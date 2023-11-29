«Барса» в плей-офф ЛЧ, 9-я победа СКА подряд, Месси – лучший футболист XXI века по версии FourFourTwo и другие новости

1. В 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» победила «Порту» (2:1) дома, «ПСЖ» на 98-й минуте ушел от поражения в игре с «Ньюкаслом» (1:1) благодаря голу с пенальти, «Манчестер Сити» справился с «Лейпцигом» (3:2), «Милан» проиграл «Боруссии» Дортмунд (1:3) на своем поле. Все результаты дня – здесь.

В 1/8 финала турнира вышли «Барселона», «Атлетико», «Боруссия» и «Лацио».

2. СКА одержал 9-ю победу подряд – над московским «Динамо», «Ак Барс» обыграл «Ладу», «Нефтехимик» уступил «Металлургу» и другие результаты дня в Фонбет Чемпионате КХЛ.

3. У Романа Ротенберга и Геннадия Тимченко могут изъять арену в Хельсинки. Новый пакет санкций Евросоюза позволит сделать это.

4. «Локомотив» и «Балтика» сыграли вничью (2:2) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. За москвичей дубль сделал форвард Тимур Сулейманов, забив второй гол на 93-й минуте.

5. «Чикаго» поместил Кори Перри на драфт отказов для расторжения контракта. Клуб объяснил это так: «Он совершил неприемлемый поступок, нарушив два условия – контракт и внутренние правила клуба, направленные на безопасное обеспечение рабочей среды», но «это не касается хоккеистов или их семей». Был слух про связь игрока с матерью Коннора Бедарда.

6. «Манчестер Юнайтед» может пригласить Карло Анчелотти на пост главного тренера, клуб недоволен работой Эрика тен Хага. Однако в Бразильской конфедерации футбола уверены, что тренер «Реала» возглавит сборную Бразилии, потому что есть «юридические гарантии».

7. НХЛ. «Нью-Джерси» вырвал победу у «Айлендерс» (5:4 после 2:4 с победным голом на 59:37), Сорокин пропустил 5 шайб. «Питтсбург» уступил «Нэшвиллу» (2:3 ОТ), несмотря на 10-й гол Малкина в сезоне. «Каролина» была сильнее «Филадельфии» (4:1), Кочетков отразил 28 из 29 бросков и стал 1-й звездой. Все результаты дня – здесь.

8. НБА. Внутрисезонный турнир. «Майами» проиграл «Милуоки» и другие результаты.

9. Лионель Месси признан лучшим футболистом XXI века по версии FourFourTwo. Криштиану Роналду – 2-й, Андрес Иньеста – 3-й, Роналдиньо – в топ-5, Зинедин Зидан – 6-й, Роналдо – 17-й.

10. Грухвина и Корнев выиграли лыжные спринты на 100 м в прологе Кубка России по биатлону, Емерхонов и Казакевич – 3-и.

11. В футболе могут появиться временные удаления на 10 минут за грубые тактические фолы. Правило могут опробовать уже в следующем сезоне.

12. Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас не смогут отобраться на Олимпиаду напрямую. Испанским теннистам понадобятся wild card.

13. Деньги от продажи «Челси» предлагали передать не Украине, а Израилю после атаки ХАМАС. Идею выдвинули Роман Абрамович или израильтяне, но Великобритания отказала.

14. Будни фигуристок. Камила Валиева приняла участие в съемках сериала «Котострофа». Алина Загитова поучаствует в новогоднем представлении «История игрушек» в Москве.

15. Паралимпийский пловец Чатуронг Суксук из Таиланда застрелил свою невесту и еще троих человек во время свадьбы. А потом покончил с собой.

Цитаты дня:

Фетисов о допуске россиян к турнирам: «Творящийся беспредел – упущение ООН. Она упустила момент, отдав все права МОК, хотя участвуют страны, тратятся государственные деньги»

«Калешин сам виноват. Ты не можешь идти против системы, она тебя съест. Думаю, это указ сверху, не знаю, от министра спорта или откуда, или через РФС». Попов об отставке тренера

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