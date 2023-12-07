Глушаков об иностранных тренерах: «Я патриот своей страны, с русскими приятнее работать. В России много хороших спеиалистов, надо чуть больше доверять им»

Теги Спартак премьер-лига Россия Денис Глушаков Футбол

Денис Глушаков предпочитает российских тренеров иностранным.

– Кто из иностранных тренеров, работавших в РПЛ, самый крутой?

– Не знаю даже. Не хочу отвечать.

– С кем лично вам было приятно работать?

– С русскими тренерами приятно работать.

Я патриот своей страны! Наши тренеры доказывали и продолжают доказывать свой высокий уровень. В Европе много кого обыгрывали, Кубки УЕФА брали.

В России много хороших молодых специалистов, им надо чуть больше доверять, – сказал экс-полузащитник «Спартака» и сборной России.

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69 комментариев
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Поэтому ты слил Карреру, сделавшего тебя чемпионом. Много ты чего выиграл с русскими специалистами?
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Глушаков: «В России много хороших российских контрацептивов — например, "Гусарские". Нужно больше доверять им».
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Он уже отказался от иностранных брендов одежды, от немецкой машины, от айфона в пользу ивановского трикотажа, лады весты и тайгафона?
+65
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+64
Ответ Уолтер Собчак
Глушаков: «В России много хороших российских контрацептивов — например, "Гусарские". Нужно больше доверять им».
Глушаков: «В России много хороших российских контрацептивов — например, я».
+43
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+41
"Наши тренеры доказывали и продолжают доказывать свой высокий уровень" - простите, где продолжают? Или Эмери опять наш?
+31
-5
+26
Если бы все были патриотами своей страны - не было бы и Кремля,созданного итальянцами.
Про наш Петербург я вообще молчу.
+20
-1
+19
Ответ calamitas
Он уже отказался от иностранных брендов одежды, от немецкой машины, от айфона в пользу ивановского трикотажа, лады весты и тайгафона?
Дениска опять своего самогончика тяпнул, а закусить забыл - тут его на патриотизм и пробило, сразу какие-то великие российские тренеры стали мерещиться, которые еврокубки пачками брали🥴
+9
0
+9
Ответ Уолтер Собчак
Глушаков: «В России много хороших российских контрацептивов — например, "Гусарские". Нужно больше доверять им».
Глушаков амбассадор гусарских презервативов. Очень ненадежный человек
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И черепа у наших тренеров правильной формы-добавил Глушаков
+11
-4
+7
Половина из перечисленных достижений - при нероссийских тренерах (Евро-2008, Кубок УЕФА «Зенита» и т.д)
Да и где сейчас росийских тренеры показывают свой уровень?
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+7
Ответ Crazy Writer
Комментарий скрыт
Строили кремль итальянские архитекторы.Пойди хоть историю почитай
+7
-1
+6
ещё один патриот. а как же чехи?😂😂😂
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Ответ seppblatter@mail.ru
Ой) дефис пропустил, уже не по-русски? И ты уже не понял. А пжл, понял? А сам-то, где запятые потерял, человек-синтаксис?))
Эммм, а где там пропущена запятая?
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Ответ seppblatter@mail.ru
Ой) дефис пропустил, уже не по-русски? И ты уже не понял. А пжл, понял? А сам-то, где запятые потерял, человек-синтаксис?))
Синтаксис это греческое слово, дефис - немецкое. Привет поборникам чистоты русской речи
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Ответ Crazy Writer
Комментарий скрыт
чего это мимо то? просто пример привели.
как насчёт например автопрома советского (начиная с "газ" который форд или лада которая фиат) и так далее и тому подобное, причём тут патриотизм, вопрос этому недалекому футболеру был про проф уровень, а не про нац/гражданство
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Ответ JENNINGS
Половина из перечисленных достижений - при нероссийских тренерах (Евро-2008, Кубок УЕФА «Зенита» и т.д) Да и где сейчас росийских тренеры показывают свой уровень?
На МатчТВ
Реал, Барселона, ПСЖ и МанСити были бы рады избавиться от своих физруков, но не могут конкурировать со ставкой "эксперта МатчТВ"
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Денис, имя происходящее от др. греческого. Почему этот патриот еще не переименовался?
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Ответ seppblatter@mail.ru
Комментарий скрыт
Вы хотя бы просьбу писать по-русски напишите на русском.
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Вот биатлонисты тоже патриоты - перестали стрелять импортными патронами.
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Ответ Crazy Writer
Комментарий скрыт
Не хочу Вас расстраивать, но сейчас на стройках в большинстве своём трудятся не совсем русские, тогда согласно Вашей логике все построенные ими объекты можно смело относить к Таджикистану и прочим дружественным странам.
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Ответ valderoma
Сплошные патриоты развелись...
Он патриот, и он разведён. Как Путин
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Сплошные патриоты развелись...
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Он походу не понимает
Уровень подготовки наших специалистов и зарубежных. Это совершенно разные "миры" если можно так сказать
Отличный пример - Слуцкий. Он может тренер и не плохой, но в Халле он не смог показать результат (да я помню что там половина состава ушло и никого не взяли). Ну и Витессе особого успеха не показал. Вообще результат если не средний, то чуть хуже среднего. Но это единственный пример. Наших специалистов почти не рассматривают в зарубежных клубах. Были бы хорошими, ситуация была бы другая
Ну и я понимаю что пример дурацкий, но я думаю аналогию поймёте. Более чем уверен Глушаков не ездит на нашей Калине или новом Москвиче. А ездит на более менее отличной иномарке. Но "это же другое".....
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И он туда же((((( как из инкубатора——хором поют осанну….
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Ответ seppblatter@mail.ru
Тренер от train-тренировать. Не подходит.
наставник!)
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Зачем приплетать патриотизм по делу и без? При чем здесь патриот? Тебя спросили, какой из иностранных тренеров лучший
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Что-то Дениска совсем в маразм впадает. Раньше был веселый, адекватный. А сейчас во всех комментариях обида, недовольство. Спросили про иностранных тренеров, с которыми работал. Неужели там не о чем рассказать? Понятно, что комфортнее общаться на родном языке, но неужели Адвокат и Капелло не заслужили внимания Глушакова? И Якин, который был большим игроком, и Карера, с которым чемпионом стал? Неужели Кононов лучше?
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Понятно, что приятнее, когда один язык и схожий менталитет. Но, если патриот, то стоит понимать, что стране нужны титулы или хорошая игра, позволяющая за них бороться. Это относится и к сборной и к клубам, потому достижения Хиддинка и Адвоката - это правильный выбор того времени.
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Глушаков - из российских тренеров мне приятно работать с русскими. В баню можно сходить, водки выпить.....
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Когда это Глушаков брал Кубок УЕФА?
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похоже Глушаков мечтает стать тренером)))
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тебя кто чемпионом сделал????? и.и.иванов ????
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То есть Газзаев и Черчесов ему уже не подходят?
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🤡
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Российскому специалисту стоит чутка довериться, и можно не заметить, как сегодня ты играл в Лиге Приколов, а завтра - в Лучшей Лиге Мира.
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Мостовой с утра сдал бутылки и эти деньги пошли Денису Презервативову на то, чтобы оный высказался о пользе российских тренеров. Правда договоренность включала в себя упоминание не просто о российских тренерах, а об длинноволосых российских тренерах, но Денис, по привычке, слегка недоговорил.
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Поэтому ты Карреру слил???
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"...и продолжают доказывать свой высокий уровень"

Нашу современную российскую действительность характеризует эта манера вещать ртом какую-то альтернативную реальность.
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Ответ ApXuMaHqPuT
Дениска опять своего самогончика тяпнул, а закусить забыл - тут его на патриотизм и пробило, сразу какие-то великие российские тренеры стали мерещиться, которые еврокубки пачками брали🥴
От хорошего самогона так не прёт, скорее балтики или водки магазинной)
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"спеиалистов"???
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А перечислить то этих «хороших специалистов» кто-то может?
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Кубок уефа Газаев брал по схеме Жорже, а до этого игра была закинь и подай.
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Эта фраза настолько глупа, что может играть в футбол отдельно от Глушакова
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Как-то традиционно "патриот" у этих персонажей звучит как "ид**т". КУЕФА? 2 раза брали, один раз отечественный тренер с блестящими легами в составе, второй - иностранный. Отечественную школу надо не криками доказывать, а успехами.
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Огласите весь список пожалуйста
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>спеиалистов

Ну вы че, гоните? Больше часа уже висит
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Обычно после фразы "Я патриот своей страны" звучит какой-то абсурд. И тут не исключение.
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Ответ hiper74
"спеиалистов"???
Уже час прошёл, а заголовок с опечаткой до сих пор висит.
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С русскими приятнее работать, а грозился позвать чехов почему-то
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Много разного всякого ляпал этот деревянный буратино он когдато и в сборную обещал вернутся.
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