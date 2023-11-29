НБА. «Филадельфия» сыграет в гостях с «Новым Орлеаном», «Сакраменто» примет «Клипперс» и другие матчи

В среду, 29 ноября, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся семь матчей.

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НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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