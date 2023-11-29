Андрей Сметанин: «У «Зенита» никогда не было и не будет такой народной любви и поддержки, как у «Динамо»
Андрей Сметанин считает, что у «Зенита» никогда не будет народной любви «Динамо».
«У «Зенита» есть бразильцы, много денег и выигранные благодаря этому титулы. Но никогда не было и не будет такой народной любви и поддержки, как у «Динамо» в матчах против «Зенита»!» – сказал бывший вратарь «Динамо».
Напомним, «Динамо» примет «Зенит» сегодня в 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
«Сейчас «Динамо» – хищник, «Зенит» – травоядный. Надеюсь, питерцы сыграют в вегетарианский футбол». Сметанин о матче в Кубке
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1) Клуб имени 20-летея без побед - первое место!
2) Клуб без побед Бог знает сколько - второе место!
Ну и Зенит,чемпион последних 5-ти лет, где-то там...
1. Зенит 27158 человек
2. Краснодар 22257 человек
3. Спартак 15793 человек
4. Факел 12286 человек
5. Балтика 11695 человек
6. Ростов 11018 человек
7. ЦСКА 10274 человек
8. Урал 9849 человек
9. Динамо 9681 человек
Про Питер вообще не говорю, но в 13+ миллионной Москве собирать зрителей меньше, чем в 0.5- миллионном Калининграде, 1.0 миллионном Воронеже, 1.5 миллионном Екатеринбурге - ну это явно симптом "широчайшей народной любви и поддержки", не иначе, кто бы сомневался!
Не иначе, как поиграв в Спартаке, Сметанин заразился там опасной и неизлечимой болезнью "народности", и теперь настойчиво пытается заразить этим вирусом болельщиков Динамо.
На паблике Динамо периодически появляются люди в комментариях, но на фоне вышеперечисленных, это капля в море)
Это как спросить человека, кем ты был до того, как не научится читать.
Вывод: Сметанин хочет сказать, что Динамо массово поддерживают лишь два-четыре раза в году. И не ЗА, а ПРОТИВ кого-то