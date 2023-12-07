Хавбек «Пари НН» Майга: «Я за Россию, я патриот. Не понимаю тех, кто ругает страну, это неправильно»

Хавбек «Пари НН» Мамаду Майга считает себя патриотом России.

«У меня есть паспорт РФ. Я должен быть за ту страну, чей флаг представляю, чей паспорт имею на руках.

Часто вижу, как в интернете пишут плохо о России, говорят, что тут опасно. Но я живу здесь и знаю, что в России очень добрые люди.

Не понимаю тех, кто ругает страну. Это неправильно. Я за Россию! Моя семья здесь, я живу здесь, я патриот», – сказал малиец .

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