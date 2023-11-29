НБА. «Филадельфия» сыграет в гостях с «Новым Орлеаном», «Сакраменто» примет «Клипперс» и другие матчи
В среду, 29 ноября, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся семь матчей.
«Филадельфия» сыграет в гостях с «Новым Орлеаном», «Сакраменто» примет «Клипперс».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 30 ноября, 03.00, «Amway Center»
- Дата проведения
- 30 ноября, 03.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 30 ноября, 03.30, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 30 ноября, 04.00, «FedExForum»
- Дата проведения
- 30 ноября, 04.00, «Smoothie King Center»
- Дата проведения
- 30 ноября, 05.00, «Ball Arena»
- Дата проведения
- 30 ноября, 06.00, «Golden 1 Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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