«Арсенал» – «Ланс». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

«Арсенал» примет «Ланс» в 5-м туре Лиги чемпионов.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч Футбол 2».

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