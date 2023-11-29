МОК назвал Францию и США предпочтительными претендентами на проведение Олимпиад 2030 и 2034 годов

МОК назвал страны, в которых могут пройти зимние Олимпийские игры 2030 и 2034 годов.

«Исполком МОК выбирает Францию ​​и Солт-Лейк-Сити (США) в качестве предпочтительных претендентов на проведение Олимпийских игр 2030 и 2034 годов соответственно.

МОК начнет целенаправленный диалог с обеими странами в преддверии окончательного решения в следующем году», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте МОК. ​​​​​​

Также заявки на проведение Игр подавали Швеция и Швейцария.

Выбор хозяев Олимпийских игр 2030 и 2034 годов пройдет на сессии МОК перед началом Олимпиады-2024 года в Париже.