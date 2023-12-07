Максим Цыплаков решил не забивать гол в пустые ворота.

«Спартак» победил «Сочи» (4:3) в матче Фонбет чемпионата .

При счете 4:2 в третьем периоде южане заменили вратаря на шестого полевого игрока.

Защитник «Сочи» Артем Волков упустил шайбу в своей зоне, ее подобрал нападающий « » .

Перед игроком красно-белых находились пустые ворота, однако форвард не стал забивать и отдал передачу , которому помешали нанести бросок по пустым воротам – шайбу с крюка Рубцова смахнул тот же Волков.

перехватили шайбу, и в ответной атаке нападающий Даниил Авершин кистевым броском со средней зоны забил гол в ворота Дмитрия Николаева.