«Металлург» проиграл 4-й матч подряд. Команда Разина вела 2:0 против «Торпедо», но уступила

«Металлург» проиграл четвертый матч подряд в КХЛ.

Команда тренера уступила « » (2:3) в матче Фонбет чемпионата .

В ходе игры уральский клуб вел в счете 2:0, однако после этого пропустил три шайбы подряд: две во втором периоде и одну – в третьем.

Это четвертое поражение подряд для «Металлурга», который ранее уступил «Барысу» (2:5), СКА (2:3 Б) и ЦСКА (0:3).

« » находится на первом месте в таблице Восточной конференции, имея в активе 55 баллов в 41 игре.