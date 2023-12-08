«Сан-Хосе» одолел «Детройт» – 6:5 ОТ после 0:4. Это 2-й победный камбэк с дефицитом в 4 шайбы в истории клуба и 1-й – в регулярке

Теги Детройт Сан-Хосе НХЛ рекорды Микаэль Гранлунд Томаш Гертл Хоккей

«Сан-Хосе» одолел «Детройт» (6:5 ОТ), отыграв отставание в 4 шайбы.

В первом периоде матча голов не было, во втором «Ред Уингс» забросили 4 шайбы подряд, затем это же сделали «Шаркс». 

В третьем периоде команды обменялись голами, причем форвард калифорнийцев Томаш Гертл перевел игру в овертайм на 59-й минуте.

В овертайме победу «Сан-Хосе» принес Микаэль Гранлунд. Он был признан 1-й звездой матча с 1+2, автор дубля Гертл – 3-й. 

Победа при отыгрыше дефицита в 4 шайбы стала второй в истории клуба и первой в рамках регулярок. В 2011 году «Шаркс» обыграли «Лос-Анджелес» (6:5 ОТ после 0:4) в третьей игре серии первого раунда Кубка Стэнли. 

Отметим, что в прошлом матче «Сан-Хосе» обыграл «Айлендерс» (5:4 ОТ после 1:4, дефицит был отыгран в 3-м периоде). В овертайм игру тоже перевел Гертл. 

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Огненный матч был! Ради таких эмоций и стоит смотреть!
+2
0
+2
Охренеть😯
0
0
0
Селебрини откладывается - решили за Стэнли идти)
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий