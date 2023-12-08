«Сан-Хосе» и «Детройт» забросили 6 шайб за 3:01 во 2-м периоде. До повторения рекорда НХЛ не хватило 1 секунды

Теги рейтинги Вашингтон Детройт Сан-Хосе НХЛ Квебек Томаш Гертл Нико Штурм Майкл Расмуссен Фабиан Зеттерлунд Лукас Рэймонд Хоккей

«Сан-Хосе» и «Детройт» забросили 6 шайб за 3:01 во 2-м периоде.

«Шаркс» обыграли «Ред Уингс» в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:5 ОТ после 0:4). 

Во втором периоде было заброшено в общей сложности 8 шайб – 4:4. Шесть из них были заброшены с 13-й по 16-ю минуту (с 12:51 по 15:52).

На начало отрезка счет был 1:0 в пользу «Ред Уингс», на конец – 4:3. У «Детройта» отличились Майкл Расмуссен (дважды) и Лукас Рэймонд, у «Сан-Хосе» – Томаш Гертл, Фабиан Зеттерлунд и Нико Штурм (1-й гол в сезоне). 

Командам не хватило 1 секунды, чтобы повторить рекорд НХЛ. Быстрее всего 6 шайб двум командам удалось забросить в матче  «Вашингтона» и «Квебека» (11:7) в феврале 1981 года (за 3:00 – с 18:51 во втором периоде по 01:51 – в третьем). 

«Сан-Хосе» одолел «Детройт» – 6:5 ОТ после 0:4. Это 2-й победный камбэк с дефицитом в 4 шайбы в истории клуба и 1-й – в регулярке

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