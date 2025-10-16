Экс-вингер «Лаваля» Тамузо, обвинявший Pfizer в травмах из-за вакцинации от ковида, проиграл суд и апелляцию. Доказать причинно-следственную связь не удалось

Футболист, обвинявший вакцину от ковида в травмах, проиграл суд.

Бывший вингер «Лаваля » Франсуа-Ксавье Фуму Тамузо завершил карьеру в 2024 году в возрасте 29 лет и подал в суд на фармацевтическую компанию Pfizer, обвинив ее в том, что произведенная ею вакцина от коронавируса является причиной его травм. Он также подал иск к Федерации футбола Франции (FFF) – организация обвинялась в том, что рекомендовала футболистам делать прививки.

Тамузо был вакцинирован в июле и августе 2021 года, а затем получил несколько травм: тендинопатию левого колена, разрыв ахиллова сухожилия и разрыв мениска. Его физиотерапевт предположил, что это может быть связано с «затяжным ковидом» или самой вакциной.

Футболист обратился в суд, требуя назначения судебно-медицинского эксперта и назначив марсельского юриста Эрика Лансароне, известного судебными процессами против фармацевтических компаний.

Компания Pfizer отрицала ответственность, утверждая, что травмы опорно-двигательного аппарата являются «классическими» среди футболистов и что никто из врачей Тамузо не ставил под сомнение вакцинацию. Суд первой инстанции отклонил жалобу экс-игрока в ноябре 2024 года.

Француз подал апелляцию, но проиграл и ее. Суд не смог установить причинно-следственную связь между травмами и вакцинацией.