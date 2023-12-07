В США откроют каток имени Овечкина. Проведут аукцион с названием Gr802, посвященный 802 голам Александра в НХЛ

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Хоккей

В США построят каток имени Александра Овечкина.

Александр Овечкин, «Вашингтон», компания Monumental Sports и фонд Entertainment Foundation проведут благотворительный аукцион, после которого вырученные средства пойдут на строительство катка в рамках проекта «Наследие Алекса Овечкина».

Аукцион называется Gr802 – он посвящен тому, что Овечкин забил 802-й гол в прошлом сезоне НХЛ, обогнал Горди Хоу и вышел на второе место в списке лучших снайперов в истории лиги.

Каток может быть открыт в Вирджинии, Мэриленде или Вашингтоне.

«Считаю, что важно развивать хоккей в этой области. Очевидно, что дети и родители любят хоккей, и для меня, для всех нас будет очень важно построить здесь как можно больше катков», – сказал капитан «Кэпиталс».

31 комментарий
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Каток имени Овечкина. Колумбийский автономный округ, город Вашингтонск
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Важно построить как можно больше катков — в принципе уже сейчас может заменить Третьяка на посту главы ФХР.
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Каток?
Это площадка со льдом без стен и крыши?
Мы в своё время бесплатно такие заливали.
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Ответ Максим Столбов
Это тебе не академию в Москве построить, тут целый Каааттттоооокккк.
Это не на государственные деньги хотя бы… в отличие от академии в Москве
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802? Все что ли, больше не забьет? ))
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Капитан команды путина начал захват со столицы врага )))
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Большой привет тем, кто с пеной у рта доказывает, какая русофобия процветает в США
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Ответ Христиан Юла
Вот это да.. Демократия.. С одной стороны Павел Буре, который отказался от гражданства США, а с другой Ови и всё что вокруг него в США.
буре отказался от грпжданства чтоб не платить налоги. все граждане сша должны платить налоги даже проживпя в другой стране.
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Загниет каток же вместе со всем западом
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Считают, что больше уже не забьет?
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Не каток, а площадка для игры в хоккей с мячом. Переводчики спортса халтурят.
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Ответ snipe
802? Все что ли, больше не забьет? ))
Отчаялись ждать - эх, хрен с ним, давайте уже Gr802! Каток нужен, нет времени на раскачку
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Байдентим?
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Ответ filippa
буре отказался от грпжданства чтоб не платить налоги. все граждане сша должны платить налоги даже проживпя в другой стране.
Это официальная причина. Тем более для оплаты налогов, гр. США должен прожит в стране определенное количество дней. В своё время Г. Каспаров именно по этому жил в США ровно столько календарных дней, чтобы не платить налоги. А с Павлом всё иначе. Политика России и ему более нельзя быть гражданином США.
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Вот это да.. Демократия.. С одной стороны Павел Буре, который отказался от гражданства США, а с другой Ови и всё что вокруг него в США.
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Ответ Андрей Балабаев
Йозе Марино отправят
Тот не по каткам, тот если вторую Вашингтон-Арену построят - примчится с батей
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Ответ Пинающий Достоинства
Третьяк приедет?
Йозе Марино отправят
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Ответ Андрей Балабаев
Каток имени Овечкина. Колумбийский автономный округ, город Вашингтонск
Третьяк приедет?
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Арена им.Фетисова, Академия им.Третьяка, Каток им.Овечкина - не могут забыть себя любимых, все у них без ложной скромности 🤮
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Интересно, а депутатам Госдумы разрешено иметь на территории недружественного государства спортивные объекты, названные в их честь? 🤔
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Это тебе не академию в Москве построить, тут целый Каааттттоооокккк.
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Если приедет в москву после карьеры работать депутатом будет орать что там русофобия страшная))))
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Третьяк: ФХР настолько крутая, что капитан Россия строит каток в США
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интересно по итогу, где он депутатить будет? если побьет рекорд, то в штатах, если нет, в Москву поедет)))
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Куда деваться от этой американской русофобии уже непонятно....
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Интересно, когда он станет депутатом, и возможно попадёт в санкционные списки, каток переименуют? 🤔
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будущий министр спорта РФ)))
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