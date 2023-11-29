Смолов забил «Зениту» через минуту после выхода на замену. Форвард «Динамо» отпраздновал гол, качая ребенка в люльке

Федор Смолов открыл счет в матче с «Зенитом».

«Динамо» принимает « » в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Смолов забил в ворота «Зенита» после передачи на 74-й минуте матча – спустя минуту после выхода на замену.

Нападающий « » отпраздновал гол, изображая покачивание ребенка в люльке. Напомним, ранее в этом месяце у и его жены Карины Истоминой родилась дочь.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию игры (1:0, второй тайм).

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