Смолов забил «Зениту» через минуту после выхода на замену. Форвард «Динамо» отпраздновал гол, качая ребенка в люльке
Федор Смолов открыл счет в матче с «Зенитом».
«Динамо» принимает «Зенит» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
Смолов забил в ворота «Зенита» после передачи Муми Нгамале на 74-й минуте матча – спустя минуту после выхода на замену.
Нападающий «Динамо» отпраздновал гол, изображая покачивание ребенка в люльке. Напомним, ранее в этом месяце у Смолова и его жены Карины Истоминой родилась дочь.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию игры (1:0, второй тайм).
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Смолов молодчина, очень красивый гол забил.