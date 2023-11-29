Смолов забил «Зениту» через минуту после выхода на замену. Форвард «Динамо» отпраздновал гол, качая ребенка в люльке

Теги Зенит Федор Смолов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Муми Нгамале Футбол

Федор Смолов открыл счет в матче с «Зенитом».

«Динамо» принимает «Зенит» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Смолов забил в ворота «Зенита» после передачи Муми Нгамале на 74-й минуте матча – спустя минуту после выхода на замену.

Нападающий «Динамо» отпраздновал гол, изображая покачивание ребенка в люльке. Напомним, ранее в этом месяце у Смолова и его жены Карины Истоминой родилась дочь.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию игры (1:0, второй тайм).

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28 комментариев
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igls54
Пусть ребенок будет также хорош и красив, как эта комбинация и гол
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Roman Araslanov
Федя хорош!
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Гамарджоба Генацвале
Федя - скорострел.
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Валерий Сергеевич
Всех Динамовцев с победой!!!
+7
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ECB
Ди-на-мо !!!!!!! Мо-лод-цы !!!!!!!
+5
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Nick Crosier
Красивая комбинация.
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Алексей Иванов
Динамиков с победой!!!!
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Лурц
Поздравляю Динамо!
Смолов молодчина, очень красивый гол забил.
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Спартак Уокер
Гол просто великолепный
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Макар
Разыграли хорошо и завершение отличное
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Vićtor Diaź
Семак в ответ выпустил защитника Фернандеса)))
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Machine Head
Засадил своего богатыря по самые гланды!
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Simon Petrikov
сегодня был Смолов здорового человека
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Доктор Верховцев
Федька-колхозник нынче молодец.
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Ubik-city
Федор Смолов подарил Карине Истоминой гол «Зениту».
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закрыт по беспределу
Как по заказу
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Faust Doc
Федя красава, отличная комбинейшн!
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Machine Head
Ответ Валерий Сергеевич
Всех Динамовцев с победой!!!
Сергеич , приветствую . Красиво Динамо игралось весь матч. Ну и гол великолепный .
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Валерий Сергеевич
Ответ Machine Head
Сергеич , приветствую . Красиво Динамо игралось весь матч. Ну и гол великолепный .
Привет Константин! И тебя с победой! Жаль вчера в шайбу проиграли, но ничего, 25-го декабря приедут, теперь Рубин и Факел надо обыгрывать и готовится к Новому году!
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siberiankiss
В какое же днище играл Зенит)) ни одного удара в створ, просто болото
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ECB
Гол шикарный !!!
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ECB
Динамо порадовало не только красивым голом, но и тем, что не было манжража в конце матча, спокойно оборонялись, пытались прессинговать... Молодцы, приятно было смотреть !!! Удачи динамовцам в следующих матчах !!!
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ECB
* мандража *
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Machine Head
Ответ Валерий Сергеевич
Привет Константин! И тебя с победой! Жаль вчера в шайбу проиграли, но ничего, 25-го декабря приедут, теперь Рубин и Факел надо обыгрывать и готовится к Новому году!
Да , шесть очков перед перерывом не помешают. Было бы здорово. В принципе игра у нас очень достойная . В такую погоду весь матч в давление играть , просто молодцы. В защите не накосячили ни разу. Хотя было волнительно немного при угловых.
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Faust Doc
Ответ siberiankiss
В какое же днище играл Зенит)) ни одного удара в створ, просто болото
Этот ноунейм с раздутым лицом в это футбол брат будет огорчён
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