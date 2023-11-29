КХЛ отменила удаление Малышева за блокировку Никишина в игре со СКА при счете 3:3 в 3-м периоде. «Динамо» получило 5 минут штрафа и пропустило
КХЛ отменила удаление игрока «Динамо» в матче против СКА.
СКА продлил победную серию до девяти матчей, обыграв «Динамо» (5:3) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
В середине третьего периода игры при счете 3:3 произошел эпизод, в котором защитник «Динамо» Антон Малышев применил силовой прием против защитника СКА Александра Никишина.
Арбитры матча приняли решение удалить хоккеиста бело-голубых на пять минут за блокировку. СКА реализовал большинство, получив лидерство в игре 4:3.
Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел этот эпизод и отменил штраф игрока «Динамо».
«На основании представленных материалов принято решение отменить наказание, наложенное на защитника «Динамо» Антона Малышева по п.1.1.1. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Блокировка)», – говорится в сообщении лиги.
народ всё видит! да, недотренер?