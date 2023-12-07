Блогер с 2 млн подписчиков сыграл за «Герту» и забил пенальти. 27-летний инфлюэнсер палестинского происхождения дебютировал на профессиональном уровне

Блогер-миллионник дебютировал в Кубке Германии.

Надер Эль-Джиндауи раньше играл только на молодежном уровне и в низших лигах Германии.

Летом 2022 года вингера пригласили в «Герту-2». Он выступает за нее в Региональной лиге «Северо-Восток» (4-й по силе дивизион).

Накануне он дебютировал за первую команду «Герты» – в матче 1/8 финала Кубка Германии против «Гамбурга». Эта игра стала для него первой на профессиональном уровне. Футболист дебютировал в 27 лет.

Эль-Джиндауи вышел на замену на 80-й минуте при счете 1:2. «Герта» сравняла на 90-й, матч перешел в овертайм. В дополнительное время команды забили по голу, берлинцы спаслись на 120-й минуте – 3:3.

Победитель определялся в серии пенальти. Надер реализовал свой 11-метровый, а «Герта» победила 5:3 в серии.

У Эль-Джиндауи 2 млн подписчиков в инстаграме и 1,75 млн подписчиков в ютубе. Инфлюэнсер родился в Германии, но у него палестинское происхождение.