В США откроют каток имени Овечкина. Проведут аукцион с названием Gr802, посвященный 802 голам Александра в НХЛ

В США построят каток имени Александра Овечкина.

, « », компания Monumental Sports и фонд Entertainment Foundation проведут благотворительный аукцион, после которого вырученные средства пойдут на строительство катка в рамках проекта «Наследие Алекса Овечкина».

Аукцион называется Gr802 – он посвящен тому, что Овечкин забил 802-й гол в прошлом сезоне , обогнал Горди Хоу и вышел на второе место в списке лучших снайперов в истории лиги.

Каток может быть открыт в Вирджинии, Мэриленде или Вашингтоне.

«Считаю, что важно развивать хоккей в этой области. Очевидно, что дети и родители любят хоккей, и для меня, для всех нас будет очень важно построить здесь как можно больше катков», – сказал капитан «Кэпиталс».