«Сан-Хосе» одолел «Детройт» – 6:5 ОТ после 0:4. Это 2-й победный камбэк с дефицитом в 4 шайбы в истории клуба и 1-й – в регулярке

«Сан-Хосе» одолел «Детройт» (6:5 ОТ), отыграв отставание в 4 шайбы.

В первом периоде матча голов не было, во втором «Ред Уингс» забросили 4 шайбы подряд, затем это же сделали «Шаркс».

В третьем периоде команды обменялись голами, причем форвард калифорнийцев перевел игру в овертайм на 59-й минуте.

В овертайме победу «Сан-Хосе» принес . Он был признан 1-й звездой матча с 1+2, автор дубля Гертл – 3-й.

Победа при отыгрыше дефицита в 4 шайбы стала второй в истории клуба и первой в рамках регулярок. В 2011 году «Шаркс» обыграли «Лос-Анджелес» (6:5 ОТ после 0:4) в третьей игре серии первого раунда Кубка Стэнли.

Отметим, что в прошлом матче « » обыграл «Айлендерс» (5:4 ОТ после 1:4, дефицит был отыгран в 3-м периоде). В овертайм игру тоже перевел Гертл.