Ротенберг одержал 100 побед в КХЛ в качестве тренера

Теги СКА Трактор КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг одержал 100 побед в КХЛ как тренер.

СКА обыграл «Трактор» (3:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Для Романа Ротенберга это сотая победа в качестве тренера в КХЛ. Главному тренеру петербуржцев для этого потребовалось провести 148 игр.

Ротенберг является главным тренером СКА с января 2022 года.

СКА выиграл 12 из 13 прошедших матчей в КХЛ и находится на пятом месте в таблице Западной конференции, набрав 51 балл в 39 играх.

32 комментария
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800 посмотрел
100 выйграл.
теперь будет со всех утюгов вопить про систему. А что было бы если бы посмотрел 1500 матчей, страшно представить))
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Надо вывести какое-то соотношение просмотренных и выигранных матчей. Тогда можно будет смело назначать успешного ГТ прямо с дивана, когда он допьёт пиво и доест сосиску...
+18
-1
+17
Неудаление на вбрасывании игрока ски - ржака)
В целом, по делу
Поздравляю величайшего тренера галактики
+10
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+8
Ответ Pavelaznaurov
Можно хоть здесь отдохнуть от великого Ротенберга ….хоть на один день
Здесь это нереально будет сделать:)
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Ответ Vladimir Kotelevskiy
800 посмотрел 100 выйграл. теперь будет со всех утюгов вопить про систему. А что было бы если бы посмотрел 1500 матчей, страшно представить))
Если ему понадобилось 148 игр, значит посмотрел уже 948, а это существенно меняет дело 🤡
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проплаченные до хрипоты заглатывают у шарлатана в коментариях)))
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Он? Или его батальон профтренеров?
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Теперь Рома должен налысо побриться , как в СА на стодневку , пошёл новый отсчет времени до следуещего статуса
Дух рано или поздно становится дембелем, а перед дембелем лежат все мечты! Потому что любят его очень — и здесь, и там. В пожарные берут, и в милицию. Там курорты от профсоюза, бесплатный проезд на автобусе. Девки с дойками так и сохнут по дембелю... А все потому, что дембеля больше в армию не берут.
"ДМБ"
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Звучит, как забил 100 в 148... Спортс. ру пробивает дно
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Легенда... Пора в Зал хоккейной славы
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может открывать ютюб канал. 100 побед .
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СИСТЕМА
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Посмотрим как плей-офф сыграет. А пока это промежуточный результат, ничего по сути не отражает.
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Система работает :)
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Мэтр, просто лучший, гений тренерского цеха, сам всего добился, на интуиции, на чистом умном просмотре всего то 800ста матчей, берёт по сути не пойми кого у любых команд, ещё и молод, будущее хоккея, хотя уже по сути обошёл всех сссровских тренеров, ведь он, только он взяв всего то сборную 25 , вдумайтесь только, взял супер серию
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Йозе-великий 🤡
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Ну, что тут скажешь, скоро в Зал Хокккйной Славы в Торонто попадет!
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Праздник на Спортсе😊
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Можно хоть здесь отдохнуть от великого Ротенберга ….хоть на один день
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великий. когда будут поднимать свитер под свод арены, специально приеду посмотреть
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Аксакал тренерского цеха!
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ТренерищЕ!
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Шампа́нское! Дон Периньон пж- ста!
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А это на 100 больше, чем у Скотти Боумэна. Шах и мат, атеисты.
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Осталось всего 93 победы до результатов великого Гретцки-тренера!
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Ротенберг - приговор российской тренерской школе.:)
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Ответ Vladimir Kotelevskiy
800 посмотрел 100 выйграл. теперь будет со всех утюгов вопить про систему. А что было бы если бы посмотрел 1500 матчей, страшно представить))
Следуя из правила Ротенберга простая пропорция дает нам 187,5 побед при 1500 просмотренных матчах
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Ответ Vladimir Kotelevskiy
800 посмотрел 100 выйграл. теперь будет со всех утюгов вопить про систему. А что было бы если бы посмотрел 1500 матчей, страшно представить))
сколько раз тебе нужно в словарь посмотреть, чтоб "выиграл" правильно написать?
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Ответ Hakuna Matata!
Он? Или его батальон профтренеров?
Он - глав.манагер, öпт
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от жук
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