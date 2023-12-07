«Металлург» проиграл 4-й матч подряд. Команда Разина вела 2:0 против «Торпедо», но уступила

Теги Металлург Мг Торпедо КХЛ Андрей Разин Хоккей

«Металлург» проиграл четвертый матч подряд в КХЛ.

Команда тренера Андрея Разина уступила «Торпедо» (2:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

В ходе игры уральский клуб вел в счете 2:0, однако после этого пропустил три шайбы подряд: две во втором периоде и одну – в третьем.

Это четвертое поражение подряд для «Металлурга», который ранее уступил «Барысу» (2:5), СКА (2:3 Б) и ЦСКА (0:3).

«Металлург» находится на первом месте в таблице Восточной конференции, имея в активе 55 баллов в 41 игре.

6 комментариев
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Торпедо с Победой!!!! Вопреки всему!!! Особенно полосатым туловищам!!!
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Дайте Андрею поработать✊✊✊
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Торпедо с Победой!!! Что то нужно делать с дисциплиной, а Магнитке с большинством.
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По итогу всего два слова: большинство и Пресс. Что первое, что второе абсолютно безнадежное.
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Балерины ММГ это круто,танцы на льду нам не нужны,я 35лет болею за металлург но такой поганый хоккей вижу первый раз.
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