  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Рикарду Са Пинту: «Если Роналду завершит карьеру в «Спортинге», это будет прекрасно для всех, красивая история. Болельщики клуба этого заслуживают, и Криштиану тоже»
5

Рикарду Са Пинту: «Если Роналду завершит карьеру в «Спортинге», это будет прекрасно для всех, красивая история. Болельщики клуба этого заслуживают, и Криштиану тоже»

Рикарду Са Пинту надеется на возвращение Криштиану Роналду в «Спортинг».

«Я играл под 7-м номером в «Спортинге», но потом он стал чуть ли не несчастливым. Надеюсь, Криштиану вернется, пусть даже под другим номером. Главное – чтобы вернулся. Завершение карьеры в «Спортинге» было бы прекрасным вариантом для всех.

Когда любишь футбол так, как его любит Криштиану, понимаешь, что некоторые истории пишутся только раз. Это была бы красивая история, очень красивая. Болельщики «Спортинга» этого заслуживают. И он тоже», – отметил бывший нападающий сборной Португалии.

Кто победит в главном матче Бундеслиги?1115 голосов
Бавария
Будет ничья
Боруссия
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
logoКриштиану Роналду
logoСборная Португалии по футболу
logoвысшая лига Португалия
logoАль-Наср Эр-Рияд
Рикарду Са Пинту
logoСпортинг
logoвысшая лига Саудовская Аравия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Роналду забьет 1000-й гол в октябре 2026-го, прогнозирует Sky Sports, опираясь на статистику. Сейчас у Криштиану 948 мячей
82сегодня, 07:40
Рикарду Са Пинту: «Роналду – лучший игрок в истории Португалии и один из лучших в мировой истории. Он по-прежнему голоден и хочет бить рекорды»
26вчера, 21:09
Роналду – самый высокооплачиваемый футболист мира с доходом 280 млн долларов в год. Месси – 2-й, Мбаппе – 4-й, Холанд – 5-й, Винисиус – 6-й, Ямаль – 10-й (Forbes)
116вчера, 17:45
Главные новости
Мусаев о Сафонове: «Доннарумма увидел, что у него такой сильный конкурент, и провел лучший сезон в карьере. Когда Матвей шел в «ПСЖ», он был уверен, что может выиграть эту конкуренцию»
36 минут назад
Люксен о «Золотом мяче»: «У Мбаппе самый большой потенциал. Килиан – игрок из другого измерения, «киллер», использующий почти каждый голевой момент»
418 минут назад
Пенальти в ворота «Зенита» в конце игры с «Акроном» назначен правильно, решила ЭСК: «Рука Сантоса находится в неестественном положении, увеличивая площадь тела»
1233 минуты назад
Уход тер Стегена из «Барселоны» зимой не исключен. Вратарь рискует не попасть на ЧМ-2026
542 минуты назад
«Шанхай» Слуцкого идет третьим после 27 туров Суперлиги Китая и отстает от «Чэнду» на одно очко, лидирует «Порт»
646 минут назадВидео
Football Manager и ФИФА стали партнерами. Игра получила лицензию на ЧМ-2026
8сегодня, 16:20Киберспорт
«Локомотив» летом сможет выкупить Пруцева за 6,5 млн евро – такая сумма прописана в контракте (Иван Карпов)
48сегодня, 16:08
ЭСК: судья Танашев правильно удалил Ндонга за агрессию и дал Сперцяну желтую за неспортивное поведение
8сегодня, 15:53
«Спартак» предложил Ивичу 2,2 млн евро в год и контракт по схеме «2+1» через посредников, но Кахигао «саботирует» переговоры (Иван Карпов)
50сегодня, 15:46
ЭСК не поддержала пенальти «Локо» в ворота «Динамо»: «Нарушения Касереса на Руденко не было, ВАР ошибочно подготовил ракурс для судьи, использовал не лучший повтор»
51сегодня, 15:26
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема сыграл вничью с «Аль-Фейхой», «Аль-Ахли» Мареза примет «Аль-Шабаб», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Фатехом» в субботу
215 минут назад
Слуцкий после 2:1 с «Циндао Вест Кост»: «Мы больше контролировали игру и мяч. Пенальти упростил задачу, но это не умаляет усилий команды»
19 минут назадВидео
«Спартак» принимает «Ростов». Ждем всех на «Лукойл Арене» на домашнем матче красно-белых!
23 минуты назадРеклама
Экс-менеджер «МЮ» об уровне клуба: «Если сравнить с игрой в кости, то «Юнайтед» для успеха достаточно выбрасывать 3 и 4. Проблема в том, что у них единицы и двойки, а у «Ливерпуля» и «Сити» серия шестерок»
555 минут назад
«Иностранцы обязаны изучать русский, должны владеть хотя бы на минимальном уровне. Наши в иностранных клубах учат местный язык, чем легионеры лучше?» Афанасьев об игроках из других стран
9сегодня, 15:59
Чемпионат Франция. «ПСЖ» Сафонова против «Страсбура», «Монако» Головина сыграет с «Анже» в субботу
3сегодня, 15:25
38-летний Юй Ханьчао забил 10-й гол в сезоне-2025. Мячи хавбека принесли «Шанхаю» Слуцкого 6 очков в Суперлиге Китая
1сегодня, 15:10Видео
«ПСЖ» – «Страсбур». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
1сегодня, 15:00
Аморим перед «Ливерпулем»: «Они борются за титулы, но «МЮ» нужно выиграть. Возможно, когда от нас не ждут побед, футболистам легче играть, однако это надо изменить»
7сегодня, 14:45
«Ливерпуль» поддержит акцию против расизма в матче с «МЮ». Стихотворение 8-летнего ребенка опубликуют в программе к игре, клуб призвал сообщать о случаях дискриминации
6сегодня, 14:40Фото