Рикарду Са Пинту: «Если Роналду завершит карьеру в «Спортинге», это будет прекрасно для всех, красивая история. Болельщики клуба этого заслуживают, и Криштиану тоже»
Рикарду Са Пинту надеется на возвращение Криштиану Роналду в «Спортинг».
«Я играл под 7-м номером в «Спортинге», но потом он стал чуть ли не несчастливым. Надеюсь, Криштиану вернется, пусть даже под другим номером. Главное – чтобы вернулся. Завершение карьеры в «Спортинге» было бы прекрасным вариантом для всех.
Когда любишь футбол так, как его любит Криштиану, понимаешь, что некоторые истории пишутся только раз. Это была бы красивая история, очень красивая. Болельщики «Спортинга» этого заслуживают. И он тоже», – отметил бывший нападающий сборной Португалии.
Кто победит в главном матче Бундеслиги?1115 голосов
Бавария
Будет ничья
Боруссия
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости