Станислав Поздняков: «Дмитрий Донской – пример для многих поколений российских спортсменов и олимпийцев»

Теги Станислав Поздняков ОКР история ТАСС религия Фехтование

Станислав Поздняков назвал Дмитрия Донского примером для многих поколений спортсменов.

29 ноября глава Олимпийского комитета Поздняков посетил церемонию закладки храма святого князя Димитрия Донского в Москве.

Там ему вручили орден Святого благоверного князя Даниила Московского III степени. Награду вручают за вклад в возрождение духовной жизни.

«Я безмерно счастлив находиться сегодня здесь в этот трогательный момент – закладки капсулы храма, который посвящен человеку, всю свою жизнь без остатка отдавшему за веру и свое отечество – Дмитрию Донскому.

Он является примером для многих поколений российских спортсменов и олимпийцев. Для меня огромная честь получить эту высокую награду здесь, в эту минуту», – сказал Поздняков.

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19 комментариев
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steelhard
А Александр Невский - конкретно для хоккеистов, конькобежцев и фигуристов
+22
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Мистер Уайт
Заранее извиняюсь, а в каком виде спорта прославился Донской?
+20
0
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87mores
Прочитал - будто лимон съел
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градус ненависти
«Княжение Димитрия Донского принадлежит к самым несчастным и печальным эпохам истории многострадального русского народа. Беспрестанные разорения и опустошения, то от внешних врагов, то от внутренних усобиц, следовали одни за другими в громадных размерах»
+12
0
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Ali
А Александр Невский для ротенбергов
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Авл Агерий
Можно подумать этот деятель много знает о Дмитрии Донском.
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Stan Giroux
А это точно новость спорта?
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versa
Какая сказочная чушь.
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Ярослав Яр
Ответ Мистер Уайт
Заранее извиняюсь, а в каком виде спорта прославился Донской?
По моему биатлон.
+5
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Андрей Масловский
Ответ градус ненависти
«Княжение Димитрия Донского принадлежит к самым несчастным и печальным эпохам истории многострадального русского народа. Беспрестанные разорения и опустошения, то от внешних врагов, то от внутренних усобиц, следовали одни за другими в громадных размерах»
Ну, так в чем не пример?
+5
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Atsuktuvas
Храм Христа Спасителя в Москве возведен на месте бассейна "Москва", который был сооружен во времена СССР на месте разрушенного коммунистами Храма Христа Спасителя. Россия - страна традиций.
+6
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Андрей Масловский
Ответ steelhard
А Александр Невский - конкретно для хоккеистов, конькобежцев и фигуристов
Шорт-трек ещё. Особенно АН.
+3
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Dizzod
тот который по приказу из Орды воевал с сепаратистом Мамаем.
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Заборостроитель
ТАСС сообщает о церемонии закладки храма😀
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Dizzod
Ответ Atsuktuvas
Храм Христа Спасителя в Москве возведен на месте бассейна "Москва", который был сооружен во времена СССР на месте разрушенного коммунистами Храма Христа Спасителя. Россия - страна традиций.
для тех кто помнит: храм - бассейн, бассейн - храм. всемирная история. банк Империал.
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David Rigert
Ответ Андрей Масловский
Ну, так в чем не пример?
наверное,для позднякова в этом и есть пример. опустошать,грабить,разорять.
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David Rigert
Ответ Мистер Уайт
Заранее извиняюсь, а в каком виде спорта прославился Донской?
может в боксе? он по заданию одного татарского хана бил другого татарского хана.
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Максим Черкашин
Так он плохой, с Ордой на Куликовом поле бился. Тут ведь геостратег говорил, что Золотая Орда хорошо как так-то?:)))))
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