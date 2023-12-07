Ротенберг про 100 побед в КХЛ: «Это как поднять самый сложный вес жимом лежа. Мы все вместе подняли эту сотку»

Теги СКА Трактор КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг поделился эмоциями о 100-й победе в КХЛ в качестве тренера.

СКА обыграл «Трактор» (3:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Эта победа – сотая в лиге для Романа Ротенберга в качестве тренера.

– Вас многое связывает с Челябинском. Вот и одержали здесь сотую победу в КХЛ. Играете здесь с особым настроем?

– В Челябинске большие хоккейные традиции. Весь наш советский хоккей практически построен на фундаменте челябинского. Лучшие игроки сборной СССР – Макаров, Быков и другие легенды – все они из Челябинска.

В свое время в ЦСКА была проведена огромная селекционная работа, когда забрали из Челябинска лучших хоккеистов. И они стали лучшими в сборной СССР. Это надо отметить.

Важно всегда показывать свой лучший хоккей в Челябинске. В прошлом году здесь проходил Матч звезд, нам удалось в нем победить.

У меня остались очень теплые воспоминания – был высокий уровень организации. У нас и другие ребята участвовали в Матче звезд в прошлом сезоне.

В Челябинске чувствуются хоккейные традиции, хоккейная энергетика. Люди болеют за свое дело – на арене подходят, спрашивают, как лед, что улучшить, как и что сделать.

Они вкладывают душу в организацию матча – даже с точки зрения музыкального сопровождения. К каждому моменту подходят с душой. В хоккее важна каждая деталь. Нет мелочей с точки зрения организации и работы команды. Здесь чувствуется, что люди любят хоккей.

Надо каждому нашему городу стремиться к тому, чтобы была такая любовь к хоккею. Это чувствуется, окрыляет ребят. Когда мы играем в Челябинске, всегда стараемся показать свой лучший хоккей.

Для меня лично – это сотая победа. Хочу поблагодарить всех, кто помогает. В первую очередь игроков, персонал, медицинский штаб, весь тренерский штаб. Это коллективный труд и личный вклад каждого.

Важный рубеж – это как поднять самый сложный вес жимом лежа. Мы все вместе подняли эту сотку. Дальше только вперед, к новым вершинам.

Все через работу – нам есть что улучшить. У команды серьезный потенциал.

Вы правильно сказали, что в третьем периоде были ошибки. Мы можем многое улучшить и сыграть еще сильнее, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

25 комментариев
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Ну Рома, да, жмёт сотку из моста, с бруска, в экипировке, с 5-ю страховщиками в половину амплитуды, рекордсмен, не иначе
+17
0
+17
100 побед в КХЛ с таким составом - это как поднять пустой гриф жимом лежа
+14
-1
+13
Ответ Жан-Жак Руссо
100 побед в КХЛ с таким составом - это как поднять пустой гриф жимом лежа
на самом деле нет.
это как выполнить на полу отжимание от штанги весом 100 кг😆
+10
0
+10
СКА начал выигрывать.
Интерес к КХЛ начал катастрофически падать.
+10
-3
+7
Храни тебя Господь Йозе Марино !!! Сколько еще психиатров защитят докторские на твоем феномене !!!
+8
-1
+7
А я сейчас подниму сотку с тостом , чтобы тебя не слышать и не видеть в ближайшие годы!!!
+6
0
+6
"В свое время в ЦСКА была проведена огромная селекционная работа, когда забрали из Челябинска лучших хоккеистов. И они стали лучшими в сборной СССР. Это надо отметить." - чет орнул, позитива-то сколько, весь хоккей в стране крутился вокруг одной команды, которая одновременно была и сборной.

100 побед Ротена в КХЛ это скорее диагноз для лиги.
+3
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+3
Я вот сходил на Авто - СКА и потом тоже поднял сотку... потом после Роминых "поле длиннее на 2 метра и отдыхали меньше на 15 часов 10 минут" поднял ещё сотку. С перлами Йозэ надо брошурку издать!))
+3
-1
+2
Я сегодня поднял три сотки из купленной пол литровки. Поужинаю , и ещё пару соток подниму.(((
+2
0
+2
Это он ещё до Чебаркуля не доехал)
+1
0
+1
Ответ Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Ну Рома, да, жмёт сотку из моста, с бруска, в экипировке, с 5-ю страховщиками в половину амплитуды, рекордсмен, не иначе
А потом оказывается , что это жал Йозе Марина🤣
+2
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+1
Я сотку жал в 11 классе , это вполне достижимый вес для любого при регулярных тренировках. Пример не особо удачный как мне кажется.
+1
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" Челябинск окрыляяяяеееет!" (С) Йозе Марино
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Ну так большого ума не надо с почти лучшими игроками лиги. Если бы с условным Нефтехимиком,Витязем или Амуром 100 выбил за такой срок,тогда да-респект. А так это всё популизм
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Стопку
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🏋
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Ждем еще 99 комментариев Романа по этому поводу.
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ну да. и судейки тоже поучаствовали))) всем миром сотку жмут) ахахахаха
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сотку любой пожмет
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а потом еще по 50, и в школу не пойдем
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Блин,а может кто-нибудь посчитать сколько игроков поучаствовало в этой сотке? :)
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Опять перлы пошли
Пора книжку писать
Похлеще Степаныча ( для школьников: Степаныч - Виктор Степанович Черномырдин,а дальше гугл в помощь)
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НХЛ рыдает, что не может переманить "великого" к себе.
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Так и запишем, чтобы выиграть 100 матчей КХЛ надо посмотреть 800 игр НХЛ
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