Ротенберг одержал 100 побед в КХЛ в качестве тренера

Роман Ротенберг одержал 100 побед в КХЛ как тренер.

обыграл « » (3:1) в матче Фонбет чемпионата .

Для Романа Ротенберга это сотая победа в качестве тренера в КХЛ. Главному тренеру петербуржцев для этого потребовалось провести 148 игр.

Ротенберг является главным тренером СКА с января 2022 года.

СКА выиграл 12 из 13 прошедших матчей в КХЛ и находится на пятом месте в таблице Западной конференции, набрав 51 балл в 39 играх.