Ротенберг одержал 100 побед в КХЛ в качестве тренера
Роман Ротенберг одержал 100 побед в КХЛ как тренер.
СКА обыграл «Трактор» (3:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Для Романа Ротенберга это сотая победа в качестве тренера в КХЛ. Главному тренеру петербуржцев для этого потребовалось провести 148 игр.
Ротенберг является главным тренером СКА с января 2022 года.
СКА выиграл 12 из 13 прошедших матчей в КХЛ и находится на пятом месте в таблице Западной конференции, набрав 51 балл в 39 играх.
100 выйграл.
теперь будет со всех утюгов вопить про систему. А что было бы если бы посмотрел 1500 матчей, страшно представить))
В целом, по делу
Поздравляю величайшего тренера галактики
Дух рано или поздно становится дембелем, а перед дембелем лежат все мечты! Потому что любят его очень — и здесь, и там. В пожарные берут, и в милицию. Там курорты от профсоюза, бесплатный проезд на автобусе. Девки с дойками так и сохнут по дембелю... А все потому, что дембеля больше в армию не берут.
"ДМБ"