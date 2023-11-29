МОК назвал Францию и США предпочтительными претендентами на проведение Олимпиад 2030 и 2034 годов

Теги МОК Олимпиада-2030 Олимпиада-2034 Лыжи

МОК назвал страны, в которых могут пройти зимние Олимпийские игры 2030 и 2034 годов.

«Исполком МОК выбирает Францию ​​и Солт-Лейк-Сити (США) в качестве предпочтительных претендентов на проведение Олимпийских игр 2030 и 2034 годов соответственно.

МОК начнет целенаправленный диалог с обеими странами в преддверии окончательного решения в следующем году», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте МОК.  ​​​​​​

Также заявки на проведение Игр подавали Швеция и Швейцария. 

Выбор хозяев Олимпийских игр 2030 и 2034 годов пройдет на сессии МОК перед началом Олимпиады-2024 года в Париже.  

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12 комментариев
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Нетрезвый Взгляд*
Вроде как других кандидатов и не осталось. Никому ОИ на фиг не нужны.
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STAVRsSC
То есть, МОК подтверждает, что его русофобские выпады не случайны. Он полностью перешёл под управление англосаксов. Поэтому ОИ в 28-м и 34-м в США, а в 24-м и 30-м во Франции, в одном из основных американских вассалов. В 32-м в англосакской Австралии. Потом подтянутся Британия, Канада... Надо создавать новые независимые спортивные структуры.
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Лакс
ну это уже наглость давать подряд одной стран и не увидев, как провела в 24-м.
Дальше останется только как Гитлеру дать сразу и летние и зимние одной стране.
+5
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Hitgoe Himgob
Ответ STAVRsSC
То есть, МОК подтверждает, что его русофобские выпады не случайны. Он полностью перешёл под управление англосаксов. Поэтому ОИ в 28-м и 34-м в США, а в 24-м и 30-м во Франции, в одном из основных американских вассалов. В 32-м в англосакской Австралии. Потом подтянутся Британия, Канада... Надо создавать новые независимые спортивные структуры.
Кому надо отдавать игры? Отдадут Скандинавии, Германии будете кричать тоже самое. Китаю и летние и зимние дали за 15 лет. Что вы хотите? Игры в Ханты-Мансийске?
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Orange carrot
Как раз успеют клопов вывести😏а то к Парижу могут не успеть
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thadius
Хорошо бы чтобы к 2034 году такого государства как США больше не было.
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Vicing Charlsson
Это означает, не быть зимним ОИ в Европе. Будут в США.
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STAVRsSC
Ответ Hitgoe Himgob
Кому надо отдавать игры? Отдадут Скандинавии, Германии будете кричать тоже самое. Китаю и летние и зимние дали за 15 лет. Что вы хотите? Игры в Ханты-Мансийске?
МОК должен развивать олимпийское движение. Почему он не способствует тому, чтобы в числе претендентов на летние ОИ были Индия, Индонезия? В Северной Америке уже 3 Олимпиады проводит США, а куда подевалась та же Мексика? По зимним играм уже забылись Австрия и Швейцария. География большая. Но МОК танцует под тех, кто ему платит деньги. Поэтому и олимпийские принципы остались в стороне.
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