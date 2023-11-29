Станислав Поздняков: «Дмитрий Донской – пример для многих поколений российских спортсменов и олимпийцев»

Станислав Поздняков назвал Дмитрия Донского примером для многих поколений спортсменов.

29 ноября глава Олимпийского комитета Поздняков посетил церемонию закладки храма святого князя Димитрия Донского в Москве.

Там ему вручили орден Святого благоверного князя Даниила Московского III степени. Награду вручают за вклад в возрождение духовной жизни.

«Я безмерно счастлив находиться сегодня здесь в этот трогательный момент – закладки капсулы храма, который посвящен человеку, всю свою жизнь без остатка отдавшему за веру и свое отечество – Дмитрию Донскому.

Он является примером для многих поколений российских спортсменов и олимпийцев. Для меня огромная честь получить эту высокую награду здесь, в эту минуту», – сказал .