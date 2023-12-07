Блогер с 2 млн подписчиков сыграл за «Герту» и забил пенальти. 27-летний инфлюэнсер палестинского происхождения дебютировал на профессиональном уровне

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Блогер-миллионник дебютировал в Кубке Германии.

Надер Эль-Джиндауи раньше играл только на молодежном уровне и в низших лигах Германии.

Летом 2022 года вингера пригласили в «Герту-2». Он выступает за нее в Региональной лиге «Северо-Восток» (4-й по силе дивизион).

Накануне он дебютировал за первую команду «Герты» – в матче 1/8 финала Кубка Германии против «Гамбурга». Эта игра стала для него первой на профессиональном уровне. Футболист дебютировал в 27 лет.

Эль-Джиндауи вышел на замену на 80-й минуте при счете 1:2. «Герта» сравняла на 90-й, матч перешел в овертайм. В дополнительное время команды забили по голу, берлинцы спаслись на 120-й минуте – 3:3.

Победитель определялся в серии пенальти. Надер реализовал свой 11-метровый, а «Герта» победила 5:3 в серии.

У Эль-Джиндауи 2 млн подписчиков в инстаграме и 1,75 млн подписчиков в ютубе. Инфлюэнсер родился в Германии, но у него палестинское происхождение.

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13 комментариев
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Рад за него
+16
-4
+12
У Картавого Ника появилась новая цель)
+9
0
+9
Ждем Аяза с кичи
+11
-3
+8
Ответ Omar Sivori
Чтобы плохое написать...
Напиши для начала частицу БЫ отдельно.
+6
0
+6
Ответ T622222
Ждем Аяза с кичи
Парень, ты издеваешься?
+3
0
+3
Умница!
+4
-2
+2
С нетерпением ждём заявление главы общества "Маккаби" в Германии.
+1
0
+1
Не очень понятно почему игрока клуба пусть даже 4 дивизиона называют блогером и инфлюэнсером (что бы это не означало)
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чем бы не тешилось лишь бы не резало местных терпил
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Ответ Fan of Sport
Рад за него
На самом деле крутая новость, видно что человека не просто для хайпа взяли. Побегал за дубль, видимо мало игроков в обойме, подтянули в основу и он не подвел. Красавец просто
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