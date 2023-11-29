«Арсенал» – «Ланс». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

Теги Ланс Лига чемпионов УЕФА Арсенал онлайны Футбол

«Арсенал» примет «Ланс» в 5-м туре Лиги чемпионов.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч Футбол 2».

Арсенал Англия – Ланс Франция
Дата проведения
29 ноября, 23.00, «Эмирейтс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
АрсеналРайя, Томиясу, Габриэл, Салиба, Зинченко, Эдегор, Райс, Хавертц, Мартинелли, Сака, Габриэл Жезус.
ЛансСамба, Гради, Данзо, Медина, Айдара, Франковски, Менди, Фюльжени, Абдул-Самед, Сотока, Ваи.

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3 комментария
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аполо
арсикам только победа
+2
-1
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& Co1366
За Арсенал 🔴
+2
-2
0
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Его Величество Златан
нужно сегодня ставить точку и выходить из группы , чтоб на последний матч не тратить силы
0
0
0
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