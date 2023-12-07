Ротенберг про 100 побед в КХЛ: «Это как поднять самый сложный вес жимом лежа. Мы все вместе подняли эту сотку»
Роман Ротенберг поделился эмоциями о 100-й победе в КХЛ в качестве тренера.
СКА обыграл «Трактор» (3:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Эта победа – сотая в лиге для Романа Ротенберга в качестве тренера.
– Вас многое связывает с Челябинском. Вот и одержали здесь сотую победу в КХЛ. Играете здесь с особым настроем?
– В Челябинске большие хоккейные традиции. Весь наш советский хоккей практически построен на фундаменте челябинского. Лучшие игроки сборной СССР – Макаров, Быков и другие легенды – все они из Челябинска.
В свое время в ЦСКА была проведена огромная селекционная работа, когда забрали из Челябинска лучших хоккеистов. И они стали лучшими в сборной СССР. Это надо отметить.
Важно всегда показывать свой лучший хоккей в Челябинске. В прошлом году здесь проходил Матч звезд, нам удалось в нем победить.
У меня остались очень теплые воспоминания – был высокий уровень организации. У нас и другие ребята участвовали в Матче звезд в прошлом сезоне.
В Челябинске чувствуются хоккейные традиции, хоккейная энергетика. Люди болеют за свое дело – на арене подходят, спрашивают, как лед, что улучшить, как и что сделать.
Они вкладывают душу в организацию матча – даже с точки зрения музыкального сопровождения. К каждому моменту подходят с душой. В хоккее важна каждая деталь. Нет мелочей с точки зрения организации и работы команды. Здесь чувствуется, что люди любят хоккей.
Надо каждому нашему городу стремиться к тому, чтобы была такая любовь к хоккею. Это чувствуется, окрыляет ребят. Когда мы играем в Челябинске, всегда стараемся показать свой лучший хоккей.
Для меня лично – это сотая победа. Хочу поблагодарить всех, кто помогает. В первую очередь игроков, персонал, медицинский штаб, весь тренерский штаб. Это коллективный труд и личный вклад каждого.
Важный рубеж – это как поднять самый сложный вес жимом лежа. Мы все вместе подняли эту сотку. Дальше только вперед, к новым вершинам.
Все через работу – нам есть что улучшить. У команды серьезный потенциал.
Вы правильно сказали, что в третьем периоде были ошибки. Мы можем многое улучшить и сыграть еще сильнее, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
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Интерес к КХЛ начал катастрофически падать.
100 побед Ротена в КХЛ это скорее диагноз для лиги.
Пора книжку писать
Похлеще Степаныча ( для школьников: Степаныч - Виктор Степанович Черномырдин,а дальше гугл в помощь)