Томас Бах: «НОК Израиля и Палестины пребывают в мирном сосуществовании на протяжении десятилетий. Это дает нам возможность общаться с обеими сторонами»

Теги МОК Томас Бах Политика Р-Спорт Легкая атлетика

Глава Международного олимпийского комитета высказался о конфликте Израиля и Палестины.

«Что касается Израиля и Палестины, у нас есть одно преимущество в этой ситуации, потому что в олимпийском движении мы имеем то, что в политическом мире называется решением о двух государствах.

У нас решение уже давно существует – два национальных олимпийских комитета пребывают в мирном сосуществовании на протяжении десятилетий.

Эта ситуация дает нам возможность общаться с обеими сторонами», – заявил Бах на саммите МОК в Париже. 

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31 комментарий
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Arty Novikoff
До недавнего времени мне казалось, что я понимаю значение слова "лицемерие".

Томас Бах открыл мне глаза на истинное значение этого слова.
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Как дела на заводе
Да что ты, черт побери, такое несешь?))
+43
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Сергей Петров
Это же просто торжество лицемерия и алчности. Да, я могу понять мотивацию отстранения России, но слова Баха лишний раз подтверждают что МОК очень плотно лёг под Америку.
+33
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Last avenger
НОК России и Украины пребывают в мирном сосуществовании на протяжении десятилетий. Это дает нам возможность общаться с обеими сторонами». дальше черный кадр и выстрел, как в Бригаде
+16
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Levaevich
а Российский НОК наверно десятилетиями там погромы устраивает.
И все остальные федерации вместе с ним
+17
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Максим Прокофьев
А ведь он мог хотя бы промолчать а не нести подобную наглую ложь? Только мы это видим или в мире ещё остались здравомыслящие? Не спорю, могут ненавидеть Россию раз так заказано, создать кривые, однобокие правила игры, ну так играйте по ним до конца, а не меняйте на ходу, в ситуации где всё ещё более кроваво и грязно...
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La Gushka
Трудно представить ситуацию и картину поля боя НОКа с НОКом!
+5
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And-Rover
А наши так и будут надеяться что дадут лицензию Русада, вернут символику всю и допустят...

Чё сидите то. Готовьте Игры Дружбы, антидопинговую систему подтяните и зовите всех кроме европейцев (сами если что захотят, приедут), американцев/канадцев и японцев. Утрите им нос уже.

Хватит быть куколдами.
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Ivan Ivanych
Лучше бы промолчал, тогда всё выглядело бы не так глупо. Хотяяя... Итак всё выглядит глупее некуда
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Гусеконь
неудобно конечно получилось. Играешь в демократию и защиту слабых, а потом Израиль снова отчебучивает
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Nick Crosier
Бах совсем плох стал.Сначала казалось что он просто боится,а сейчас видно,Что полная гнил,как сказал Буффон:"Мусорный бак вместо сердца"
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MoleculaRU
НОК Украины можешь помирить с ОКР?
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Максим Черкашин
А НОК хамас?:))))
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beltravel71
Козлина
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filippa
что он несет ?
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Александра Чиркова
Лицемерие и коррумпированность МОКа не знает пределов....доколе это терпеть?
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евгений мозер
Ответ Сергей Петров
Это же просто торжество лицемерия и алчности. Да, я могу понять мотивацию отстранения России, но слова Баха лишний раз подтверждают что МОК очень плотно лёг под Америку.
лег это когда взаимно, МОГ просто нагнули и пользуются им всем цивилизованным миром
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AlonRaven
Ответ Максим Прокофьев
А ведь он мог хотя бы промолчать а не нести подобную наглую ложь? Только мы это видим или в мире ещё остались здравомыслящие? Не спорю, могут ненавидеть Россию раз так заказано, создать кривые, однобокие правила игры, ну так играйте по ним до конца, а не меняйте на ходу, в ситуации где всё ещё более кроваво и грязно...
Россия выступает против Украины на соревнованиях. Украина против России на соревнованиях.
Израиль не выступает против Палестины на соревнованиях. Палестина не выступает против Израиля. Почему? Да потому что война с Газой, а не с палестиной.
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AlonRaven
Ответ MoleculaRU
НОК Украины можешь помирить с ОКР?
Окр вообще-то тоже заявляли, что Украину не стоит допускать до соревнований...
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heache
Ответ Как дела на заводе
Да что ты, черт побери, такое несешь?))
конкурент виталика - палец поднял вдаль посмотрел
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AlonRaven
Ответ Levaevich
а Российский НОК наверно десятилетиями там погромы устраивает. И все остальные федерации вместе с ним
Российский НОК, вообще-то, заявил о том, что Украину надо отстранить от соревнований. Украинский тоже самое заявил и про Россию позднее.
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AlonRaven
Ответ La Gushka
Трудно представить ситуацию и картину поля боя НОКа с НОКом!
Например, когда оба НОК говорят о том, что другого надо отстранить от соревнований.
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pizzatcarizza
Ответ Arty Novikoff
До недавнего времени мне казалось, что я понимаю значение слова "лицемерие". Томас Бах открыл мне глаза на истинное значение этого слова.
Как-будто он что-то решает. Ну лопочет всякое в общении с журналистами. Что ему еще остается?
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Сергей Галынский
что?
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Сергей Маслов
Блистательный Бах, просто зеркало с Путина, нас там нет, пенсионный возвразт не повышу, ну какая красота!!!
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Куприн
Газа и Палестина- это не одно и то же.
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БезызбежноНаКрасный
Он так троллит?
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lus
Бла-бла-бла...
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