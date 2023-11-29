Андрей Сметанин: «У «Зенита» никогда не было и не будет такой народной любви и поддержки, как у «Динамо»

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Андрей Сметанин Спорт-Экспресс Футбол

Андрей Сметанин считает, что у «Зенита» никогда не будет народной любви «Динамо».

«У «Зенита» есть бразильцы, много денег и выигранные благодаря этому титулы. Но никогда не было и не будет такой народной любви и поддержки, как у «Динамо» в матчах против «Зенита»!» – сказал бывший вратарь «Динамо».

Напомним, «Динамо» примет «Зенит» сегодня в 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

«Сейчас «Динамо» – хищник, «Зенит» – травоядный. Надеюсь, питерцы сыграют в вегетарианский футбол». Сметанин о матче в Кубке

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

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93 комментария
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pogbadrogba
Да Господи, сколько можно, меня уже слово «народное» бесить начинает🤦
ЗАБИРАЙТЕ ХОТЬ ВСЮ ЛЮБОВЬ СВОИХ ВСЕХ ТРЕХ С ПОЛОВИНОЙ БОЛЕЛЬЩИКОВ И ОТСТАНЬТЕ ОТ НАС, ДАЙТЕ СПОКОЙНО ШТАМПОВАТЬ ЧЕМПИОНСТВА)
+112
-24
+88
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MstAndreev
"Народ за ментов!" - добавил Андрей Сметанин
+81
-6
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a.k.a. DRAGON0928
Ответ argentina10
Комментарий скрыт
Дискутировать с болельщиками Спартака о популярности это понятно. Но когда болельщики Динамо говорят что их клуб популярнее.....
+78
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Алексей Тишкин
пускай откроет трансляции игр Зенита Морозова и Петржелы, и посмотрите сколько тогда ходило на Петровский и в Петровский парк, ну так для сравнения народной любви)
+51
-11
+40
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тралмейстер
Когда говорят про СМ - понять могу, но Динамо...
Самые популярные клубы страны (их версия).
1) Клуб имени 20-летея без побед - первое место!
2) Клуб без побед Бог знает сколько - второе место!
Ну и Зенит,чемпион последних 5-ти лет, где-то там...
+31
-10
+21
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reteka
Про Спартак бы ещё согласился. Но чтобы назвать Динамо народными любимцами надо очень долго пить.
+23
-4
+19
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градус ненависти
Андрей, сколько там вам осталось по маяковскому счётчику? Занимайтесь делом
+20
-5
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Анатолий Дмитриевич
Ответ Федя Букин
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если бы ты знал, как выглядел стадион Луч, то понял бы, что оподливился. так как вмещал он человек 800 не больше)
+13
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Алексей Кузнецов
Ответ argentina10
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Если он прав, что "Динамо" популярнее "Зенита", то почему в 2008 году на "Динамо" в Москве ходило чуть больше чем на "Москву"? И при этом уступало трем другим московским командам?
+19
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Николай Селезнев
ЭТО ТОЧНО - ПО КОЛИЧЕСТВУ БОЛЕЛ НА ТРИБУНАХ СРАЗУ ВИДНО, ЧТО СМЕТАНИН ПРАВ
+9
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Назар Игорь
Динамо не было и наверняка никогда не будет чемпионом России. Утешайтесь "всенародной" любовью, которая тоже закончилась в 1945 году.
+16
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JohnySPB
Ответ Федя Букин
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1993.11.07, Лужники Спартак -Ростсельмаш, 1500 зрителей. Дальше-то что? Зенит самая посещаемая российская команда в чемпионатах СССР, и с запасом самая посещаемая команда в истории чемпионатов России.
+8
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Celsius
Домашняя посещаемость 2023/2024:
1. Зенит 27158 человек
2. Краснодар 22257 человек
3. Спартак 15793 человек
4. Факел 12286 человек
5. Балтика 11695 человек
6. Ростов 11018 человек
7. ЦСКА 10274 человек
8. Урал 9849 человек
9. Динамо 9681 человек
Про Питер вообще не говорю, но в 13+ миллионной Москве собирать зрителей меньше, чем в 0.5- миллионном Калининграде, 1.0 миллионном Воронеже, 1.5 миллионном Екатеринбурге - ну это явно симптом "широчайшей народной любви и поддержки", не иначе, кто бы сомневался!
Не иначе, как поиграв в Спартаке, Сметанин заразился там опасной и неизлечимой болезнью "народности", и теперь настойчиво пытается заразить этим вирусом болельщиков Динамо.
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Ingvar Andreasson
Какой "такой"? Никакой, он имел ввиду? Я могу ещё понять, когда так говорят болелы Спартака, ибо их реально много, но, Динамо?! Серьёзно?? Я за всю жизнь, может мне так просто везёт, но НИ РАЗУ не встречал живого болельщика Динамо. Болельщиков Зенита встречал, болельщиков Спартака встречал, болел ЦСКА тоже, даже болельщиков Локо встречал, но болел Динамо - никогда. Так о какой же любви народной он тогда вещает?
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Vint-Z
Они там сговорились что-ли? Какое Динамо, у него в огромной Москве болельщиков нет, что уж про всю остальную страну говорить. Просто в матчах Зенита с любым соперником, в том числе и с Динамо, очень многие болеют именно ПРОТИВ Зенита. По разным причинам, зачастую далеким от самого футбола. А Динамо недалеко от того же Торпедо ушло по части популярности.
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Edo Milanian
Ответ Александр Жердин
Полтора землекопа? Не смешил бы!
Раз Динамо, то робокопа
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Николай Дещенко
Ответ MstAndreev
"Народ за ментов!" - добавил Андрей Сметанин
И смутился: "Вот это я сказанул!"
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SPB Patriot
Стоит отметить, что кубок УЕФА и первые чемпионства Зенит выиграл без бразильцев. А к ментам у нас в стране и правда народная любовь)
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Александр Жердин
Ответ Edo Milanian
Раз Динамо, то робокопа
Но всё равно - полтора.
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Архитектор Мендисабаль
В Петровском парке есть маяк!
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Иван1984
Мне кажется если не брать мильтонов, то трудно найти болельщика Динамо. У нас вот команда на район играем, где-то 25 человек. Из них 5 болеют за зенит, 3-4 за цска, остальные понятно за кого или просто равнодушные к нашей премьер-лиге. +/- везде такой расклад, кроме Питера.
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юра георгиевский
Дожили. Уже команда мильтонов оказывается стала «народной». Даже не смешно. Кому надо в России болеть за средненькую команду, которую всё время курировал сам Берия-говорез .....?! Сметанин перешёл на какие-то, тяжёлые соли.
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ZarvuR2020
Ждём гражданскую войну между Динамо и Спартаком за звание народный.
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igo sarSM
не зря говорят, что вратари - немного больные люди.
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Александр Жердин
Полтора землекопа? Не смешил бы!
+9
-7
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Андрей Корсаков
Какая следующая московская команда заявит о всенародной любви к ней, делаем ставки.
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GK
Интересно, а Сметанин застал знаменитую кричалку болельщиков Динамо "Вперед, уб###ки! Вперед, ту##е!"? Любовь своеобразная бывает)))
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МЮЮ
Зачем такую дичь вообще публиковать? Мало ли какой еще Сметанин решит пердануть.
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Gerzhog
В России народная любовь к полиции)))))))))))))) этому больше не наливать
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юра георгиевский
Ответ АРХАТ
Сметанин живёт советским временем К Спартаку ещё применимо народная команда, но к Динамо)
Сметанин просто махнул пару стаканов водки. Вот и всё.
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ЭмильК
Кто вообще болеет за Динамо))) динамо, торпедо, химки, локо. Кому нужны вообще эти команды
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Олег Сагайдачный
Где их нахлдят, и зачем публикуют мнение каких-то сметанниковых?
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Жорег Борщофф
Ответ мутятя
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А при чём тут количество команд? Вы сравниваете яблоки, груши, апельсины, ананасы и вишни.
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Evgen51Sever
Я сужу по пабликам. Одни из самых активных пабоиков - Зенит, Спартак, ЦСКА, Локо, Краснодар. Там всегда можно пообсуждать матчи с болельщиками, даже если ты не болеешь ни за одну из команд, а просто смотришь матч.

На паблике Динамо периодически появляются люди в комментариях, но на фоне вышеперечисленных, это капля в море)
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Жорег Борщофф
Ответ Конь из Мытищ
Ребята из Ленинграда!, а где ваш клуб был до Газпрома?
Некорректный вопрос. Так можно про любой успешный клуб написать, но зачем? Сейчас такой период.
Это как спросить человека, кем ты был до того, как не научится читать.
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L.A.S_Vegas_777_
Он головой ударился?
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FETISH
Это сарказм?
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freeman123
Ответ trof
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У всех бесплатно, ясно.🤡
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Алексей Кузнецов
Ответ trof
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Самый посещаемый домашний матч у твоего любимого клуба в этом сезоне знаешь с кем? С "Зенитом" 33 тысячи зрителей. Тоже бесплатные билеты раздавали?
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jwbmwbqvih
Ну,кстати,я за них подтапливал немного когда куефа брали,как и за коней. А сейчас этого почему-то нет.
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Mikhail 1968
У Сметанина на днях внук родился, видно Андрюха до сих пор не протрезвел
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Трент Резнор
😂 у пацанов со дна столько гонора
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Гиперактивный осьминог
Каждый день какой-то полузабытый футболист вылезает с очень нужным мнением, какая же команда самая популярная или народная. Можно интересных новостей, пожалуйста? 😭
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Indurain Larraya
Ответ Саша Пушкин
Счетчик же вели во вражеской Инсте. Если её запретили в наших широтах, то можно считать, что маяк перестал светить? Благо спартаковский счетчик без титулов располагался на отдельном сайте и до сих пор радует. П.С. Сейчас проверил и спартаковский счетчик не открывается. Ушла эпоха...
Маяковский счетчик придумал и вёл парень из актива "Локо" еще в глубоких нулевых годах в ЖЖ в самом популярном сообщество про футбол - тогда Инсты еще отродясь в помине не существовало. Не помню его прозвище, звали Максим Михайлыч, сейчас его нет в живых
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Трент Резнор
Место мусора в мусоропроводе
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Bot Vinnik
Заметьте, не просто любви, а "как у Динамо в матчах против Зенита"
Вывод: Сметанин хочет сказать, что Динамо массово поддерживают лишь два-четыре раза в году. И не ЗА, а ПРОТИВ кого-то
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Николай Дещенко
Ответ Алексей Тишкин
пускай откроет трансляции игр Зенита Морозова и Петржелы, и посмотрите сколько тогда ходило на Петровский и в Петровский парк, ну так для сравнения народной любви)
Тут дело не в командах, а в народах. Один позорит героев футбола прошлого нытьем, завистью, ненавистью ко всему и всем. Другой - с комадой преодолевает трудности и строит героическое будущее города и футбола.
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freeman123
Ответ Ingvar Andreasson
Какой "такой"? Никакой, он имел ввиду? Я могу ещё понять, когда так говорят болелы Спартака, ибо их реально много, но, Динамо?! Серьёзно?? Я за всю жизнь, может мне так просто везёт, но НИ РАЗУ не встречал живого болельщика Динамо. Болельщиков Зенита встречал, болельщиков Спартака встречал, болел ЦСКА тоже, даже болельщиков Локо встречал, но болел Динамо - никогда. Так о какой же любви народной он тогда вещает?
Я одного видел, лет 13 назад
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Жорег Борщофф
Ответ dimitrii36
смешно само то, что народное достояние заботится о вас
Это не смешно, а замечательно.
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Жорег Борщофф
Ответ Саша Пушкин
Комментарий удален модератором
Популизм.
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