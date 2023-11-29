Андрей Сметанин: «У «Зенита» никогда не было и не будет такой народной любви и поддержки, как у «Динамо»

Андрей Сметанин считает, что у «Зенита» никогда не будет народной любви «Динамо».

«У «Зенита» есть бразильцы, много денег и выигранные благодаря этому титулы. Но никогда не было и не будет такой народной любви и поддержки, как у «Динамо» в матчах против «Зенита»!» – сказал бывший вратарь «Динамо».

Напомним, «Динамо» примет «Зенит» сегодня в 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

«Сейчас «Динамо» – хищник, «Зенит» – травоядный. Надеюсь, питерцы сыграют в вегетарианский футбол». Сметанин о матче в Кубке

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