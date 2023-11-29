«Ростов» – ЦСКА – 1:1. Заболотный забил головой в падении, Мойзеса удалили на 77-й

Теги ЦСКА Ростов Кирилл Набабкин ФОНБЕТ Кубок России Антон Заболотный Николай Комличенко Мойзес Барбоза онлайны Футбол

ЦСКА и «Ростов» сыграли вничью (1:1) в 1-м матче 1/4 финала Фонбет Кубка России.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию игры Пути РПЛ.

На 8-й минуте защитник гостей Кирилл Набабкин забил в свои ворота. На 32-й форвард армейцев Антон Заболотный сравнял счет, забив головой в падении.

На 77-й минуте бразильский защитник ЦСКА Мойзес Барбоза был удален за фол последней надежды – он рукой прервал полет мяча, который мимо него прокинул форвард «Ростова» Николай Комличенко.

Ответная встреча пройдет в середине марта 2024 года.

Ростов – ЦСКА 1:1 (1:1, 0:0)
Дата проведения
29 ноября, 18.15, «Ростов-Арена»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 8, автогол Набабкин, 1:1 – 32 Заболотный.
РостовМедведев, Лангович (Вахания, 46), Терентьев, Прохин (Голенков, 83), Кирш, Игнатов, Акбашев (Глебов, 66), Щетинин, Тугарев, Мохеби (Комаров, 66), Комличенко.
ЦСКАТороп, Хелвен, Набабкин, Мойзес, Виллиан Роша (Чалов, 46), Гайич, Здьелар, Обляков, Файзуллаев (Лукин, 78), Давила (Агапов, 46), Заболотный.
Предупреждения:
Прохин (14), Давила (27).
Удаление:
Мойзес (77).

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31 комментарий
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Gfnhbjn68
Ответ Dimych888
Нужен нормальный повтор. Нарушение однозначно, но умышленно или нет.
Нет там фола последней надежды, двое наших бежали и накрывали стоячего Комличенко.
+16
-1
+15
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RSI
ЦВБП! У нас даже Набабкин забивает!
+14
0
+14
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Кирилл
Опять связка Аббос - Зе работает )
+14
0
+14
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Андрей Бирюков
Вперёд Армейцы!!! Только ЦСКА, только Победа!!! 💥💪
+13
-4
+9
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Dimych888
Лучше молодого выпустить в втором тайме , чем на мучение Набабкина смотреть.
+9
0
+9
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*BG*
Как можно с расстояния 7 метров пробить в сторону от ворот на 5 метров? Эх, Милан, Милан.
+8
0
+8
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Egobrain
удаление левейшее, там красную надо очень хотеть увидеть
+10
-2
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Владислав Дудкин
С Абозом даже Заба стал оживать. Это радует, связка наигрывается
+8
-1
+7
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Хызыр
Тяжело матчи Ростова смотреть, стиль у них падать при малейшем касании. Комличенко вообще клоун, огромная махина постоянно выпрашивает штрафные. Судьи тоже бесят, постоянно идут на поводу у тактики Карпина и свистят.
+11
-5
+6
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Dimych888
Нужен нормальный повтор. Нарушение однозначно, но умышленно или нет.
+7
-1
+6
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Андрей Бирюков
Заба просто огонь! 💥 Настолько был заряжен, гол-красавец забил. Он явно был лучшим в команде!!!💪
+6
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zanuda59
Удачи нашим сегодня, а вратарю вдвойне!
Интересно, Медведеву или Песьякову желаю. По логике сегодня должен второй вратарь играть, а кто сейчас первый непонятно.
+9
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+3
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Артем Гладских
за Ростов!
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Vagner01
Ответ Gfnhbjn68
Нет там фола последней надежды, двое наших бежали и накрывали стоячего Комличенко.
Конечно нет! Это все видели! Но как сельпо то не помочь? Вот он и помог!
+5
-4
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zanuda59
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Игра Ростова в матче с НН разочаровала. Чего ждать сегодня даже не знаю. Но в любом случае: Вперёд, Ростов!!!
Алексеич, выбирай. Ждать такой же игры и победного счёта либо хорошей игры, но ничья или (того хуже) проигрышь.
Привет! Удачи нашим!
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Анатолий Григорьев
Очередная геройская ничья Федотова! Орден этому герою!
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Сергей
Заболотный, несмотря на весь хейт и насмешки, на любой вкус голы кладёт. Кроме экспертов спортса никто уже и не ляпнет, что бревно Гайч сильнее и ему непременно надо дать ещё 50 шансов.
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zanuda59
Ответ zanuda59
Удачи нашим сегодня, а вратарю вдвойне! Интересно, Медведеву или Песьякову желаю. По логике сегодня должен второй вратарь играть, а кто сейчас первый непонятно.
Песьяков остаётся первым. Но не удивлюсь, если Медведев сегодня хорошо сыграет, то и Москве будет играть.
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zanuda59
Ответ Egobrain
держи в курсе
Сам не по курса́м?
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Павел Лебедев
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Игра Ростова в матче с НН разочаровала. Чего ждать сегодня даже не знаю. Но в любом случае: Вперёд, Ростов!!!
Думаю, что впереди у "Ростова" дела будут успешней . Сказывается отвлечение главного тренера на сборы главной команды. На этот момент в клубе работа как бы замирает без главного, наступает некоторый раслабон . После возвращения Карпина в клуб ему приходиться начинать работу с некоторым отступлением. Это как с отпуском. Возвращаясь, работы накапливатся горы. За тебя, если даже кто-то оставался, всеравно её не выполнит так как надо. Потом сам нагоняешь и все идёт хорошо. Так и у Карпина - всё будет хорошо. Во всяком случае хочется верить.
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Андрей Бирюков
Ответ Владислав Дудкин
С Абозом даже Заба стал оживать. Это радует, связка наигрывается
А как иначе? Забе нужен был хороший распасовщик типа Влащича, Красича и т.д. Без него нап на голодном пайке.... Аббос подаёт Заба отвозит... Вот это тандем!!!!
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Andre Ja
Ответ Хызыр
Тяжело матчи Ростова смотреть, стиль у них падать при малейшем касании. Комличенко вообще клоун, огромная махина постоянно выпрашивает штрафные. Судьи тоже бесят, постоянно идут на поводу у тактики Карпина и свистят.
Ну ты красавчик! статистика матча: Ростов нарушил 13 раз, ЦСКА -5. и те по твоему свистнуты зря. Ничегонебыло, вывсеврете!!
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RSI
В целом, обычный матч в исполнении осеннего ЦСКА. Гайича все еще штормит, Аббас жутко уставший, Ваня никакой, ну и Анатольич в своей стихии)) Как классно зарядил по своим😂😂😂
Агапов опять вышел неплохо, но мне кажется, что он не всегда понимает задачу, ибо она каждый раз новая)) Лукин вышел нормально. Он бы и в других матчах не испортил бы. А Федя так и не вышел. Весь тайм его искал глазами, но видел только смешно подпрыгивающую фигурку, не идущую в стык, и теряющую мяч за мячом. Пустое место.
Разочарование - Давила. Больше и сказать нечего.
Не проиграли. В этом главный и единственный итог. Если не считать отсидевших на скамейке остальных молодых, опять не получивших шанс.
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Алексеич (Ростов-Дон)
Игра Ростова в матче с НН разочаровала. Чего ждать сегодня даже не знаю. Но в любом случае: Вперёд, Ростов!!!
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Сергей Кутилов
Ответ Vagner01
Конечно нет! Это все видели! Но как сельпо то не помочь? Вот он и помог!
типа столичный? 😂
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