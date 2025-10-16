Аршавин об итоге конфликта Сперцяна и Ндонга: «Не думаю, что Эдик прям такой расист. Просто когда у тебя эмоции, нервы от игры, это влияет. Здорово, что все так завершилось»

Андрей Аршавин прокомментировал итог конфликта Эдуарда Сперцяна и Усмана Ндонга.

«Ахмат » уступил «Краснодару » в 11-м туре Мир РПЛ (0:2). У Эдуарда Сперцяна и Усмана Ндонга возникла стычка в конце матча. После игры Ндонг заявил, что Сперцян назвал его «черным говном ». Сперцян это опроверг: «Это он мне сказал: «La concha tu madre ».

Сегодня КДК РФС дисквалифицировал Ндонга на два матча (один условно), Сперцян оштрафован на 150 тысяч рублей.

«Здорово, что все так завершилось. Я смотрел это в прямом эфире. Честно, мне кажется, что судья погорячился, удалив Ндонга, потому что Сперцян минимум действовал так же. Просто Ндонг помощнее и повыше, поэтому его плечо попало в лицо Эдику. А Сперцян там еще и дорисовал. Даже несмотря на то, что у него была кровь. Это точно не было вызвано ударом Ндонга.

Мне кажется, что в этом эпизоде нужно было показать по желтой карточке, потому что Сперцян провоцировал это столкновение – он раза два или три сам подходил. Здесь чисто антропометрия сказалась. Странно было бы, если бы Ндонг упал после того, как его Сперцян в живот тыкал. Покажи здесь желтые карточки – и все было бы нормально, не надо было бы вызывать КДК.

Понятно, что Ндонг говорил, будто Сперцян его называл всякими некрасивыми словами, и я думаю, что это точно так. Но не думаю, что Эдик прям такой расист. Просто когда у тебя эмоции, нервы от игры, обида за неправильный эпизод или решение судьи – это влияет. Всегда все должно заканчиваться тем, чем оно закончилось. И слава богу», – сказал бывший полузащитник сборной России, «Арсенала» и «Зенита».

Глава КДК: «Ндонг извинился за ситуацию со Сперцяном. Между ними возникло недопонимание сказанного. Стороны не имеют друг к другу претензий, конфликт исчерпан»