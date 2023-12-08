Патрик Кэйн остался без очков в дебютном матче за «Детройт». У него 3 броска и 3 потери за 16:33

Теги Детройт Сан-Хосе НХЛ Патрик Кэйн Хоккей

Патрик Кэйн остался без очков в дебютном матче за «Детройт».

35-летний нападающий дебютировал за «Ред Уингс» в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (5:6 ОТ). 

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Чикаго» ранее подписал с командой контракт до конца сезона с кэпхитом 2,75 млн долларов. 

Он провел первый матч после операции на бедре, из-за восстановления после которой пропустил старт текущей регулярки. 

Сегодня Кэйн (16:33, 2:20 – в большинстве, «минус 1») нанес 3 броска в створ и 3 мимо, а также допустил 3 потери шайбы. 

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