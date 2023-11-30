Новая неудача «МЮ», поражения «Зенита» и «Спартака», норвежские биатлонистки выиграли эстафету и другие новости

1. «Манчестер Юнайтед», ведя 2:0 у «Галатасарая», сыграл вничью (3:3) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Вратарь «МЮ» Андре Онана допустил несколько результативных ошибок. Теперь шансы манкунианцев на выход в плей-офф кажутся призрачными.

«Реал» победил «Наполи» (4:2), «Арсенал» разнес «Ланс» (6:0), «Бавария» на своем поле не выиграла у «Копенгагена» (0:0), «Интер» на выезде поделил очки с «Бенфикой» (3:3), отыгравшись со счета 0:3.

Российский хавбек Арсен Захарян впервые отыграл полный матч за «Реал Сосьедад», но снова остался без результативных действий. По итогам дня в 1/8 финала вышли «Арсенал» и ПСВ.

2. «Спартак», больше тайма играя в меньшинстве, уступил «Оренбургу» (0:1) в гостях в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. «Динамо» дома обыграло «Зенит» (1:0) – Смолов моментально забил после выхода на замену почти сразу после сомнительного удаления Карраскаля. «Ростов» и ЦСКА сыграли вничью (1:1), армейцы доигрывали в меньшинстве.

3. НХЛ. Гол Артемия Панарина помог «Рейнджерс» победить «Детройт» (3:2), Егор Чинахов забил во 2-м матче подряд, но его «Коламбус» проиграл «Монреалю» (2:4). «Вашингтон» одолел в гостях «Лос-Анджелес» (2:1).

4. Женская сборная Норвегии по биатлону выиграла эстафету на 1-м этапе Кубка мира в Эстерсунде, Швеция – 2-я, Германия – 3-я.

5. «Торпедо» обыграло «Локомотив» по буллитам в Фонбет Чемпионате КХЛ, ЦСКА победил минское «Динамо», «Витязь» уступил «Авангарду».

6. Дуэт Аннабель Морозов – Игорь Еременко прекратил работу с Анжеликой Крыловой, фигуристы планируют тренироваться в США. Они могут сменить спортивное гражданство на французское.

7. НБА. «Филадельфия» проиграла «Новому Орлеану», «Клипперс» взяли верх над «Сакраменто» и другие результаты.

8. МОК будет проверять россиян на соответствие критериям допуска до Олимпийских игр и во время них. Международный олимпийский комитет назвал Францию и США предпочтительными претендентами на проведение Олимпиад 2030 и 2034 годов.

9. Новости хоккея. Илья Ковальчук перейдет в «Спартак», 40-летний форвард возвращается в хоккей после пропуска двух сезонов. КХЛ отменила удаление Антона Малышева за блокировку Александра Никишина в игре со СКА при счете 3:3 в 3-м периоде, «Динамо» тогда получило 5 минут штрафа и пропустило. «Чикаго» расторг контракт с Кори Перри после драфта отказов. Ольга Бузова получила джерси от СКА с 1-м номером.

10. Хави – лучший испанский футболист в истории по версии FourFourTwo, Иньеста – 2-й, Касильяс – 3-й, Рамос – 5-й. Беккенбауэр – лучший немецкий футболист в истории, Герд Мюллер – 2-й, Маттеус – 3-й, Нойер – 7-й. Месси – лучший футболист в истории «Барселоны», Хави, Иньеста, Кройфф, Роналдиньо – в топ-5, Марадона – 6-й, Гвардиола – 19-й.

11. Финляндия, Дания и Эстония бойкотировали чемпионат мира по эстетической гимнастике из-за участия россиянок.

12. Магомед Исмаилов договорился с Камилом Гаджиевым о третьем бое с Владимиром Минеевым.

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