Рубцову, которому помешали нанести бросок по пустым воротам – шайбу с крюка Рубцова смахнул тот же Волков.
Сочинцы перехватили шайбу, и в ответной атаке нападающий Даниил Авершин кистевым броском со средней зоны забил гол в ворота Дмитрия Николаева.
https://youtu.be/9bBns6ZUn0U?si=NvIu_xfR72iNrfbd