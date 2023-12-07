«Металлург» проиграл 4-й матч подряд. Команда Разина вела 2:0 против «Торпедо», но уступила
«Металлург» проиграл четвертый матч подряд в КХЛ.
Команда тренера Андрея Разина уступила «Торпедо» (2:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
В ходе игры уральский клуб вел в счете 2:0, однако после этого пропустил три шайбы подряд: две во втором периоде и одну – в третьем.
Это четвертое поражение подряд для «Металлурга», который ранее уступил «Барысу» (2:5), СКА (2:3 Б) и ЦСКА (0:3).
«Металлург» находится на первом месте в таблице Восточной конференции, имея в активе 55 баллов в 41 игре.