«Ростов» – ЦСКА – 1:1. Заболотный забил головой в падении, Мойзеса удалили на 77-й
ЦСКА и «Ростов» сыграли вничью (1:1) в 1-м матче 1/4 финала Фонбет Кубка России.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию игры Пути РПЛ.
На 8-й минуте защитник гостей Кирилл Набабкин забил в свои ворота. На 32-й форвард армейцев Антон Заболотный сравнял счет, забив головой в падении.
На 77-й минуте бразильский защитник ЦСКА Мойзес Барбоза был удален за фол последней надежды – он рукой прервал полет мяча, который мимо него прокинул форвард «Ростова» Николай Комличенко.
Ответная встреча пройдет в середине марта 2024 года.
- Дата проведения
- 29 ноября, 18.15, «Ростов-Арена»
- Голы:
- 1:0 – 8, автогол Набабкин, 1:1 – 32 Заболотный.
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Ростов –
Медведев, Лангович (Вахания, 46), Терентьев, Прохин (Голенков, 83), Кирш, Игнатов, Акбашев (Глебов, 66), Щетинин, Тугарев, Мохеби (Комаров, 66), Комличенко.
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ЦСКА –
Тороп, Хелвен, Набабкин, Мойзес, Виллиан Роша (Чалов, 46), Гайич, Здьелар, Обляков, Файзуллаев (Лукин, 78), Давила (Агапов, 46), Заболотный.
- Удаление:
- Мойзес (77).
Статистика Фонбет Кубка России
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Интересно, Медведеву или Песьякову желаю. По логике сегодня должен второй вратарь играть, а кто сейчас первый непонятно.
Привет! Удачи нашим!
Агапов опять вышел неплохо, но мне кажется, что он не всегда понимает задачу, ибо она каждый раз новая)) Лукин вышел нормально. Он бы и в других матчах не испортил бы. А Федя так и не вышел. Весь тайм его искал глазами, но видел только смешно подпрыгивающую фигурку, не идущую в стык, и теряющую мяч за мячом. Пустое место.
Разочарование - Давила. Больше и сказать нечего.
Не проиграли. В этом главный и единственный итог. Если не считать отсидевших на скамейке остальных молодых, опять не получивших шанс.