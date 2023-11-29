КХЛ отменила удаление Малышева за блокировку Никишина в игре со СКА при счете 3:3 в 3-м периоде. «Динамо» получило 5 минут штрафа и пропустило

Теги СКА видео КХЛ Динамо Антон Малышев Александр Никишин Хоккей

КХЛ отменила удаление игрока «Динамо» в матче против СКА.

СКА продлил победную серию до девяти матчей, обыграв «Динамо» (5:3) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

В середине третьего периода игры при счете 3:3 произошел эпизод, в котором защитник «Динамо» Антон Малышев применил силовой прием против защитника СКА Александра Никишина.

Арбитры матча приняли решение удалить хоккеиста бело-голубых на пять минут за блокировку. СКА реализовал большинство, получив лидерство в игре 4:3.

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел этот эпизод и отменил штраф игрока «Динамо».

«На основании представленных материалов принято решение отменить наказание, наложенное на защитника «Динамо» Антона Малышева по п.1.1.1. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Блокировка)», – говорится в сообщении лиги.

28 комментариев
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magikmsk76
Ну тут как всегда
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Servelat-fcdm
Вот как можно смотреть повторы со всех ракурсов и выносить такие решения, которые по итогу определяют исход игры? Очевидный чистый силовой прием, удар выше колена, симулянтке Никишиной карма вернётся
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Servelat-fcdm
Ответ мик джагер
Никишин то здесь причём? Все вопросы к судьям...
В хоккей играю настоящие мужчины, а не валяются 5 минут на льду, уходят в раздевалку, а через смену возвращаются на то же большинство
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My Channels To Watch
Очередное решение в пользу СКА по ходу игры, а потом...ой, ошибка!
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Александр Митраков
Что теперь фанатики Ски и Вротенберга будут говорить? Позорище
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papa buba diop
А деньги вернут?
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Caniball
Ответ Servelat-fcdm
Вот как можно смотреть повторы со всех ракурсов и выносить такие решения, которые по итогу определяют исход игры? Очевидный чистый силовой прием, удар выше колена, симулянтке Никишиной карма вернётся
Никишин почувствовал себя звездой и очень не красиво ведет себя уже не первый раз. Обычно после такого спускают с небес на землю!
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Александр Митраков
Ответ мик джагер
Никишин то здесь причём? Все вопросы к судьям...
Он ковылял как зомби в раздевалку, а потом выскочил сразу же на лед
+5
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mexicantushkan
силовой прием в корпус против игрока с шайбой - в нхл миллион таких моментов, еще во время матча показалось, что йозе марино натягивают
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Potapson
Вспомнились вчерашние слова Романа про отскоки...
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Серый
Ответ amurseff03
От спорта далёк? Не знаешь, что такое болевой шок?
Болевой шок😂😂😂травма на всю жизнь еще скажи
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Melnikov1968
Смысл отмены нарушения заключается только в том, что в статистике игрока и команды не будут учтены эти минуты. А как это влияет на итоговый результат? Полная шляпа такого рода решения. Чистая формальность.
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Stas_M
Все нормально, ротенберга надо тянуть наверх, а то со своей системой внизу застрял. То с Локо гол отменили, здесь левое удаление, думаю все идет как должно идти
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rtr_return
Нормальный бизнес, сначала удалять в матче, а потом задним числом исправлять ошибки. Бизнес по питерски
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Russ Ivan
А левый гол стеняетесь отменить? Перед Ромой неудобно?
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Timur Iliasov
Клоунада
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Серый
Ротен, это тоже во имя развитие российского хоккея, да?
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Йохан Чпохан
####! уже даже не смешно!
народ всё видит! да, недотренер?
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Йохан Чпохан
уроды! достало!
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Контрольный выстрел
Ухаха. Работает система.
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Евгений Бачин
Никогда такого не было., И вот опять!!))) (но ЭТО уже не смешно!
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vallabaza
а толку? Тогда и поражение динамо надо отменять
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Husly
За то йозе марино победил) а как победил пофиг.
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Frank Mir
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