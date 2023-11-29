«Арсенал» – «Ланс». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
«Арсенал» примет «Ланс» в 5-м туре Лиги чемпионов.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.
Игру в прямом эфире покажет канал «Матч Футбол 2».
- Дата проведения
- 29 ноября, 23.00, «Эмирейтс»
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Арсенал –
Райя, Томиясу, Габриэл, Салиба, Зинченко, Эдегор, Райс, Хавертц, Мартинелли, Сака, Габриэл Жезус.
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