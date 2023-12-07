Хавбек «Пари НН» Майга: «Я за Россию, я патриот. Не понимаю тех, кто ругает страну, это неправильно»

Теги премьер-лига Россия Политика натурализация Пари НН Спорт-Экспресс Мамаду Майга Футбол

Хавбек «Пари НН» Мамаду Майга считает себя патриотом России.

«У меня есть паспорт РФ. Я должен быть за ту страну, чей флаг представляю, чей паспорт имею на руках.

Часто вижу, как в интернете пишут плохо о России, говорят, что тут опасно. Но я живу здесь и знаю, что в России очень добрые люди.

Не понимаю тех, кто ругает страну. Это неправильно. Я за Россию! Моя семья здесь, я живу здесь, я патриот», – сказал малиец Майга.

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118 комментариев
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Майгу приходит повестка.
*через час*
Майгу экстренно вылетел в Мали.
+130
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+107
А страну никто не ругает. Ругают руководство. За что получают штрафы, сроки и статусы. Так и живём.
+92
-13
+79
Нам то не гони
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+68
Критикуешь в России - уезжай, уехал из России - не имеешь права критиковать из-за границы)
Вся суть поzреотов)
+61
-19
+42
Ответ Владислав Никонов
Майгу приходит повестка. *через час* Майгу экстренно вылетел в Мали.
За родственниками, чтобы всех в военкомат привезти ))
+40
-8
+32
Ответ trashbox
Комментарий скрыт
Путин классический диктатор, который переписывает конституцию, подавляет оппозицию и развязывает войны. Если ты патриот и хочешь чтобы страна развивалась, то понимаешь, что сейчас позорный период истории, понимание этого для большинства придет позже.
+29
-3
+26
Как же многие стали путать Родину и государство.
Абсолютно не понимая, что это разные вещи.
Хотя тупым стадом же проще управлять.
+26
-11
+15
Ну как не понимаешь... Есть люди в областях /округах /краях, где совсем плохо. Уровень жизни, зарплаты, медицина... И они по делу ругают. Чем больше ты патриот, тем больше ты любишь, тем больше у тебя вопросов
+14
-4
+10
Страну никто не ругает, вечная подмена понятий. Страна и власть - разные вещи. Шевчук дал точное определение..
+20
-10
+10
Ответ mi1an
Комментарий скрыт
Открой форточку лучше
+14
-5
+9
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
Опять народ не тот у фанатов пути, не дорос до господ из правительства.
Только у фанатов пути черепа правильные
+9
0
+9
Ответ trashbox
Комментарий скрыт
Пыня где в 90ых был, не был сооучастником Собчака по позорному периоду истории?
+12
-3
+9
ну молодец, че. Только маленький нюанс прояснить он за Россию или за Путина.
+10
-2
+8
Ответ HRYNDEL
Вот вам пожалуйста и новый депутат в ГД готовый! Там вроде ещё у нас чернокожих нет, так будет!!!
Да будь я хоть негром преклонных годов
И то без сомнений и мути
Я русский бы выучил только за то,
Что им объясняется ....тин !
+7
0
+7
Ответ trashbox
Абсолютно. Это штампы 90-ых, и вопли тех самых крикливых меньшинств, не более того.
То есть для тебя родина и государство - это одно и тоже? Россия и путин одно и тоже?)))
+8
-1
+7
Ответ Dmitry Orlov
за километр видно
что ты людоедом был
+7
-2
+5
Ответ trashbox
Путин - это избранный большинством жителей РФ, законный президент РФ. Тебе придется жить с этим, бгг
Забавно, как ты от вопросов слился))))
патриот ты наш путинский)
+6
-1
+5
Ответ z9dz9286c2
Нам то не гони
за километр видно
+8
-4
+4
Да русский я, русский!
- нам то не гони)
+8
-4
+4
Ответ trashbox
Неа. Суть патриотов выразил Высоцкий в своё время: У меня есть претензии к властям моей страны, но решать я их буду не с вами. А суть "критикующих из-за границы" - собака лает, караван идёт.
И что, Высоцкий какие-то проблемы с властями решил?
+5
-1
+4
Ответ Владислав Никонов
Майгу приходит повестка. *через час* Майгу экстренно вылетел в Мали.
И в аэропорту Бамако дал интервью как любит Россию и не понимает тех, кто критикует
+4
0
+4
Ответ trashbox
Комментарий скрыт
Зеленскии кто? Никто. Если бы не война, его бы даже не выбрали на следующих выборах. Ну и классическии ответ - "а вот в 90". Период, когда советы только развалились, нефть за копейки, чеченские войны, а дружки Путина во всю занимались приватизацией.
+6
-3
+3
Ответ Владислав Никонов
Майгу приходит повестка. *через час* Майгу экстренно вылетел в Мали.
Если уже пришла, черта с два он вылетит, в стоп-лист в момент выписывания повестки вроде как вносят.
+3
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+3
— Так. Теперь давайте с эфиопским... футболистом.
— Я — русский и в Эфиопии никогда не был.
— Нам-то не гони!
+6
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+3
Ответ trashbox
Я как раз прямо и четко ответил - Путин представляет Российскую Федерацию. А вот ты завилял филеем. Особенно смешно про "Если на нас нападут, пойду воевать за Родину, но никак не за путина" Из окопов СВО пишешь ? Или опять просвистелся просто, как прочие либералы ?
Специально для тупеньких.
Если НА НАС нападут, то пойду.
А НЕ МЫ.
+4
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Ответ ДМ-1чемпион
Стало это те, кто ломанулся через "Верхний Ларс", а сейчас скулят и возвращаются в Россию, поняв все что им пели про плохую Россию ложь! И это факт!
В нике 1чемпион - это чемпион первой лиги?)))
Родился в России, живу в России, никуда не ломился.
Но чётко осознаю, где Родина, а где путин и прочие.
Если на нас нападут, пойду воевать за Родину, но никак не за путина.
+4
-2
+2
Ответ trashbox
Глазки протри и посмотри, где располагались базы НАТО до 1997 года, и где сейчас. Именно что - на нас напали. И не стоит себя причислять к "мы". И коль Вам стыдно называться русским Вы, батенька, не русский. Вы - никто (с)
Кто нас напал ?
Давай факты, ты же не балабол наверное ))))
Или в методичке ещё не написано ?
+3
-1
+2
Ответ trashbox
Как многие стали путать засохшие и отвалившиеся уже штампы с "собственным мнением".
Я разве не прав?
+7
-6
+1
Ответ trashbox
Зеленский - это президент Украины на данный момент. Вы же кричали, что если вам не нравится президент - вы его с лёгкостью поменяете ? Ну и как, меняете уже ?
Так он им нравится, не?
+1
0
+1
«Многие склонны путать два понятия: "Отечество" и "Ваше превосходительство"».
+4
-3
+1
Ответ HRYNDEL
Вот вам пожалуйста и новый депутат в ГД готовый! Там вроде ещё у нас чернокожих нет, так будет!!!
В Химках или где там Монсон был
+1
0
+1
Косплеит "Жмурки"
+2
-1
+1
Ответ ДМ-1чемпион
Это тот Шевчук, который внучек деда петлюровца, который вешал евреев и москалей!? Которого сослали в Сибирь!? Да он всю жизнь ненавидит Россию.
Слишком толсто троллите. Попробуйте потоньше.
+2
-1
+1
Он же из окопа это звездит? Из окопа ведь?
+3
-2
+1
Ответ Always_sam
не знаю как у вас в России, а у нас в России православной культурой что-то не пахнет :)
В Дагестане живете, наверно?
+1
0
+1
Вот вам пожалуйста и новый депутат в ГД готовый! Там вроде ещё у нас чернокожих нет, так будет!!!
+6
-6
0
Это всё происки недоброжелателей, и в тех же новых регионах вовсе не опасно.
+2
-2
0
Ответ trashbox
С инклюзивностью и прочим ЛГБТ - это не в РФ. Толерастии тут не будет.
ты бы хоть загуглил для начала что все эти слова значат. по телеку такое не объяснят
+1
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0
Ответ trashbox
Видимо, да. И ловля рекрутов, и отправка их на мясные штурмы - видимо, им тоже нравится.
Поясни, а как бы ты действовал, если на твою страну напали?
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Ответ Только Крылья
Юра под старости лет деменцию приобрел
Другое дело Кипелов, так и блещет умом
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тугой люмумба😵‍💫
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Ответ yuzhnyypolyus
Критикуешь в России - уезжай, уехал из России - не имеешь права критиковать из-за границы) Вся суть поzреотов)
Критикуешь - борись за свою правоту. Уехал - гавкай сколько угодно, но назад лучше не возвращайся. Думаю, это вполне разумно.
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Молодец, возьми с полки банан
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Ответ EzioFlava
Он же из окопа это звездит? Из окопа ведь?
Из окопа, на футбольной базе им выкопали окоп, оттуда они и звездят.
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Ответ trashbox
Либерал, да еще и АУЕшник. Как мило. Просто для информации: на Западе это (сообщение в полицию о преступлении) называется "здоровым гражданским обществом" Или это другоэ (tm) ?
Причём тут запад , если живем в России ? Мне плевать абсолютно , что ТАМ творится , но не плевать , что У НАС.
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Народ нормальный, как раз таки тот. Не те свалили в большинстве своём и это прекрасно.Теперь усердно доказывают сами себе, что сделали правильный выбор, поносят страну. Ума не хватает понять, что они сами именно не такие, а не народ, поэтому и свалили подальше. Теперь назад приезжают со слезливыми глазками и опущенными головами. Там-то нахрен никому не сдались.
Вы где это увидели про вернувшихся россиян? Официальная статистика говорит о том, что число утечка мозгов продолжается, и правительство готово попки целовать и золотые горы давать тем, кто уехал или планирует. Вы же понимаете, что подавляющее большинство уехавших, бежали не из-за отсутствия свободы слова или опасения мобилизации, а потому что надоело в этом жить.
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Ответ Alexander Lyakhov
Если не ошибаюсь, не когда он будет получать (он может вообще в аккаунт не заходить), а с момента, как она у него в личном кабинете появится. А появиться она должна тогда же, когда её выпишут. То есть теперь факт получения (в бумажном ли, в электронном ли виде) повестки значения не имеет, главное, что она выписана.
На основании сведений Реестра воинского учета будет формироваться общедоступный реестр направленных (врученных) повесток. Повестка считается врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре повесток.

https://www.consultant.ru/law/hotdocs/79989.html
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Ответ Ярик01
С момента вручения, ну это когда в госуслугах будут получать.
Если не ошибаюсь, не когда он будет получать (он может вообще в аккаунт не заходить), а с момента, как она у него в личном кабинете появится. А появиться она должна тогда же, когда её выпишут.
То есть теперь факт получения (в бумажном ли, в электронном ли виде) повестки значения не имеет, главное, что она выписана.
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Ответ Alexander Lyakhov
Если уже пришла, черта с два он вылетит, в стоп-лист в момент выписывания повестки вроде как вносят.
Занесёт кому надо что нужно и вылетит.
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Ответ trashbox
Кто из вас терпит ? У нас тут, в РФ, в таких случаях полицию вызывают.
Ну говорю, что ты терпила и стукач ещё.
Мне жаль, что такие как ты, болеют за Локомотив Москва.
Ещё наверное и паспорт оформил.
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