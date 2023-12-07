Хавбек «Пари НН» Майга: «Я за Россию, я патриот. Не понимаю тех, кто ругает страну, это неправильно»
Хавбек «Пари НН» Мамаду Майга считает себя патриотом России.
«У меня есть паспорт РФ. Я должен быть за ту страну, чей флаг представляю, чей паспорт имею на руках.
Часто вижу, как в интернете пишут плохо о России, говорят, что тут опасно. Но я живу здесь и знаю, что в России очень добрые люди.
Не понимаю тех, кто ругает страну. Это неправильно. Я за Россию! Моя семья здесь, я живу здесь, я патриот», – сказал малиец Майга.
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*через час*
Майгу экстренно вылетел в Мали.
Вся суть поzреотов)
Абсолютно не понимая, что это разные вещи.
Хотя тупым стадом же проще управлять.
Только у фанатов пути черепа правильные
И то без сомнений и мути
Я русский бы выучил только за то,
Что им объясняется ....тин !
патриот ты наш путинский)
- нам то не гони)
— Я — русский и в Эфиопии никогда не был.
— Нам-то не гони!
Если НА НАС нападут, то пойду.
А НЕ МЫ.
Родился в России, живу в России, никуда не ломился.
Но чётко осознаю, где Родина, а где путин и прочие.
Если на нас нападут, пойду воевать за Родину, но никак не за путина.
Давай факты, ты же не балабол наверное ))))
Или в методичке ещё не написано ?
https://www.consultant.ru/law/hotdocs/79989.html
То есть теперь факт получения (в бумажном ли, в электронном ли виде) повестки значения не имеет, главное, что она выписана.
Мне жаль, что такие как ты, болеют за Локомотив Москва.
Ещё наверное и паспорт оформил.