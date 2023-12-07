В США откроют каток имени Овечкина. Проведут аукцион с названием Gr802, посвященный 802 голам Александра в НХЛ
В США построят каток имени Александра Овечкина.
Александр Овечкин, «Вашингтон», компания Monumental Sports и фонд Entertainment Foundation проведут благотворительный аукцион, после которого вырученные средства пойдут на строительство катка в рамках проекта «Наследие Алекса Овечкина».
Аукцион называется Gr802 – он посвящен тому, что Овечкин забил 802-й гол в прошлом сезоне НХЛ, обогнал Горди Хоу и вышел на второе место в списке лучших снайперов в истории лиги.
Каток может быть открыт в Вирджинии, Мэриленде или Вашингтоне.
«Считаю, что важно развивать хоккей в этой области. Очевидно, что дети и родители любят хоккей, и для меня, для всех нас будет очень важно построить здесь как можно больше катков», – сказал капитан «Кэпиталс».
Это площадка со льдом без стен и крыши?
Мы в своё время бесплатно такие заливали.