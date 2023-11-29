«Ростов» – ЦСКА – 1:1. Заболотный забил головой в падении, Мойзеса удалили на 77-й

ЦСКА и «Ростов» сыграли вничью (1:1) в 1-м матче 1/4 финала Фонбет Кубка России.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию игры Пути РПЛ.

На 8-й минуте защитник гостей забил в свои ворота. На 32-й форвард армейцев сравнял счет, забив головой в падении.

На 77-й минуте бразильский защитник ЦСКА Мойзес Барбоза был удален за фол последней надежды – он рукой прервал полет мяча, который мимо него прокинул форвард « » .

Ответная встреча пройдет в середине марта 2024 года.

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