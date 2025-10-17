Рикарду Са Пинту: «Если Роналду завершит карьеру в «Спортинге», это будет прекрасно для всех, красивая история. Болельщики клуба этого заслуживают, и Криштиану тоже»

Рикарду Са Пинту надеется на возвращение Криштиану Роналду в «Спортинг».

«Я играл под 7-м номером в «Спортинге», но потом он стал чуть ли не несчастливым. Надеюсь, Криштиану вернется, пусть даже под другим номером. Главное – чтобы вернулся. Завершение карьеры в «Спортинге» было бы прекрасным вариантом для всех.

Когда любишь футбол так, как его любит Криштиану, понимаешь, что некоторые истории пишутся только раз. Это была бы красивая история, очень красивая. Болельщики «Спортинга » этого заслуживают. И он тоже», – отметил бывший нападающий сборной Португалии .