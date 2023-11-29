Томас Бах: «НОК Израиля и Палестины пребывают в мирном сосуществовании на протяжении десятилетий. Это дает нам возможность общаться с обеими сторонами»

Глава Международного олимпийского комитета высказался о конфликте Израиля и Палестины.

«Что касается Израиля и Палестины, у нас есть одно преимущество в этой ситуации, потому что в олимпийском движении мы имеем то, что в политическом мире называется решением о двух государствах.

У нас решение уже давно существует – два национальных олимпийских комитета пребывают в мирном сосуществовании на протяжении десятилетий.

Эта ситуация дает нам возможность общаться с обеими сторонами», – заявил Бах на саммите МОК в Париже.