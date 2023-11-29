НБА. «Филадельфия» сыграет в гостях с «Новым Орлеаном», «Сакраменто» примет «Клипперс» и другие матчи

Теги результаты Денвер Детройт Хьюстон Клипперс Лейкерс Мемфис Новый Орлеан Орландо Филадельфия Финикс Сакраменто Торонто НБА Вашингтон Юта Баскетбол

В среду, 29 ноября, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся семь матчей.

«Филадельфия» сыграет в гостях с «Новым Орлеаном», «Сакраменто» примет «Клипперс».

НБА

Регулярный чемпионат

Орландо – Вашингтон
Дата проведения
30 ноября, 03.00, «Amway Center»
Онлайн матча

Детройт – Лейкерс
Дата проведения
30 ноября, 03.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча

Торонто – Финикс
Дата проведения
30 ноября, 03.30, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча

Мемфис – Юта
Дата проведения
30 ноября, 04.00, «FedExForum»
Онлайн матча

Новый Орлеан – Филадельфия
Дата проведения
30 ноября, 04.00, «Smoothie King Center»
Онлайн матча

Денвер – Хьюстон
Дата проведения
30 ноября, 05.00, «Ball Arena»
Онлайн матча

Сакраменто – Клипперс
Дата проведения
30 ноября, 06.00, «Golden 1 Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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3 комментария
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Сергей Поляков
Надеюсь,Королей хватит на еще один подвиг.Go Kings!
+2
0
+2
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vzi
Филадельфия 76: только победа
0
0
0
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Stone Cold
Дровосеки из Детройта затопчут Девиса, думаю возможна победа
0
0
0
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