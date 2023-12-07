Ротенберг про 100 побед в КХЛ: «Это как поднять самый сложный вес жимом лежа. Мы все вместе подняли эту сотку»

Роман Ротенберг поделился эмоциями о 100-й победе в КХЛ в качестве тренера.

СКА обыграл «Трактор» (3:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Эта победа – сотая в лиге для Романа Ротенберга в качестве тренера.

– Вас многое связывает с Челябинском. Вот и одержали здесь сотую победу в КХЛ. Играете здесь с особым настроем?

– В Челябинске большие хоккейные традиции. Весь наш советский хоккей практически построен на фундаменте челябинского. Лучшие игроки сборной СССР – Макаров, Быков и другие легенды – все они из Челябинска.

В свое время в ЦСКА была проведена огромная селекционная работа, когда забрали из Челябинска лучших хоккеистов. И они стали лучшими в сборной СССР. Это надо отметить.

Важно всегда показывать свой лучший хоккей в Челябинске. В прошлом году здесь проходил Матч звезд, нам удалось в нем победить.

У меня остались очень теплые воспоминания – был высокий уровень организации. У нас и другие ребята участвовали в Матче звезд в прошлом сезоне.

В Челябинске чувствуются хоккейные традиции, хоккейная энергетика. Люди болеют за свое дело – на арене подходят, спрашивают, как лед, что улучшить, как и что сделать.

Они вкладывают душу в организацию матча – даже с точки зрения музыкального сопровождения. К каждому моменту подходят с душой. В хоккее важна каждая деталь. Нет мелочей с точки зрения организации и работы команды. Здесь чувствуется, что люди любят хоккей.

Надо каждому нашему городу стремиться к тому, чтобы была такая любовь к хоккею. Это чувствуется, окрыляет ребят. Когда мы играем в Челябинске, всегда стараемся показать свой лучший хоккей.

Для меня лично – это сотая победа. Хочу поблагодарить всех, кто помогает. В первую очередь игроков, персонал, медицинский штаб, весь тренерский штаб. Это коллективный труд и личный вклад каждого.

Важный рубеж – это как поднять самый сложный вес жимом лежа. Мы все вместе подняли эту сотку. Дальше только вперед, к новым вершинам.

Все через работу – нам есть что улучшить. У команды серьезный потенциал.

Вы правильно сказали, что в третьем периоде были ошибки. Мы можем многое улучшить и сыграть еще сильнее, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.