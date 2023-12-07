Глушаков об иностранных тренерах: «Я патриот своей страны, с русскими приятнее работать. В России много хороших спеиалистов, надо чуть больше доверять им»
Денис Глушаков предпочитает российских тренеров иностранным.
– Кто из иностранных тренеров, работавших в РПЛ, самый крутой?
– Не знаю даже. Не хочу отвечать.
– С кем лично вам было приятно работать?
– С русскими тренерами приятно работать.
Я патриот своей страны! Наши тренеры доказывали и продолжают доказывать свой высокий уровень. В Европе много кого обыгрывали, Кубки УЕФА брали.
В России много хороших молодых специалистов, им надо чуть больше доверять, – сказал экс-полузащитник «Спартака» и сборной России.
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Про наш Петербург я вообще молчу.
Да и где сейчас росийских тренеры показывают свой уровень?
как насчёт например автопрома советского (начиная с "газ" который форд или лада которая фиат) и так далее и тому подобное, причём тут патриотизм, вопрос этому недалекому футболеру был про проф уровень, а не про нац/гражданство
Реал, Барселона, ПСЖ и МанСити были бы рады избавиться от своих физруков, но не могут конкурировать со ставкой "эксперта МатчТВ"
Уровень подготовки наших специалистов и зарубежных. Это совершенно разные "миры" если можно так сказать
Отличный пример - Слуцкий. Он может тренер и не плохой, но в Халле он не смог показать результат (да я помню что там половина состава ушло и никого не взяли). Ну и Витессе особого успеха не показал. Вообще результат если не средний, то чуть хуже среднего. Но это единственный пример. Наших специалистов почти не рассматривают в зарубежных клубах. Были бы хорошими, ситуация была бы другая
Ну и я понимаю что пример дурацкий, но я думаю аналогию поймёте. Более чем уверен Глушаков не ездит на нашей Калине или новом Москвиче. А ездит на более менее отличной иномарке. Но "это же другое".....
Нашу современную российскую действительность характеризует эта манера вещать ртом какую-то альтернативную реальность.
Ну вы че, гоните? Больше часа уже висит