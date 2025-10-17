Рикарду Са Пинту: «Роналду – лучший игрок в истории Португалии и один из лучших в мировой истории. Он по-прежнему голоден и хочет бить рекорды»
Рикарду Са Пинту назвал Криштиану Роналду одним из лучших игроков в истории.
Футболисты вместе играли в «Спортинге».
«Он феномен. Криштиану – лучший игрок в истории Португалии и один из лучших в мировой истории.
Тогда у него была такая же страсть, как и сегодня. Он по-прежнему голоден, он по-прежнему хочет бить рекорды, и теперь он знает, как лучше управлять своим телом и нагрузкой. Это впечатляет», – сказал бывший нападающий «Спортинга».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
