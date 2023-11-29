Томас Бах: «НОК Израиля и Палестины пребывают в мирном сосуществовании на протяжении десятилетий. Это дает нам возможность общаться с обеими сторонами»
Глава Международного олимпийского комитета высказался о конфликте Израиля и Палестины.
«Что касается Израиля и Палестины, у нас есть одно преимущество в этой ситуации, потому что в олимпийском движении мы имеем то, что в политическом мире называется решением о двух государствах.
У нас решение уже давно существует – два национальных олимпийских комитета пребывают в мирном сосуществовании на протяжении десятилетий.
Эта ситуация дает нам возможность общаться с обеими сторонами», – заявил Бах на саммите МОК в Париже.
Томас Бах открыл мне глаза на истинное значение этого слова.
И все остальные федерации вместе с ним
Чё сидите то. Готовьте Игры Дружбы, антидопинговую систему подтяните и зовите всех кроме европейцев (сами если что захотят, приедут), американцев/канадцев и японцев. Утрите им нос уже.
Хватит быть куколдами.
Израиль не выступает против Палестины на соревнованиях. Палестина не выступает против Израиля. Почему? Да потому что война с Газой, а не с палестиной.