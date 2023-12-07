Глушаков об иностранных тренерах: «Я патриот своей страны, с русскими приятнее работать. В России много хороших спеиалистов, надо чуть больше доверять им»

Денис Глушаков предпочитает российских тренеров иностранным.

– Кто из иностранных тренеров, работавших в , самый крутой?

– Не знаю даже. Не хочу отвечать.

– С кем лично вам было приятно работать?

– С русскими тренерами приятно работать.

Я патриот своей страны! Наши тренеры доказывали и продолжают доказывать свой высокий уровень. В Европе много кого обыгрывали, Кубки УЕФА брали.

В России много хороших молодых специалистов, им надо чуть больше доверять, – сказал экс-полузащитник « » и сборной России.

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